ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые витки коррупционного скандала в Нарве и обыск в главной конторе Swedbank в Стокгольме



Лидеру правящей в Нарве фракции ”Kodulinn Narva” Алексею Воронову предъявили подозрения в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере. Может ли в Нарве смениться власть, если самый влиятельный человек в городе будет отстранен от дел? Мнения оппозиционеров и представителей большинства, само собой, расходятся.

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В главной конторе Swedbank в Стокгольме проходит обыск

Foto: Andres Putting



Как сообщает шведское телевидение (SVT), в главной конторе Swedbank в Стокгольме проходит обыск. Его проводит шведское ведомство, задачей которого является борьба с экономическими преступлениями.

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Шведское телевидение: Swedbank обманул американские власти



По данным шведского телевидения (SVT), высшее руководство Swedbank скрыло от американских следователей информацию о подозрительных клиентах и переводах. Кроме того, из переводов следует, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт получил через Swedbank около миллиона долларов черных денег, которые были переведены через подставные фирмы, связанные с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

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ВИДЕО | В Тарту мужчина прыгнул с моста в реку и исчез: полиция проводит масштабные поиски

Argo Ingver



Вчера в 23:56 поступило сообщение о том, что на Вабадузе пст в Тарту с моску Каарсилла в реку Эмайыги спрыгнул мужчина и исчез.

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За контрабанду кокаина капитан из Эстонии приговорен в Великобритании к 30 годам тюрьмы

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Вчера суд Великобритании приговорил у 30 годам тюрьма капитана Ричарда Муста, который был пойман на контрабанде кокаина.

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ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Центристская партия как правящая потерпела фиаско

Foto: Madis Veltman



Теперь это официально. Эстония особенно в последний год жила при правительстве во главе с Юри Ратасом не по средствам. В то время, как экономика выросла на 3,9%, правительство сумело увести бюджет в минус на 0,5%. Таким образом, мы на сегодняшний день находимся в ситуации, когда предназначенные для выполнения предвыборных обещаний или формирования политики свободные деньги уже заранее растрачены. Бюджет этого года по закону должен быть в номинальном профиците — прошлогодний перерасход нужно оплатить уже в экономически чуть худшем году.

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Туннель в Юлемисте временно закрывается

Roheline tuli suunab Ülemiste tunnelisse otse veevang Foto: Karli Saul



В связи с проведением регламентных работ и демонтажом амортизированных камер, туннель Юлемисте временно закрывается.

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Фирма старейшины Мустамяэ и новоиспеченного члена Рийгикогу неоднократно выигрывала городские тендеры