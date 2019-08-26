ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночных бабочек попросили на выход, повышение пенсий под вопросом и суд над Мэри Кросс(1)
Предлагаем вашему вниманию обзор самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 августа.
Предлагаем вашему вниманию обзор самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 августа.
В минувшую пятницу трех иностранок выпроводили из Эстонии за нарушение правил пребывания в стране.
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Запуск реформы второй ступени в 2021 году может отложить на этот же год и внеочередное повышение пенсий, пишет Eesti Päevaleht.
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В воскресенье мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал свежие результаты опроса, согласно которым, поддержка реформистов в столице выше на 15%, чем у центристов. Читатели RusDelfi поделились своим мнением на этот счет.
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Сегодня в полдень в Харьюском уездном суде началось предварительное заседание по делу, которое касается Мэри Кросс — согласно обвинению, она солгала об инциденте на пляже Штромка.
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