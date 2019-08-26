ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночных бабочек попросили на выход, повышение пенсий под вопросом и суд над Мэри Кросс

В воскресенье мэр Таллинна, вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт прокомментировал свежие результаты опроса, согласно которым, поддержка реформистов в столице выше на 15%, чем у центристов. Читатели RusDelfi поделились своим мнением на этот счет.

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ФОТО | Начался суд над Мэри Кросс, которую обвиняют в даче ложных показаний о нападении на Штромке

Foto: Madis Veltman

Сегодня в полдень в Харьюском уездном суде началось предварительное заседание по делу, которое касается Мэри Кросс — согласно обвинению, она солгала об инциденте на пляже Штромка.

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