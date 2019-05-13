ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый кандидат в министры от EKRE и новые старейшины таллиннских районов, а также план снизить алкогольный акциз

Сегодня, 13 мая, EKRE выдвинула нового кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ, а Центристская партия представила кандидатов в старейшины четырех районов Таллинна. Кроме того, стало известно о предложении Мартина Хельме снизить алкогольный акциз уже с 1 июля этого года. Эти и другие новости этого понедельника — в нашей ежедневной подборке.
Логотип Ракового Союза задел чувства жителей Северо-Востока Эстонии. Его обещают пересмотреть
У Эстонского ракового союза — новый логотип кампании, взбудораживший как многих представителей русскоязычной общественности, так и жителей Северо-Востока Эстонии. Волна возмущения и недоумения в социальных сетях пошла еще в минувшие выходные. А в понедельник и в редакцию rusDelfi стали поступать письма от возмущенных читателей с вопросами: почему на логотипе одна его часть — ”против рака” — находится примерно в районе Ида-Вирумаа? Loe edasi...
ФОТО И ВИДЕО: Авария в Мяннику: автомобиль перевернулся на крышу, трое пострадавших
ТОП-20 самых высокооплачиваемых глав государств в мире. Насколько отстают от них Керсти Кальюлайд и Юри Ратас?
Представляем вашему вниманию 20 самых высокооплачиваемых глав государств в мире. Для сравнения: президент Эстонии Керсти Кальлайд с апреля получает 6168,31 евро в месяц. Столько же зарабатывает и премьер-министр Юри Ратас. Упрощенно их годовой доход составляет 74 019,72 евро. Loe edasi...
К середине недели распогодится, но ночами возможны заморозки
РЕЙТИНГ ПАРТИЙ: Поддержка Центристской партии снова рекордно низкая, EKRE ее обогнала
Из опубликованного сегодня исследования выяснилось, что поддержка Центристской партии стала самой низкой за ее историю. Второе место в рейтинге, которое центристы долго удерживали, теперь досталось EKRE. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: EKRE выдвинула нового кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ
Новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий от EKRE стала Керт Кинго. Loe edasi...
Вот так поворот: новый кандидат в министры от EKRE Керт Кинго судится с государством
Не успела EKRE объявить, что их новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий стала Керт Кинго, как тут же выяснилось, что она судится с государством. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас одобрил кандидата в министры от EKRE: предложу президенту назначить Кинго на должность при первой возможности
Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с новым кандидатом в министры внешней торговли и инфотехнологий от EKRE Керт Кинго. "Собеседование" Кинго прошло во всех отношениях позитивно, потому что после встречи Ратас сказал, что его одобрение для назначения Кинго членом правительства имеется. Loe edasi...
Наши реалии: эстонские школьники смотрят порно
Мама третьеклассницы обычной ласнамяэской школы обнаружила, что ее дочь смотрит жесткое порно. Как оказалось, случай далеко не единственный и если ребенку уже исполнилось 9-10 лет и у него есть смартфон - вы можете быть практически уверены, что он уже знаком с порнографией. Loe edasi...
Мартин Хельме хочет снизить алкогольный акциз уже с июля
Министр финансов Мартин Хельме сказал в воскресенье в радиопередаче "Räägime asjast”, что алкогольный акциз следует снизить уже с 1 июля этого года. Loe edasi...
Производители алкоголя против плана Мартина Хельме: снижение акцизов нужно затормозить
Правительство должно сбавить скорость со снижением акциза и сохранить сегодняшнюю ситуацию, считает объединяющий импортеров вина и производителей водки Союз производителей и импортеров алкоголя в отправленном правительству обращении. Loe edasi...
Суд обязал Apotheka освободить помещения в PERH и выплатить 711 000 евро
ВИДЕО DELFI | Михаил Кылварт о новых старейшинах и падении рейтинга центристов в Таллинне
Сегодня, 13 мая, были представлены кандидаты на пост старейшины четырех столичных районов. Председатель таллиннского совета Центристской партииМихаил Кылварт рассказал, сложно ли было найти замену ушедшим в парламент политикам. Также он прокомментировал падение популярности центристов в столице. Смотрите видео RusDelfi. Loe edasi...
Заключенные напали на двух работников Нарвского арестантского дома. Травмы одного из пострадавших были опасны для жизни
Утром 12 мая двое мужчин, которые находятся под стражей, напали на двух работников Нарвского арестантского дома, в результате чего работники полиции получили телесные повреждения. Пострадавших доставили на лечение в больницу. Для выяснения обстоятельств начато уголовное делопроизводство. Loe edasi...
ВИДЕО | Эвелин Ильвес о банкротстве хутора Эрма: мне очень жаль, но это было не мое решение
Эвелин Ильвес хочет пройти в Европарламент в том числе c целью самоутверждения. Она говорит, что была бы рада увидеть там и Йеву Ильвес, поскольку они еще ни разу не встречались. Loe edasi...