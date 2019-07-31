31.07.2019, 21:49

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: незаконное пересечение границы гражданина Эстонии и сокрушительный прогноз от National Geographic


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Värska piirialadel
Värska piirialadelFoto: Argo Ingver

Читайте подборку самых важных новостей за среду, 31 июля от RusDelfi.

В России гражданин Эстонии на BMW совершил ДТП: погиб пассажир, сам водитель сбежал и незаконно пересек границу

BMW Foto: Jassu Hertsmann


Печорском районе Псковской области гражданин Эстонии, находясь за рулем BMW, совершил аварию в результате которой погиб пассажир. Гражданин ЭР сбежал. Как сообщила сегодня прокуратура Псковской области, ДТП произошло 10 июня 2018 года.
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National Geographic смоделировал таяние ледников: Эстония практически полностью уйдет под воду

Merevaade Saaremaal Foto: Ago Tammik


Журнал National Geographic смоделировал карту мира при условии того, что все ледники на планете растают. На карте обозначено, что многие города Европы окажутся под водой, пишет "Новая газета".
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"В рекламе одна цена, в чеке — другая". Читатель жалуется на Maxima, магазин обещает вернуть деньги!

Annelinna Maxima XX avamine Foto: Argo Ingver


История нашего читателя напоминает: нужно проверять чек, не отходя от кассы.
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Организатор туризма из Тбилиси: женщинам Эстонии грозит в Грузии только одна смертельная опасность

Erakogu


Еще с советских времен в Эстонии можно услышать разговоры о повышенном внимании, которое грузинские мужчины оказывают приезжающим в Грузию нашим женщинам. Не все такому вниманию рады, считая его несколько назойливым. Марика Богверадзе, организатор туристического отдыха в Грузии заверяет: если нечто подобное и случалось, то эти времена давно прошли. Сейчас женщин из Эстонии, как и из других стран, подстерегает совсем другая опасность.
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ВИДЕО: "Унижала мое сексуальное достоинство". Подозреваемый признался, что перерезал горло московской блогерше


Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК видео допроса.
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Магазин о случае с закованным в наручники клиентом: это будет для нас уроком

Iseteeninduskassad Foto: Madis Veltman


По словам представителя сети Rimi, в одном из магазинов охранник применил в отношении клиента наручники, случай действительно достоин сожаления.
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Кадри Симсон отсутствовала в Рийгикогу "по болезни", а на самом деле отдыхала на Карибах

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

ТОП


Будущий эстонский еврокомиссар Кадри Симсон участвовала в организованных на деньги владельцев Раквереского мясокомбината поездках на отдых на острова Карибского моря и побережье Черного моря.
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Эстонцы терпят фиаско с элементными домами в Норвегии

Ekspordimootor - puidutoodete eksportija Nordic Houses. Foto: Priit Simson


Кажется, что норвежский рынок неласков к эстонцам и страдающих от налоговых проблем множество, пишет Äripäev.
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С выборов в Мосгордуму сняли очередного кандидата. Вы не поверите, по какой причине

Сергей Цукасов Фото: фэйсбук Сергея Цукасова


С выборов в Московскую городскую думу был снят очередной кандидат.
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Чемпион мира по футболу продолжит карьеру в "Спартаке"

Andre Schürrle Foto: instagram.com/fcsm


Московский "Спартак" объявил о переходе звездного игрока. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле продолжит карьеру в чемпионате России. 28-летний немецкий футболист перешел в "Спартак" на правах аренды и подписал контракт, рассчитанный на один год.
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ФОТО и ВИДЕО | Таллинн погрузился в 1939 год. Смотрите, как снимают шпионский фильм в центре города


В Таллинне проходят съемки шпионского фильма "О2", действия разворачиваются в 1939 году. Смотрите фото и видео!
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