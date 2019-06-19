19.06.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые данные в деле о крушении MH17, жалоба клиентки Maxima и интервью Rus.Delfi с украинским э-резидентом


rus.delfi.ee
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Annelinna Maxima XX avamine
Foto: Argo Ingver

Все самые важные и интересные новости этого среды, 19 июня, вы найдете в нашей ежедневной подборке. Читайте!

Украинский предприниматель перевел бизнес в Эстонию: в Литве и Латвии еще ощущается Советский Союз

Andrii Nos Foto: Roman Starapopov


Предприниматель из Украины Андрей Нос изначально перевел свой бизнес из Украины в Литву. Но когда открыл для себя программу э-резидентства, то всю предпринимательскую деятельность перенес в Эстонию, где запустил еще два бизнес-проекта. В интервью Delfi Андрей Нос рассказал, как выстраивал свой бизнес, почему остановился на Эстонии и с какими проблемами столкнулся.
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Нидерландский телеканал назвал имена подозреваемых в причастности к крушению MH17

Foto: EPA/Scanpix


Нидерландский общественный телеканал NOS назвал имена четырёх подозреваемых к причастности крушения малайзийского "Боинга" над Украиной. Один из них арестован и даёт показания следствию. Днём имена такого же числа подозреваемых должна озвучить Международная следственная группа.
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Экзамены на знание ПДД будут принимать по-новому. Проверь, готов ли ты к этому! Тест от RusDelfi

ПДД


Департамент шоссейных дорог внес изменения в теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения.
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В Киеве застрелился депутат Рады Дмитрий Тымчук: все подробности

Dmõtro Tõmtšuk Foto: Serg Glovny, ZUMAPRESS.com


Нардеп Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве сегодня, 19 июня 2019 года. Все подробности о гибели Тымчука — в материале РБК-Украина.
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На Таллиннской окружной дороге погиб водитель BMW

Küünal Foto: Anni Õnneleid


Сегодня вечером в волости Саку, в деревне Таммемяэ, на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП. По первоначальным данным, машина BMW вылетела с проезжей части. 34-летний водитель погиб на месте происшествия.
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22 человека отравились рыбой эстонского производителя, пятеро скончались. Но бактерия попала в продукт не на заводе!

AS M.V.Wool, Mati Vetevool Foto: Sven Arbet


Производитель рыбной продукции Мати Ветевоол (74) проделал гигантскую работу и выстроил семейную фирму. В двухэтажном здании еще в 1989 году он основал предприятие, клиенты у которого есть во многих странах Запада и Востока, а трудятся на производстве более 150 работников. Называется фирма Ветевоола M.V.Wool. Пару лет назад мужчина получил премию за дело жизни в сфере предпринимательства. Когда он произносил речь, плакала половина Эстонии.
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В крушении MH17 на Донбассе виноваты трое россиян и один украинец. Названы имена четырех подозреваемых

ТОП


17 июля 2014 года "Боинг" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, потерпел крушение над Донбассом. Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу МН17. Среди них трое россиян и один украинец.
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С июля граждане Эстонии смогут получать многократные туристические визы в Россию

Foto: Siim Lõvi


Посольство России в Эстонии хотело бы обратить внимание на важный позитивный момент в деле оформления туристических виз для граждан Эстонской Республики.
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Абонент не отвечает: спасенного в феврале из реки Пярну волка застрелили в Вирумаа?

Foto: Kaspar Pokk


В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Теперь же GPS-сигнал пропал.
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Нолан будет снимать на Пярнуском шоссе: город огласил условия для съемок

Filmivõtted Linnahalli juures Foto: Tiit Blaat


Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, сообщает Раэпресс.
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