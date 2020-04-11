11.04.2020, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые зараженные коронавирусом и заявление командующего Силами обороны Эстонии относительно РФ


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые зараженные коронавирусом и заявление командующего Силами обороны Эстонии относительно РФ
Foto: AFP, MOHAMMED HUWAIS

Читайте основные новости субботы в подборке RusDelfi.

ВИДЕО читателя Delfi | В Ласнамяэ полыхала прошлогодняя трава

Кадр из видео

Читатель RusDelfi прислал видео пожара в Ласнамяэ - на пустыре за торговыми центрами горела прошлогодняя трава.
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ФОТО | В Тарту из-за оставленной возле магазина коробки вызвали саперов

Foto: Delfi lugeja foto aastast 2011

Сегодня в Тарту около 15:00 полиция оградила территорию около магазина Rebase Rimi из-за оставленной подозрительной картонной коробки.
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Читатель переживает: в случае сокращения может ли работодатель удержать с меня полученную им от кассы компенсацию?

Palgakärped Foto: Argo Ingver

Работники, которым из-за коронакризиса урезали зарплату, находятся в очень шатком положении и переживают, что будет дальше.
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ФОТО И ВИДЕО | Москву парализовали десятки "скорых" с зараженными COVID-19

Foto: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Экстренные службы в Москве (Россия) подтвердили наличие огромных пробок из "скорых", потому что врачи не успевают оперативно принять пациентов с подозрением на коронавирус, пишет "Обозреватель".
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Излюбленное место отдыха таллиннцев и окрестных жителей Клоога может преобразиться до неузнаваемости

Фото: Марек Паю, МК-Эстония

В конце февраля постоянные жители и владельцы дач в населенных пунктах Клоогаранд, Туульна, Клоога и Керсалу получили шокирующее сообщение: компания TREV-2 Grupp подала в Департамент окружающей среды заявку о получении разрешения на геологическую разведку в окрестностях их домов. Перспектива заполучить в ”соседи” вместо зеленого леса песчаный карьер площадью 216 гектаров вызвала в людях бурю негодования и желание защищать любимые места, пишет "МК-Эстония".
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Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Foto: BeckerBredel via www.imago-images.de

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на BFM.
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В Тартумаа нашли труп 70-летнего мужчины с колотой раной

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Вчера около 23:30 в Центр тревоги сообщили, что в одной из квартир в Тартумаа, в районе Ранну, было найдено тело 70-летнего мужчины с колотой раной.
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Тестирование всех работников нарвских магазинов Maxima не выявило зараженных коронавирусом. В Кохтла-Ярве трое новых заболевших

Foto: Tiit Blaat

Сделанные всем нарвским работниках торговой сети Maxima тесты на коронавирус дали негативный результат. Взятые у жителей Кохтла-Ярве пробы в последние сутки выявили еще трех заболевших COVID-19.
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Командующий Силами обороны Эстонии: Россия с тупым лицом лжет и игнорирует все, что сама же и творит

Martin Herem Foto: Rauno Volmar

Солдат — это раб страны. В хорошем смысле, поясняет командующий Силами обороны Мартин Херем изданию "Эстонский экспресс".
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Снова без жертв. В Эстонии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом

Foto: AFP, OZAN KOSE

За последние сутки в Эстонии было сделан 1574 теста на COVID-19, из которых около 3%, то есть 46 проб оказалось положительными. Новых летальных исходов зафиксировано не было.
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