ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые зараженные коронавирусом и заявление командующего Силами обороны Эстонии относительно РФ

ВИДЕО читателя Delfi | В Ласнамяэ полыхала прошлогодняя трава

Кадр из видео

Читатель RusDelfi прислал видео пожара в Ласнамяэ - на пустыре за торговыми центрами горела прошлогодняя трава.

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ФОТО | В Тарту из-за оставленной возле магазина коробки вызвали саперов

Foto: Delfi lugeja foto aastast 2011

Сегодня в Тарту около 15:00 полиция оградила территорию около магазина Rebase Rimi из-за оставленной подозрительной картонной коробки.

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Читатель переживает: в случае сокращения может ли работодатель удержать с меня полученную им от кассы компенсацию?

Palgakärped Foto: Argo Ingver

Работники, которым из-за коронакризиса урезали зарплату, находятся в очень шатком положении и переживают, что будет дальше.

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ФОТО И ВИДЕО | Москву парализовали десятки "скорых" с зараженными COVID-19

Foto: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Экстренные службы в Москве (Россия) подтвердили наличие огромных пробок из "скорых", потому что врачи не успевают оперативно принять пациентов с подозрением на коронавирус, пишет "Обозреватель".

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Излюбленное место отдыха таллиннцев и окрестных жителей Клоога может преобразиться до неузнаваемости

Фото: Марек Паю, МК-Эстония

В конце февраля постоянные жители и владельцы дач в населенных пунктах Клоогаранд, Туульна, Клоога и Керсалу получили шокирующее сообщение: компания TREV-2 Grupp подала в Департамент окружающей среды заявку о получении разрешения на геологическую разведку в окрестностях их домов. Перспектива заполучить в ”соседи” вместо зеленого леса песчаный карьер площадью 216 гектаров вызвала в людях бурю негодования и желание защищать любимые места, пишет "МК-Эстония".

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Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Foto: BeckerBredel via www.imago-images.de

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на BFM.

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В Тартумаа нашли труп 70-летнего мужчины с колотой раной