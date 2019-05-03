ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый номер журнала JANA, прибытие байкеров и неутешительные рейтинги ЦП
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Читайте подборку новостей за день.
На предстоящих выходных улицы Эстонии заполонят сотни байков, которые приедут на открытие мотосезона в Пярну и сходку скандинавского крыла международного мотоклуба Bandidos MC в Таллинне.
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Майский номер женского глянцевого журнала на русском языке JANA поступил в свободную продажу.
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Основатель крупнейшего в Эстонии производства пельменей AS UVIC Александр Мусаров убежден, что предприятие стало объектом злонамеренной грязной кампании, целью которой является захват активов и нанесение ущерба кредиторам.
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Вчера из-за сильного дождя вода попала в генератор одного из ветряков принадлежащего братьям Сынялг Айдуского ветропарка.
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1 мая, около 21:00 в полицию поступило сообщение об аварии на столичной улице Пеапарги, где автомобили BMW протаранил две припаркованные машины. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то поступило (примерно в 21:40) новое сообщение, на сей раз о тяжелом ДТП. Оказалось, что участником второго происшествия стал тот же BMW.
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Рейтинг Центристской партии падает. Согласно данным исследования, после выборов центристов уже обходят реформисты и EKRE.
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Вчера на пресс-конференции правительства Март Хельме назвал президента Кальюлайд «эмоционально разгоряченной женщиной” за то, чтобы она вышла из зала во время присяги Марти Куузика.
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Посол России в Эстонии Александр Петров поздравил Таави Ааса со вступлением в должность министра экономики и инфраструктуры, поблагодарив его за вклад в развитие побратимских связей с российскими городами, прежде всего Санкт-Петербургом, пишет rus.err.ee.
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Вчера президент Керсти Кальюлайд побывала с визитом в волости Ярва, где посетила и детский сад Mõmmi в Имавере, Maaleht.
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Международное новостное агентство Associated Press (AP) опубликовало новость о том, что новый министр внутренних дел Эстонии назвал президента страны ”эмоционально разгоряченной женщиной” за то, что она вышла из зала во время присяги министра, попавшего под подозрение в домашнем насилии. Новость получила распространение в известных изданиях по всему миру.
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