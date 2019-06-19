ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые данные в деле о крушении MH17, жалоба клиентки Maxima и интервью Rus.Delfi с украинским э-резидентом
Все самые важные и интересные новости этого среды, 19 июня, вы найдете в нашей ежедневной подборке. Читайте!
Все самые важные и интересные новости этого среды, 19 июня, вы найдете в нашей ежедневной подборке. Читайте!
Предприниматель из Украины Андрей Нос изначально перевел свой бизнес из Украины в Литву. Но когда открыл для себя программу э-резидентства, то всю предпринимательскую деятельность перенес в Эстонию, где запустил еще два бизнес-проекта. В интервью Delfi Андрей Нос рассказал, как выстраивал свой бизнес, почему остановился на Эстонии и с какими проблемами столкнулся.
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Нидерландский общественный телеканал NOS назвал имена четырёх подозреваемых к причастности крушения малайзийского "Боинга" над Украиной. Один из них арестован и даёт показания следствию. Днём имена такого же числа подозреваемых должна озвучить Международная следственная группа.
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Департамент шоссейных дорог внес изменения в теоретическую часть экзамена на знание правил дорожного движения.
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Нардеп Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве сегодня, 19 июня 2019 года. Все подробности о гибели Тымчука — в материале РБК-Украина.
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Сегодня вечером в волости Саку, в деревне Таммемяэ, на Таллиннской окружной дороге произошло ДТП. По первоначальным данным, машина BMW вылетела с проезжей части. 34-летний водитель погиб на месте происшествия.
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Производитель рыбной продукции Мати Ветевоол (74) проделал гигантскую работу и выстроил семейную фирму. В двухэтажном здании еще в 1989 году он основал предприятие, клиенты у которого есть во многих странах Запада и Востока, а трудятся на производстве более 150 работников. Называется фирма Ветевоола M.V.Wool. Пару лет назад мужчина получил премию за дело жизни в сфере предпринимательства. Когда он произносил речь, плакала половина Эстонии.
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17 июля 2014 года "Боинг" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, потерпел крушение над Донбассом. Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу МН17. Среди них трое россиян и один украинец.
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Посольство России в Эстонии хотело бы обратить внимание на важный позитивный момент в деле оформления туристических виз для граждан Эстонской Республики.
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В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Теперь же GPS-сигнал пропал.
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Таллиннская горуправа передала компании Warner. Bros. и их местным представителям Allfilm условия, на которых возможно проведение съемок на Пярнуском шоссе и прилегающих к нему улицах, сообщает Раэпресс.
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