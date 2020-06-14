ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ни одного инфицированного и 79-годовщина депортации
Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi. Пожалуй, самая положительная — за сутки 0 тестов на коронавирус дали позитивный результат.
Читайте главные новости воскресенья от RusDelfi. Пожалуй, самая положительная — за сутки 0 тестов на коронавирус дали позитивный результат.
Департамент здоровья проанализировал 621 тест на COVID-19, при этом ни один из них не оказался положительным. Никто не умер.
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Премьер-министр Юри Ратас на странице Facebook написал о событиях 79-летней давности.
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Вчерашний розыгрыш Keno loto позволил заработать игроку 10 000 евро. При этом его билет стоил всего 5 евро.
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Maaleht попросил разъяснений у эколога птиц из Института экологии и наук о Земле Тартуского университета Марко Мяги.
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Майкл Флор провел 62 дня в клинике в Иссакуа. Лечение от COVID-19 обошлось 70-летнему американцу в 1,12 млн долларов. Программа страхования Medicare покроет большинство трат, пишет The Seattle Times.
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Президент Польши Анджей Дуда в своей предвыборной речи назвал пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм, передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
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Министр юстиции Райво Аэг, министр обороны Юри Луйк и другие почтили память жертвам коммунизма.
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