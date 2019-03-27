ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые витки коррупционного скандала в Нарве и обыск в главной конторе Swedbank в Стокгольме

Сегодня Центральная криминальная полиция задержала члена Нарвского горсобрания и председателя совета AS Narva Vesi Владимира Мижуя, а прокуратура ходатайствовала о заключении Алексея Воронова и еще одного человека под стражу. Также сегодня прошел обыск в главной конторе Swedbank в Стокгольме. Читайте эти и другие самые важные новости дня в нашей подборке!
ЦеКриПо задержала члена Нарвского горсобрания Владимира Мижуя
Может ли в Нарве смениться власть? ”Империя Алексея Воронова трещит по швам”
Лидеру правящей в Нарве фракции ”Kodulinn Narva” Алексею Воронову предъявили подозрения в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере. Может ли в Нарве смениться власть, если самый влиятельный человек в городе будет отстранен от дел? Мнения оппозиционеров и представителей большинства, само собой, расходятся. Loe edasi...
В главной конторе Swedbank в Стокгольме проходит обыск
Как сообщает шведское телевидение (SVT), в главной конторе Swedbank в Стокгольме проходит обыск. Его проводит шведское ведомство, задачей которого является борьба с экономическими преступлениями. Loe edasi...
Шведское телевидение: Swedbank обманул американские власти
По данным шведского телевидения (SVT), высшее руководство Swedbank скрыло от американских следователей информацию о подозрительных клиентах и переводах. Кроме того, из переводов следует, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил через Swedbank около миллиона долларов черных денег, которые были переведены через подставные фирмы, связанные с бывшим президентом УкраиныВиктором Януковичем. Loe edasi...
ВИДЕО | В Тарту мужчина прыгнул с моста в реку и исчез: полиция проводит масштабные поиски
Вчера в 23:56 поступило сообщение о том, что на Вабадузе пст в Тарту с моску Каарсилла в реку Эмайыги спрыгнул мужчина и исчез. Loe edasi...
За контрабанду кокаина капитан из Эстонии приговорен в Великобритании к 30 годам тюрьмы
Вчера суд Великобритании приговорил у 30 годам тюрьма капитана Ричарда Муста, который был пойман на контрабанде кокаина. Loe edasi...
ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Центристская партия как правящая потерпела фиаско
Теперь это официально. Эстония особенно в последний год жила при правительстве во главе с Юри Ратасом не по средствам. В то время, как экономика выросла на 3,9%, правительство сумело увести бюджет в минус на 0,5%. Таким образом, мы на сегодняшний день находимся в ситуации, когда предназначенные для выполнения предвыборных обещаний или формирования политики свободные деньги уже заранее растрачены. Бюджет этого года по закону должен быть в номинальном профиците — прошлогодний перерасход нужно оплатить уже в экономически чуть худшем году. Loe edasi...
Туннель в Юлемисте временно закрывается
В связи с проведением регламентных работ и демонтажом амортизированных камер, туннель Юлемисте временно закрывается. Loe edasi...
Фирма старейшины Мустамяэ и новоиспеченного члена Рийгикогу неоднократно выигрывала городские тендеры
Выбирать всенародным голосованием президента и устраивать референдумы по важным поводам – не лучшая идея
В ходе коалиционных переговоров EKRE продавливает пару идей, которые кажутся важными даже тем, кто не поддерживает основной массив обещаний консервативной партии. Loe edasi...
Угрожали Хельме массовыми беспорядками или нет? Судите сами!
Высказывания Марта и Мартина Хельме о массовых беспорядках всколыхнули общественность. 12 бывших министров выступили по этому поводу с осуждающим совместным обращением. Сами лидеры EKRE утверждают, что никому народными волнениями не угрожали, а ”лишь указали на то, что в результате подогретой соцдемами и Партией реформ паники люди могут выйти на улицу и достаточно будет лишь бросить спичку, как произойдет взрыв”. Loe edasi...
Бен Ходжес: военная угроза РФ странам Балтии по-прежнему остается, ракеты могут долететь
Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в чём сила и слабость России, и как быть с санкциями против Кремля — об этом бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе (в 2014-2017 годах), генерал-лейтенант в отставке генерал Бен Ходжес специально для ru.delfi.lt рассказал Констанину Эггерту во время своего недавнего визита в столицу Литвы. Ходжес принял участие в Вильнюсском форуме по безопасности, который прошел 20-22 марта. Loe edasi...
ТАБЛИЦА: На смену 95 бензину скоро придет E10. Подходит ли он вашему автомобилю?
В апреле этого года на заправки поступит новый 95 бензин с большим процентом биодобавок — 6,4% вместо нынешних 3,5. А со следующего года — и вовсе 10%. Loe edasi...
Реформист Таави Рыйвас считает, что сделанное Каей Каллас заявление было проявлением государственной мудрости. Loe edasi...
ВИДЕО: В Нарве водитель микромобиля "за три минуты нарушил почти все правила" и получил в наказание 27 дней ареста
56-летний водитель микромобиля, который 25 марта в Нарве пытался скрыться от полиции и создал несколько аварийных ситуаций, получил вчера по решению Вируского уездного суда в качестве наказания 27 дней ареста. Loe edasi...
От мужа эстонской спортсменки требуют 600 000 евро
На квотербека Роберта Гриффина III (мужа эстонской легкоатлетки Грете Шадейко-Гриффин) представили исковое заявление в американский суд. В распоряжении газеты USA Today имеется копия заявления - футболист обвиняется в нарушении договора. Loe edasi...
Сергей против всех: независимый кандидат на выборах набрал 24 голоса и потратил 2300 евро — зачем?
“Я счел себя оскорбленным данным отношением”, — говорит независимый кандидат Сергей Святушенко. Он набрал 24 голоса на выборах в парламент 2019 года, а рассчитывал на 500-1500. Для достижения такого результата вложил в кампанию 2300 евро, а точный результат голосования узнал уже на утро, так как в понедельник в цеху нужно было сдавать изделия. Loe edasi...
ФОТО | Людской жестокости нет предела: в Кулламаа браконьер убил беременную лосиху
В прошлую пятницу в Инспекцию окружающей среды поступило сообщение об ужасной находке недалеко от моста Колувере в Кулламаа, где у дороги лежали остатки туши лося, с которой было срезано мясо, и два трупа нерожденных лосенка. Loe edasi...