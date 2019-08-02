ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая возлюбленная Урмаса Сыырумаа, эксперимент с экояблоками и скандальный пост Мадисона



Если последний пост в Facebook евродепутата от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Яака Мадисона разлетится по мировым СМИ, у многих вновь пояится причина говорить об Эстонии как государстве, где у власти находится партия нацистов, считает журналистка Вилья Кислер.

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Представители Эстонии отправились на Украину в летний лагерь. О его ”неонацистском душке” они узнали только на месте

Priit Simson



Представители Международного центра оборонных исследований (Rahvusvaheline kaitseuuringute keskus — RKK) и Центра информации о безопасности и обороне побывали (RJTK) на учебе в украинском летнем лагере ”Resilience League” (”Лиги стойкости”). Одним из основателей организации, проводившей летнюю школу, является Евгений Карась — лидер праворадикальной организации ”С14”. Эстонская сторона утверждает, что была не в курсе этих связей.

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Хотят на волю. Кокорин и Мамаев подали документы на УДО

Alexander Kokorin Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP



Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в колонии №4 в Белгородской области, подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

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ФОТО : На самом богатом на ДТП перекресте Эстонии столкнулись перевозивший молодежь автобус и автомобиль

Noori Intsikurmu festivalile sõidutanud reisibuss tegi Tartus avarii Foto: Delfi lugeja



Сегодня в 16:12 полиция получила сообщение об аварии на круговой дороге Рийа возле торгового центра Lõunakeskus в Тарту, где столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

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Экс-хоккеист "Кренгольма" подал в суд на игрока "Эвереста"

Timur Baraev Foto: erakogu



Спортивный директор уфимского клуба "Салават Юлаев" Василий Чижов, выступавший в чемпионате СССР за нарвский "Кренгольм" и "Таллэкс", подал в суд на хоккеиста Тимура Бараева, который минувший сезон провел в кохтла-ярвеском "Эвересте".

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ФОТО | На месте бывших локаторов в Ласнамяэ запланировано построить более тысячи квартир

Фото: Merko Ehitus Eesti

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Строительное предприятие Merko уже десять лет назад хотело начать строительство жилого района Лахекалда на краю ласнамяэского глинта около Нарвского шоссе, однако с наступлением экономического кризиса планы был отложены. Теперь строительство района с более чем тысячей квартир вновь появилось на повестке дня, передает rus.err.

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Супертрансфер! "Зенит" подписал бразильца из "Барселоны"

Malcom Foto: fczenit



Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о подписании 22-летнего полузащитника "Барселоны" Малкома. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. Трансфер игрока обошелся "Зениту" в 40 млн евро. Предусмотрны и бонусные выплаты "Барселоне" в размере 5 млн евро.

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Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки в США

Reuters



Сирша Кеннеди, внучка экс-генпрокурора США и младшего брата президента Джона Кеннеди Роберта, умерла в возрасте 22 лет. Об этом пишет Fox News со ссылкой на заявление ее семьи.

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