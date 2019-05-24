ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый главред Rus Delfi и отставка Терезы Мэй

В прошлую субботу, 18 мая, на праздновании Дня Йыхви бывший старейшина волости Йыхви и нынешний член Рийгикогу Мартин Репинский (32) появился на публике вместе со свей новой дамой сердца Екатериной Васильевой (29), пишет Kroonika.

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Исследование: сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?

На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. По словам работников, средняя брутто-зарплата, обеспечивающая достойную жизнь, составляет 1865 евро, что на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году.

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ФОТО: В Таллинне пожилого мужчину сбил автомобиль, а затем сразу еще один

Õnnetus Narva maanteel Poska peatuse juures Foto: Madis Veltman

Сегодня в 08:30 полиция получила сообщение о том, что на перекрестке Нарва мнт и Поска два легковых автомобиля наехали на 78-летнего мужчину.

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Захарова обвинила Керсти Кальюлайд в ”двойственной позиции” относительно России

Gavriil Grigorov/TASS Scanpix

ТОП ФОТО: В Таллинне пожилого мужчину сбил автомобиль, а затем сразу еще один полиция ищет свидетелей ДТП! Исследование: сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить? Ида-Вирумаа удивляет ФОТО: Поджог? Сгорела певческая сцена дополнено в 09:08

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высказывания президента Эстонии Керсти Кальюлайд по поводу принятой министрами иностранных дел стран-членов Совета Европы декларации, позволяющей российской делегации вновь с правом голоса участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), пишет eadaily.com.



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Тереза Мэй объявила об отставке

Theresa May Foto: NEIL HALL, EPA

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

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Плата за лояльность? Центристская партия тратит сотни тысяч евро из городской кассы на зарплаты своим людям

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

Советы коммерческих объединений и целевых учреждений города Таллинна плотно заполнены членами Центристской партии, которые за небольшую работу ежемесячно получают сотни евро, председатели советов даже больше тысячи, пишет Eesti Päevaleht.

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"Школа без издевательств"? В валгаской школе учитель в наказание заставил детей стоять весь урок

Родители учащихся Валгаской основной школы подавлены поведением учителя математики, который наказал весь класс, поскольку двое учеников не подчинились распоряжениям, пишет Pere ja Kodu.

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Обвиненный в сексуальных преступлениях Мартин Халлик отправлен под суд

Tartu ülikooli raamatukogu endist juhti Martin Hallikut kahtlustab prokuratuur seksuaalkuriteos. Foto: Kiur Kaasik

Прокуратура направила дело по обвинению Мартина Халлика в преступлениях сексуального характера в суд в порядке общего произвоства.

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Российские власти предъявили капитану задержанного эстонского судна обвинения