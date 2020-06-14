ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ни одного инфицированного и 79-годовщина депортации

За сутки обнаружили 0 положительных тестов на коронавирус

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

Департамент здоровья проанализировал 621 тест на COVID-19, при этом ни один из них не оказался положительным. Никто не умер.

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Премьер-министр Юри Ратас выразил соболезнования пострадавшим от советской депортации

Peaminister Jüri Ratas Foto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас на странице Facebook написал о событиях 79-летней давности.

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Игрок в лотерею потратил 5, а выиграл 10 000 евро

Lotopiletid Foto: Margus Pahv

Вчерашний розыгрыш Keno loto позволил заработать игроку 10 000 евро. При этом его билет стоил всего 5 евро.

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Агрессивные чайки напали на работника таллиннского детсада. Насколько опасны для людей городские птицы?

Foto: Andres Putting

Maaleht попросил разъяснений у эколога птиц из Института экологии и наук о Земле Тартуского университета Марко Мяги.

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В США вылечившийся от COVID-19 пациент получил счет на миллион долларов

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver

Майкл Флор провел 62 дня в клинике в Иссакуа. Лечение от COVID-19 обошлось 70-летнему американцу в 1,12 млн долларов. Программа страхования Medicare покроет большинство трат, пишет The Seattle Times.

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Президент Польши Дуда: идеология ЛГБТ хуже коммунизма

Novembri alguses korraldasid EKRE liikmed meeleavalduse, millele vastati seksuaalvähemuste toetamist näitava meeleavaldusega. Foto: Argo Ingver

Президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм, передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

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ФОТО | Министры посетили Монумент жертвам коммунизма

Juuniküüditamise ohvrite mälestamine kommunismiohvrite memoriaali juures Foto: Jaanus Lensment

Министр юстиции Райво Аэг, министр обороны Юри Луйк и другие почтили память жертвам коммунизма.

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