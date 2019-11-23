ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый облик Батарейной тюрьмы и Рейди теэ, надвигающаяся зима и день рождения Delfi

После странного поступка Петра Чернышева поклонники Анастасии Заворотнюк заподозрили самое худшее

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Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Инстаграм все публикации. Интересно, что снимки, на которых он запечатлен с женой Анастасией Заворотнюк, тоже исчезли. Более того, Петр Чернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через соцсеть.

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А кто за спиной? Полиция призывает владельцев банковских карт к осторожности

Suurpankade iga neljas rahaautomaat viieeuroseid enam ei väljasta. Foto: Anni Õnneleid

Полиция предупреждает, что при вводе PIN-кода в банковской карты нужно всегда обращать внимание: не подглядывает ли за из-за спины за вашими действиями какой-нибудь злоумышленник.

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C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах