ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый главред Rus Delfi и отставка Терезы Мэй

Мария Захарова обвинила Керсти Кальюлайд в ”двойственной позиции” относительно России. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке. Новым главным редактором русского Delfi станет Андрей Шумаков.
Главным редактором русского Delfi станет Андрей Шумаков
С понедельника главным редактором русского Delfi станет Андрей Шумаков, который до сих пор работал редактором журнала Jana. Loe edasi...
Эстонские скидки обманывают потребителей? Перед большой распродажей цену повышают, и в итоге товар со скидкой стоит дороже, чем по старой цене
Эстонские потребители могут лишь мечтать о невиданных скидках в 90%, которые радуют потребителей в США и Западной Европе. Наше скидки даже в период больших распродаж остаются в рамках 25–50%. В худшем случае вообще кажется, что вас обманули: через условия кампании, мелкий шрифт или повышенной перед скидкой "обычной" ценой. Loe edasi...
ФОТО: Поджог? Сгорела певческая сцена
Около полуночи Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Ляэне-Вирумма в Раккке, где открытым пламенем полыхала местная певческая сцена. Loe edasi...
ФОТОФАКТ | Мартин Репинский снял обручальное кольцо и радостно позирует с новой дамой сердца
В прошлую субботу, 18 мая, на праздновании Дня Йыхви бывший старейшина волости Йыхви и нынешний член Рийгикогу Мартин Репинский (32) появился на публике вместе со свей новой дамой сердца Екатериной Васильевой (29), пишет Kroonika. Loe edasi...
Исследование: сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?
На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. По словам работников, средняя брутто-зарплата, обеспечивающая достойную жизнь, составляет 1865 евро, что на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне пожилого мужчину сбил автомобиль, а затем сразу еще один
Сегодня в 08:30 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке Нарва мнт и Поска два легковых автомобиля наехали на 78-летнего мужчину. Loe edasi...
Захарова обвинила Керсти Кальюлайд в ”двойственной позиции” относительно России
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу принятой министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы декларации, позволяющей российской делегации вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет eadaily.com.
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Loe edasi...
Плата за лояльность? Центристская партия тратит сотни тысяч евро из городской кассы на зарплаты своим людям
Советы коммерческих объединений и целевых учреждений города Таллинна плотно заполнены членами Центристской партии, которые за небольшую работу ежемесячно получают сотни евро, председатели советов даже больше тысячи, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
"Школа без издевательств"? В валгаской школе учитель в наказание заставил детей стоять весь урок
Родители учащихся Валгаской основной школы подавлены поведением учителя математики, который наказал весь класс, поскольку двое учеников не подчинились распоряжениям, пишет Pere ja Kodu. Loe edasi...
Обвиненный в сексуальных преступлениях Мартин Халлик отправлен под суд
Прокуратура направила дело по обвинению Мартина Халлика в преступлениях сексуального характера в суд в порядке общего произвоства. Loe edasi...
Российские власти предъявили капитану задержанного эстонского судна обвинения
Капитану рыболовного судна Roxen, которое было задержано 10 мая в исключительных экономических водах Российской федерации и эскортировано в Калининград, предъявлено обвинение. Судну и капитану не разрешено покидать порт. Loe edasi...
Суд наказал напавшего на пакистанца в Ыйсмяэ мужчину арестом
В среду в Таллинне на Ыйсмяэ теэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. Полиция начала расследование, а суд наказал 43-летнего мужчину восьмидневным арестом. Loe edasi...
ФОТО: В порту Насва спустили на воду парусник, который уже в июле отправится в антарктическую экспедицию
Эстонский Морской музей и Thetis Expeditions проведут научно-популярную экспедицию по случаю празднования 200-летнего юбилея открытия Антарктиды уроженцем острова Сааремаа Фаддеем Беллинсгаузеном. Вчера парусник "Адмирал Беллинсгаузен" был торжественно спущен на воду. Loe edasi...
ФОТО │ Наемные квартиры Танеля Падара, Герды Ранд и не только: бывшее главное здание Eesti Energia стало доходным домом
В районе Мустамяэ в Таллинне по адресу Лаки 24 при содействии Scandium Kinnisvara обрело новую жизнь и новые функции бывшее главное здание фирмы Eesti Energia. В четырёхэтажном доме построили одно- и двухкомнатные наёмные квартиры. Носящее название LAAVA Apartments здание торжественно открыло 23 мая свои двери. Loe edasi...