ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новое правительство принесло должностную присягу, министра Куузика подозревают в насилии

Правительство, возглавляемое премьер-министром Юри Ратасом, сегодня, 29 апреля, вступило в должность, принеся присягу перед Рийгикогу. А новоиспеченный министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик сегодня в 12 часов пришел в Дом Стенбока на ковер к Юри Ратасу — по словам премьера, в четверг он узнал, что Куузика обвиняют в насилии в близких отношениях. Эти и другие новости этого понедельника читайте в нашей ежедневной подборке.
ВИДЕО: Новоиспеченного министра Куузика подозревают в насилии. Ратас вызвал его на ковер. Министр все отрицает
Новоиспеченный министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик сегодня в 12 часов пришел в Дом Стенбока на ковер к Юри Ратасу. Loe edasi...
ВИДЕО | Март Хельме: супруга Куузика отрицает насилие, что тут еще говорить. Кальюлайд сама должна поразмыслить, годится ли она в президенты
Сегодня принес должностную присягу перед Рийгикогу министр внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик, в отношении которого появились серьезные подозрения в насилии в близких отношениях. Март Хельме считает тяготеющие над однопартийцем обвинения, которые подтвердили в СМИ люди из ближнего круга Куузика, выдумкой. Loe edasi...
Хелир-Валдор Сеэдер: Куузик не должен был сегодня вступать в должность. Он мог бы дать правительству начать с чистого листа
Вице-спикер РийгикогуХелир-Валдор Сеэдер, который знает о тяготеющих над Куузиком подозрениях посредством СМИ, сказал, что новый министр внешней торговли и инфотехнологий мог бы подождать, пока ситуация прояснится и дать правительству начать с чистого листа. Loe edasi...
Кая Каллас: если бы Ратас был премьером этого правительства, он сказал бы, что Куузик в министры не годится
Президент Керсти Кальюлайд сегодня ушла из зала Рийгикогу в то время, когда должностную присягу приносил подозреваемый в насилии в близких отношениях министр Куузик, посчитав невозможным находиться в зале во время вступления в должность министра с такими подозрениями. Loe edasi...
ФОТО: По распоряжению Хенна Пыллуааса из Рийгикогу убрали флаги ЕС
Сегодня приносили присягу перед Рийгикогу члены правительства Ратаса. На заседании у оппозиции возник вопрос об отсутствующих флагах Евросоюза, которые последние пару лет стояли в Белом зале рядом с эстонским флагом. Loe edasi...
На Светлану Лободу подали в европейский суд
Поклонникам певицы импонирует, что при всей своей известности и больших доходах артистка ведет себя достаточно скромно: не демонстрирует в соцсетях атрибутику красивой жизни. К тому же, Светлана Лобода достаточно приветлива, мила и искренна с окружающими. Однако те, кто работает со звездой, так не считают, пишет Starhit. Loe edasi...
Российская пресса — о жизни русских в Эстонии: уровень значительно хуже, чем у "титульного населения"
ФОТО | Землевладелец и не только: смотрите, какой недвижимостью владеет Юри Ратас
Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости, принадлежащей известным политикам Эстонии. В числе других в списке значится председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас (40), который является владельцем нескольких внушительных по размеру земельных участков, расположенных как в черте Таллинна, так и в волости Хийу. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Ласнамяэ открытым пламенем полыхал автомобиль
Сегодня ночью на улике Кярбери в столичном районе Ласнамяэ загорелся легковой автомобиль. Loe edasi...
Март Хельме: риторика EKRE не изменится — забудьте об этом!
Лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) и будущий министр внутренних дел Март Хельме сказал вчера в передаче "Räägime asjast", что те, кто говорят об изменении риторики EKRE, выдают желаемое за действительное. Loe edasi...
ФОТО: Слушания по коррупционному делу Эдгара Сависаара продолжаются после долгой паузы. Уже без самого Сависаара
Сегодня после длительной паузы продолжились слушания по коррупционному делу Эдгара Сависаара. Несмотря на то, что сам Сависаар по состоянию здоровья избежал суда, процесс над другими подсудимым продолжается. Loe edasi...
Ушедший с должности старейшины Йыхви Репинский останется без хорошей компенсации
МНЕНИЕ | Яна Тоом: немного политического закулисья
Ну вот все и случилось — президент Керсти Кальюлайд дала зеленый свет правительству Ратаса. Коалиционный договор оказался на порядок лучше ожидаемого: в нем нет знаменитого перевода школ на эстонский и есть решение проблемы получения гражданства для детей. Оппозиция согласилась дать новому кабинету сто дней не без критики, но хотя бы без ненависти. Беда с этим правительством одна — в него входит партия EKRE, известная длинным рядом отвратительных высказываний. Loe edasi...
Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя соцдемов
РЕПЛИКА | Самобеглая доска на колесном электроходу как лекарство от стресса
Купила себе сегвей, еще их называют ховербордами — весьма популярный гаджет нынче. Очень забавная "космическая" штука оказалась. Скорее, правда, мой вариант — игрушка, нежели серьезное средство передвижения. Тем не менее, эмоций и впечатлений — море. Хочу рассказать лишь об одном из множества аспектов. Loe edasi...
"Рассыпавший" автомобили Mercedes в кювете пьяный водитель фуры причинил огромный ущерб
Седельный тягач расположенной в Московской области фирмы Major Avto Trans, находившиеся на котором до восьми автомобилей Mercedes, по оценке специалистов, могли стоить не меньше 400 000 евро, съехал на повороте в кювет всего через полкилометра после выезда из порта. Loe edasi...
Педофил остается на свободе: хранивший около 200 000 файлов детского порно мужчина получил условный срок
Сегодня Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал Вейкко Клааса виновным во владении детской порнографией и ее хранении. В тюрьму его не посадят. Loe edasi...