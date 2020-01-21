ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятная рыбалка, конфискат и акция Репинского
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 21 января.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 21 января.
Прошлый год стал для эстонских рыболовов-любителей одним из самых удачных за всю историю. Всего было поймано 2,1 тонн лосося и речной форели и установлено несколько рекордов.
Loe edasi...
Читатель RusDelfi Михаил отправил в редакцию письмо после прочтения статьи о том, как покупателям "Егермейстера" жилищный кредит не дают. У него произошла подобная история.
Loe edasi...
По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) практически ежедневно у граждан Украины возникают проблемы с пересечением границы в таллиннском аэропорту. Минувший уик-энд не стал исключением.
Loe edasi...
В силу вступил приговор суда, согласно которому 28 декабря прошлого года Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 68-летнего Сергея виновным. Суд вынес ему наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежит 15 дней, остальную часть не станут обращать к исполнению, если Сергей не совершит во время назначенного ему испытательного срока на один год нового умышленного преступления.
Loe edasi...
Политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: "Катюшечка, я тебя люблю".
Loe edasi...
В конце прошлого года немецкие коллеги проинформировали работников Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) о прибывающем в Эстонию из Ливана контейнере с контрабандными сигаретами. Эстонские налоговики обнаружили в контейнере 10 млн сигарет марки Prince.
Loe edasi...
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров РФ.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Бытовые привычки русских хозяек, шокирующие иностранцев
Психическое заболевание: жену Соколова убил старший сын
Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему