ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новое правительство принесло должностную присягу, министра Куузика подозревают в насилии

Хелир-Валдор Сеэдер: Куузик не должен был сегодня вступать в должность. Он мог бы дать правительству начать с чистого листа

Helir-Valdor Seeder - märts 2019 Foto: Sven Arbet

Вице-спикер Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер, который знает о тяготеющих над Куузиком подозрениях посредством СМИ, сказал, что новый министр внешней торговли и инфотехнологий мог бы подождать, пока ситуация прояснится и дать правительству начать с чистого листа.

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Кая Каллас: если бы Ратас был премьером этого правительства, он сказал бы, что Куузик в министры не годится

Foto: Jaanus Lensment

Кая Каллас указывает, что в правительстве дирижирует совсем не Юри Ратас, то есть слово экресцев берет верх.

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ВИДЕО и ФОТО: Новое правительство принесло должностную присягу

Правительство, возглавляемое премьер-министром Юри Ратасом, сегодня вступило в должность, принеся присягу перед Рийгикогу.

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ФОТО: Кальюлайд пришла в Рийгикогу в кофте с либеральным месседжем на груди

Ilmar Saabas

Сегодня в Рийгикогу дают присягу новые парламентарии. Президент Керсти Кальюлайд пришла на мероприятие в кофте с посланием: ”Sõna on vaba” (”Слово — свободно” — прим. ред.).

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ВИДЕО: Поклонился пустому стулу. Президент Кальюлайд ушла из зала, когда присягу приносил министр Куузик

Президент Керсти Кальюлайд сегодня ушла из зала Рийгикогу в то время, когда должностную присягу приносил подозреваемый в насилии в близких отношениях министр Куузик, посчитав невозможным находиться в зале во время вступления в должность министра с такими подозрениями.

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ФОТО: По распоряжению Хенна Пыллуааса из Рийгикогу убрали флаги ЕС

Сегодня приносили присягу перед Рийгикогу члены правительства Ратаса. На заседании у оппозиции возник вопрос об отсутствующих флагах Евросоюза, которые последние пару лет стояли в Белом зале рядом с эстонским флагом.

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На Светлану Лободу подали в европейский суд

Svetlana Loboda Foto: Artyom Geodakyan, Artyom Geodakyan/TASS

Поклонникам певицы импонирует, что при всей своей известности и больших доходах артистка ведет себя достаточно скромно: не демонстрирует в соцсетях атрибутику красивой жизни. К тому же, Светлана Лобода достаточно приветлива, мила и искренна с окружающими. Однако те, кто работает со звездой, так не считают, пишет Starhit.

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Российская пресса — о жизни русских в Эстонии: уровень значительно хуже, чем у "титульного населения"