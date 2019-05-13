ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый кандидат в министры от EKRE и новые старейшины таллиннских районов, а также план снизить алкогольный акциз

ТОП-20 самых высокооплачиваемых глав государств в мире. Насколько отстают от них Керсти Кальюлайд и Юри Ратас?

Riigijuhid Foto: Fotokollaaž

Представляем вашему вниманию 20 самых высокооплачиваемых глав государств в мире. Для сравнения: президент Эстонии Керсти Кальлайд с апреля получает 6168,31 евро в месяц. Столько же зарабатывает и премьер-министр Юри Ратас. Упрощенно их годовой доход составляет 74 019,72 евро.

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К середине недели распогодится, но ночами возможны заморозки

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

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РЕЙТИНГ ПАРТИЙ: Поддержка Центристской партии снова рекордно низкая, EKRE ее обогнала

Foto: Tiit Blaat

Из опубликованного сегодня исследования выяснилось, что поддержка Центристской партии стала самой низкой за ее историю. Второе место в рейтинге, которое центристы долго удерживали, теперь досталось EKRE.

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ФОТО и ВИДЕО: EKRE выдвинула нового кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ

Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от EKRE стала Керт Кинго.

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Вот так поворот: новый кандидат в министры от EKRE Керт Кинго судится с государством

Foto: Tiit Blaat

Не успела EKRE объявить, что их новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий стала Керт Кинго, как тут же выяснилось, что она судится с государством.

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ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас одобрил кандидата в министры от EKRE: предложу президенту назначить Кинго на должность при первой возможности

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с новым кандидатом в министры внешней торговли и инфотехнологий от EKRE Керт Кинго. "Собеседование" Кинго прошло во всех отношениях позитивно, потому что после встречи Ратас сказал, что его одобрение для назначения Кинго членом правительства имеется.

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Наши реалии: эстонские школьники смотрят порно

Мама третьеклассницы обычной ласнамяэской школы обнаружила, что ее дочь смотрит жесткое порно. Как оказалось, случай далеко не единственный и если ребенку уже исполнилось 9-10 лет и у него есть смартфон - вы можете быть практически уверены, что он уже знаком с порнографией.

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Мартин Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже с июля

EKRE tutvustas minstrikandidaate Foto: Jaanus Lensment

Министр финансов Мартин Хельме сказал в воскресенье в радиопередаче "Räägime asjast”, что алкогольный акциз следует снизить уже с 1 июля этого года.

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Производители алкоголя против плана Мартина Хельме: снижение акцизов нужно затормозить

Viinakarpide vormimine Liviko tehases Foto: Rauno Volmar

Правительство должно сбавить скорость со снижением акциза и сохранить сегодняшнюю ситуацию, считает объединяющий импортеров вина и производителей водки Союз производителей и импортеров алкоголя в отправленном правительству обращении.

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Суд обязал Apotheka освободить помещения в PERH и выплатить 711 000 евро