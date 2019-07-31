ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: незаконное пересечение границы гражданина Эстонии и сокрушительный прогноз от National Geographic
Читайте подборку самых важных новостей за среду, 31 июля от RusDelfi.
Читайте подборку самых важных новостей за среду, 31 июля от RusDelfi.
Печорском районе Псковской области гражданин Эстонии, находясь за рулем BMW, совершил аварию в результате которой погиб пассажир. Гражданин ЭР сбежал. Как сообщила сегодня прокуратура Псковской области, ДТП произошло 10 июня 2018 года.
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Журнал National Geographic смоделировал карту мира при условии того, что все ледники на планете растают. На карте обозначено, что многие города Европы окажутся под водой, пишет "Новая газета".
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История нашего читателя напоминает: нужно проверять чек, не отходя от кассы.
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Еще с советских времен в Эстонии можно услышать разговоры о повышенном внимании, которое грузинские мужчины оказывают приезжающим в Грузию нашим женщинам. Не все такому вниманию рады, считая его несколько назойливым. Марика Богверадзе, организатор туристического отдыха в Грузии заверяет: если нечто подобное и случалось, то эти времена давно прошли. Сейчас женщин из Эстонии, как и из других стран, подстерегает совсем другая опасность.
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Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК видео допроса.
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По словам представителя сети Rimi, в одном из магазинов охранник применил в отношении клиента наручники, случай действительно достоин сожаления.
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Будущий эстонский еврокомиссар Кадри Симсон участвовала в организованных на деньги владельцев Раквереского мясокомбината поездках на отдых на острова Карибского моря и побережье Черного моря.
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Кажется, что норвежский рынок неласков к эстонцам и страдающих от налоговых проблем множество, пишет Äripäev.
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С выборов в Московскую городскую думу был снят очередной кандидат.
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Московский "Спартак" объявил о переходе звездного игрока. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле продолжит карьеру в чемпионате России. 28-летний немецкий футболист перешел в "Спартак" на правах аренды и подписал контракт, рассчитанный на один год.
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В Таллинне проходят съемки шпионского фильма "О2", действия разворачиваются в 1939 году. Смотрите фото и видео!
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