02.08.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая возлюбленная Урмаса Сыырумаа, эксперимент с экояблоками и скандальный пост Мадисона


rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

Сегодня стало известно, что бизнесмен Урмас Сыырумаа разошелся со своей спутницей жизни и нашел счастье с женщиной, моложе себя на 25 лет. Также сегодня мы выяснили, что будет, если облить экояблоко кипятком. А член EKRE написал в соцсетях очередной провокационный пост. Представляем вам нашу подборку, в которой вы найдете все самые важные новости дня.

Былые отношения Урмаса Сыырумаа потерпели крах! Бизнесмен обрел счастье с женщиной на 25 лет моложе его

Fotod: erakogu/Ekspress Meedia


Когда-то известная пара, светская львица Кятлин Маран и один из самых богатых бизнесменов в Эстонии Урмас Сыырумаа, уже не вместе. Известный предприниматель проводит время с учителем йоги Хеди Лайгар, с которой они живут в деревне Адила, передает Kroonika.
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Мадисон написал в Facebook провокационный пост. Журналист: это опять заставит говорить об Эстонии как о нацистском государстве

Foto: Rauno Volmar


Если последний пост в Facebook евродепутата от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яака Мадисона разлетится по мировым СМИ, у многих вновь пояится причина говорить об Эстонии как государстве, где у власти находится партия нацистов, считает журналистка Вилья Кислер.
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Представители Эстонии отправились на Украину в летний лагерь. О его ”неонацистском душке” они узнали только на месте

Priit Simson


Представители Международного центра оборонных исследований (Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus — RKK) и Центра информации о безопасности и обороне побывали (RJTK) на учебе в украинском летнем лагере ”Resilience League” (”Лиги стойкости”). Одним из основателей организации, проводившей летнюю школу, является Евгений Карась — лидер праворадикальной организации ”С14”. Эстонская сторона утверждает, что была не в курсе этих связей.
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Хотят на волю. Кокорин и Мамаев подали документы на УДО

Alexander Kokorin Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP


Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в колонии №4 в Белгородской области, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.
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ФОТО : На самом богатом на ДТП перекресте Эстонии столкнулись перевозивший молодежь автобус и автомобиль

Noori Intsikurmu festivalile sõidutanud reisibuss tegi Tartus avarii Foto: Delfi lugeja


Сегодня в 16:12 полиция получила сообщение об аварии на круговой дороге Рийа возле торгового центра Lõunakeskus в Тарту, где столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.
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Экс-хоккеист "Кренгольма" подал в суд на игрока "Эвереста"

Timur Baraev Foto: erakogu


Спортивный директор уфимского клуба "Салават Юлаев" Василий Чижов, выступавший в чемпионате СССР за нарвский "Кренгольм" и "Таллэкс", подал в суд на хоккеиста Тимура Бараева, который минувший сезон провел в кохтла-ярвеском "Эвересте".
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ФОТО | На месте бывших локаторов в Ласнамяэ запланировано построить более тысячи квартир

Фото: Merko Ehitus Eesti

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Строительное предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь строительство района с более чем тысячей квартир вновь появилось на повестке дня, передает rus.err.
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Супертрансфер! "Зенит" подписал бразильца из "Барселоны"

Malcom Foto: fczenit


Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о подписании 22-летнего полузащитника "Барселоны" Малкома. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. Трансфер игрока обошелся "Зениту" в 40 млн евро. Предусмотрны и бонусные выплаты "Барселоне" в размере 5 млн евро.
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Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки в США

Reuters


Сирша Кеннеди, внучка экс-генпрокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта, умерла в возрасте 22 лет. Об этом пишет Fox News со ссылкой на заявление ее семьи.
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Глава полиции о мотиве стрелка с Теллискиви: он пошел вершить самосуд

Tulistamine Telliskivis. Foto: Tiit Blaat


Директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в интервью газете Eesti Päevaleht сказал, что мотив стрелявшего в таксистов в районе Теллискиви для полиции довольно ясен. Приводим отрывок интервью, в котором Вахер говорит о том, что двигало преступником.
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ВИДЕО: В сети появился первый трейлер фильма Кристофера Нолана

Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019 Foto: Andres Putting


Теперь все ждут, когда выйдет кино Кристофера Нолана "Tenet". В сети появился неофициальный трейлер этого фильма.
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В Локса злоумышленники в банкомате просверлили дырку

Andres Putting


Вчера полиции сообщили, что в банкомате, установленном в Локса, была просверлена дырка.
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Мужчина пытался купить в социальных сетях копии эстонских паспортов для букмекерской конторы

Ilmar Saabas


В социальных сетях в конце июля стали появляться скриншоты переписки, где разговаривающий по-русски мужчина выражал желание купить копии эстонских паспортов, предлагая за каждую копию пять долларов.
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Срывы расписания и прочие проблемы: Северо-Эстонский центр общественного транспорта завершает работу с ATKO

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting


Вчера Северо-Эстонский центр ( Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus — ÜTK) общественного транспорта принял решение расторгнуть договоры на автобусное обслуживание с транспортным предприятием ATKO, передает Postimees.
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Председатель КТ: сложно работать с людьми, которые не желают понимать законы

Tallinn õhust Foto: Hendrik Osula


Я — председатель квартирного товарищества и уже 15 лет занимаюсь обслуживанием и управлением в 12 КТ города Пярну. Собрания я всегда веду на двух языках, мне это не сложно, хотя и не обязан, но я чту традиции и уважаю всех людей. Самое сложное — это работа с людьми, которые не желают понять основополагающие факторы законодательства, пишет в ”МК-Эстонии” Сергей Сагло.
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Грузины вспоминают Эстонию советских времен: дух свободы, ирокезы, нереальная чистота и первая медаль

Ekspress Meedia


RusDelfi провел в Грузии блиц-опрос с целью выяснить, с чем ассоциируется у побывавших в нашей стране грузин Таллинн и Эстония. Нужно сразу отметить: таковых оказалось очень немного, за неделю довелось встретить лишь несколько человек, и почти все они совершили свою поездку еще во времена Советской Эстонии, то есть до 1991-го года.
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ВИДЕО | ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Если облить экояблоко кипятком, что за красные капли на нем выступают?


Недавно в редакцию Delfi обратился читатель, которого смутила красная жидкость на экологически выращенном яблоке. Сорт яблок — Бребурн. Мы нашли эти яблоки в магазине, чтобы провести собственный эксперимент.
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В Prisma будут продавать холодильники, стиральные машины и телевизоры

Praegu kohviaparaadid, peagi pesumasinad – Prisma Peremarketi Eesti juhtide Jussi Nummelini (vasakul) ja Teemu Kilpiä sõnutsi saab varsti ühes toidukraamiga soetada poest ka külmiku. Foto: Madis Veltman


Prisma Peremarket намерена расширить свой магазин в Rocca al Mare до размеров футбольного поля, пишет Ärileht.
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ФОТО и ВИДЕО: "Флора" проиграла в Германии, но установила рекорд

imago 41461040 Foto: Jan Huebner/Ulrich, via www.imago-images.de, imago images / Jan Huebner


В ответном поединке второго отборочного раунда Лиги Европы футболисты "Флоры" проиграли в гостях германскому "Айнтрахту" - 1:2 (1:1). Текстовую онлайн-трансляцию матча вел портал Delfi.
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