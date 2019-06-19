ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые данные в деле о крушении MH17, жалоба клиентки Maxima и интервью Rus.Delfi с украинским э-резидентом



Департамент шоссейных дорог внес изменения в теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения.

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В Киеве застрелился депутат Рады Дмитрий Тымчук: все подробности

Dmõtro Tõmtšuk Foto: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com



Нардеп Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве сегодня, 19 июня 2019 года. Все подробности о гибели Тымчука — в материале РБК-Украина.

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На Таллиннской окружной дороге погиб водитель BMW

Küünal Foto: Anni Õnneleid



Сегодня вечером в волости Саку, в деревне Таммемяэ, на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП. По первоначальным данным, машина BMW вылетела с проезжей части. 34-летний водитель погиб на месте происшествия.

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22 человека отравились рыбой эстонского производителя, пятеро скончались. Но бактерия попала в продукт не на заводе!

AS M.V.Wool, Mati Vetevool Foto: Sven Arbet



Производитель рыбной продукции Мати Ветевоол (74) проделал гигантскую работу и выстроил семейную фирму. В двухэтажном здании еще в 1989 году он основал предприятие, клиенты у которого есть во многих странах Запада и Востока, а трудятся на производстве более 150 работников. Называется фирма Ветевоола M.V.Wool. Пару лет назад мужчина получил премию за дело жизни в сфере предпринимательства. Когда он произносил речь, плакала половина Эстонии.

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В крушении MH17 на Донбассе виноваты трое россиян и один украинец. Названы имена четырех подозреваемых



17 июля 2014 года "Боинг" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, потерпел крушение над Донбассом. Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу МН17. Среди них трое россиян и один украинец.

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С июля граждане Эстонии смогут получать многократные туристические визы в Россию



Посольство России в Эстонии хотело бы обратить внимание на важный позитивный момент в деле оформления туристических виз для граждан Эстонской Республики.

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Абонент не отвечает: спасенного в феврале из реки Пярну волка застрелили в Вирумаа?

Foto: Kaspar Pokk



В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Теперь же GPS-сигнал пропал.

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Нолан будет снимать на Пярнуском шоссе: город огласил условия для съемок

Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat



Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, сообщает Раэпресс.

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