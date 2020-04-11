ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые зараженные коронавирусом и заявление командующего Силами обороны Эстонии относительно РФ
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Читайте основные новости субботы в подборке RusDelfi.
Читатель RusDelfi прислал видео пожара в Ласнамяэ - на пустыре за торговыми центрами горела прошлогодняя трава.
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Сегодня в Тарту около 15:00 полиция оградила территорию около магазина Rebase Rimi из-за оставленной подозрительной картонной коробки.
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Работники, которым из-за коронакризиса урезали зарплату, находятся в очень шатком положении и переживают, что будет дальше.
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Экстренные службы в Москве (Россия) подтвердили наличие огромных пробок из "скорых", потому что врачи не успевают оперативно принять пациентов с подозрением на коронавирус, пишет "Обозреватель".
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В конце февраля постоянные жители и владельцы дач в населенных пунктах Клоогаранд, Туульна, Клоога и Керсалу получили шокирующее сообщение: компания TREV-2 Grupp подала в Департамент окружающей среды заявку о получении разрешения на геологическую разведку в окрестностях их домов. Перспектива заполучить в ”соседи” вместо зеленого леса песчаный карьер площадью 216 гектаров вызвала в людях бурю негодования и желание защищать любимые места, пишет "МК-Эстония".
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Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на BFM.
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Вчера около 23:30 в Центр тревоги сообщили, что в одной из квартир в Тартумаа, в районе Ранну, было найдено тело 70-летнего мужчины с колотой раной.
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Сделанные всем нарвским работниках торговой сети Maxima тесты на коронавирус дали негативный результат. Взятые у жителей Кохтла-Ярве пробы в последние сутки выявили еще трех заболевших COVID-19.
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Солдат — это раб страны. В хорошем смысле, поясняет командующий Силами обороны Мартин Херем изданию "Эстонский экспресс".
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За последние сутки в Эстонии было сделан 1574 теста на COVID-19, из которых около 3%, то есть 46 проб оказалось положительными. Новых летальных исходов зафиксировано не было.
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