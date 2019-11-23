ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый облик Батарейной тюрьмы и Рейди теэ, надвигающаяся зима и день рождения Delfi
Читайте самые важные и интересные новости этой субботы, 23 ноября, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные и интересные новости этой субботы, 23 ноября, в нашей ежедневной подборке.
Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Инстаграм все публикации. Интересно, что снимки, на которых он запечатлен с женой Анастасией Заворотнюк, тоже исчезли. Более того, Петр Чернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через соцсеть.
Loe edasi...
Полиция предупреждает, что при вводе PIN-кода в банковской карты нужно всегда обращать внимание: не подглядывает ли за из-за спины за вашими действиями какой-нибудь злоумышленник.
Loe edasi...
Судоходные компании Viking Line, Tallink Silja и Eckerö Line готовятся к забастовке солидарности, которая угрожает начаться в понедельник, пишет Yle.
Loe edasi...
На участие в организованном Riigi kinnisvara аукционе по продаже Батарейной морской крепости поступила лишь одна заявка — от фирмы, принадлежащей бизнесмену Урмасу Сыырумаа, пишет Ärileht.
Loe edasi...
Самый популярный — и, возможно, ваш любимый — новостной портал Эстонии Delfi отмечает свое 20-летие. Смотрите, как за эти года успела поменяться главная страница Delfi!
Loe edasi...
Отказ банка в выдаче кредита может стать неприятной неожиданностью. Очень редко люди понимают, что на самом деле банк принял такое решение с учетом благополучия клиента. Почему банк отказывает в финансировании и что можно сделать, чтобы его получить? Объясняет Анне Пяргмаа, руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank.
Loe edasi...
Сотрудники литовской пограничной службы обнаружили под Мариямполе подозрительный автопарк, принадлежащий гражданину Таджикистана. При проверке оказалось, что Mercedes Benz Sprinter был ранее угнан. Сейчас устанавливается, откуда у подозреваемого внедорожник BMW X6 и четыре автомобиля Opel Astra.
Loe edasi...
Решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) от 20 ноября об аннулировании разрешения на ретрансляцию девяти российских телевизионных программ ни в коей мере не связано с ограничением доступа к альтернативным источникам информации и содержанием этих программ, поясняет МИД.
Loe edasi...
До Рождества еще месяц, а в Таллинне уже начали продавать выпечку и сладости с рождественским вкусом! Мы прошлись по кафе, магазинам и пекарням и кое-что попробовали!
Loe edasi...
Тело младенца обнаружено в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ”Фонтанка”.
Loe edasi...
Вчера "Актуальной камере" давал интервью на тему закрытия центральной площади Пайде местный депутат горсобрания Андрес Пыллу, который в том же новостном сюжете попал в кадр и в футболке с расистский надписью
Loe edasi...
Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие четыре дня от pogoda.ee.
Loe edasi...
В следующую пятницу, 29 ноября, откроют долгожданную Рейди теэ. На видео выше можно увидеть наглядное сравнение, как продвинулось строительство дороги с начала июня. Ниже можно ознакомиться с графическим решением.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Выяснилось, что на самом деле связывало Ищенко и доцента Соколова
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые