ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый номер журнала JANA, прибытие байкеров и неутешительные рейтинги ЦП



Вчера из-за сильного дождя вода попала в генератор одного из ветряков принадлежащего братьям Сынялг Айдуского ветропарка.

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Пьяная компания на BMW совершила в Таллинне две аварии. Сбежавшего с места ДТП задержали в квартире, которую взяли штурмом

PPA



1 мая, около 21:00 в полицию поступило сообщение об аварии на столичной улице Пеапарги, где автомобили BMW протаранил две припаркованные машины. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то поступило (примерно в 21:40) новое сообщение, на сей раз о тяжелом ДТП. Оказалось, что участником второго происшествия стал тот же BMW.

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ГРАФИК: Рейтинг Центристской партии обвалился и стал ниже, чем у EKRE

Foto: Jaanus Lensment



Рейтинг Центристской партии падает. Согласно данным исследования, после выборов центристов уже обходят реформисты и EKRE.

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Глава женского объединения EKRE: Март Хельме все правильно сказал про президента

Foto: Tairo Lutter, õhtuleht



Вчера на пресс-конференции правительства Март Хельме назвал президента Кальюлайд «эмоционально разгоряченной женщиной” за то, чтобы она вышла из зала во время присяги Марти Куузика.

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Посол России поблагодарил Таави Ааса за развитие связей с российскими городами

Aleksandr Petrov Foto: Priit Simson

ТОП ФОТО │ Дизайн маленькой спальни с диваном: 25 идей На выходных тысячи байкеров из связанного с криминалом мотоклуба заполонят дороги Эстонии: полиция призывает к осторожности! Анастасия Коваленко: Я догадываюсь, кто начал скандал против меня. Но у меня нет доказательств



Посол России в Эстонии Александр Петров поздравил Таави Ааса со вступлением в должность министра экономики и инфраструктуры, поблагодарив его за вклад в развитие побратимских связей с российскими городами, прежде всего Санкт-Петербургом, пишет rus.err.ee.

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МИЛЫЕ ФОТО | Керсти Кальюлайд посетила сельский детский сад: ребята показали ей игрушки и норовили забраться на колени

Presidendi Facebook



Вчера президент Керсти Кальюлайд побывала с визитом в волости Ярва, где посетила и детский сад Mõmmi в Имавере, Maaleht.

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О ”сексистском замечании” Марта Хельме в адрес президента ЭР написали ведущие британские и американские издания

Foto: Madis Veltman



Международное новостное агентство Associated Press (AP) опубликовало новость о том, что новый министр внутренних дел Эстонии назвал президента страны ”эмоционально разгоряченной женщиной” за то, что она вышла из зала во время присяги министра, попавшего под подозрение в домашнем насилии. Новость получила распространение в известных изданиях по всему миру.

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