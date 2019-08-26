26.08.2019, 22:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночных бабочек попросили на выход, повышение пенсий под вопросом и суд над Мэри Кросс

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Eurod.
Eurod.Foto: Sven Arbet

Предлагаем вашему вниманию обзор самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 августа.

Три украинки и россиянка выставлены из Эстонии за оказание интимных услуг

Uues politsei vormirõivad Foto: Madis Veltman

В минувшую пятницу трех иностранок выпроводили из Эстонии за нарушение правил пребывания в стране.
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Не хватает денег: внеочередное повышение пенсий может быть отложено на 2021 год

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Запуск реформы второй ступени в 2021 году может отложить на этот же год и внеочередное повышение пенсий, пишет Eesti Päevaleht.
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"Иуда. Власти очень хочется? ЦП на грани развала": как читатели отреагировали на слова Кылварта о коалиции с EKRE

Foto: Mana Kaasik

В воскресенье мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал свежие результаты опроса, согласно которым, поддержка реформистов в столице выше на 15%, чем у центристов. Читатели RusDelfi поделились своим мнением на этот счет.
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ФОТО | Начался суд над Мэри Кросс, которую обвиняют в даче ложных показаний о нападении на Штромке

Foto: Madis Veltman

Сегодня в полдень в Харьюском уездном суде началось предварительное заседание по делу, которое касается Мэри Кросс — согласно обвинению, она солгала об инциденте на пляже Штромка.
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