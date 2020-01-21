21.01.2020, 22:02

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятная рыбалка, конфискат и акция Репинского


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EurodFoto: Madis Veltman

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 21 января.

ФОТО: В Эстонии поймали несколько гигантских лососей. Одна рыба весила более 21 кг!

Erakogu

Прошлый год стал для эстонских рыболовов-любителей одним из самых удачных за всю историю. Всего было поймано 2,1 тонн лосося и речной форели и установлено несколько рекордов.
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Читатель: тем, кто пьет в барах, делает покупки в секс-шопе и играет в интернет-казино, кредит тоже не дают!

rahapõletamine Foto: Kretel Kuusk

Читатель RusDelfi Михаил отправил в редакцию письмо после прочтения статьи о том, как покупателям "Егермейстера" жилищный кредит не дают. У него произошла подобная история.
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Проблемы у граждан Украины на границе продолжаются: их разворачивают группами

Uues politsei vormirõivad Foto: Madis Veltman

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) практически ежедневно у граждан Украины возникают проблемы с пересечением границы в таллиннском аэропорту. Минувший уик-энд не стал исключением.
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Гражданин РФ пытался пронести в Эстонию более 130 000 евро... в носках: деньги конфисковали, мужчине запретили въезд в страну

Foto: Tiit Blaat

В силу вступил приговор суда, согласно которому 28 декабря прошлого года Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 68-летнего Сергея виновным. Суд вынес ему наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежит 15 дней, остальную часть не станут обращать к исполнению, если Сергей не совершит во время назначенного ему испытательного срока на один год нового умышленного преступления.
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ФОТО | "Катюшечка, я тебя люблю": Мартин Репинский необычным способом рассказал о своих чувствах в центре города

Читатель

Политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: "Катюшечка, я тебя люблю".
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Налоговая обнаружила 10 млн нелегальных сигарет. Это самая крупная партия за последнее десятилетие

Foto: Maksu- ja tolliamet

В конце прошлого года немецкие коллеги проинформировали работников Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) о прибывающем в Эстонию из Ливана контейнере с контрабандными сигаретами. Эстонские налоговики обнаружили в контейнере 10 млн сигарет марки Prince.
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Стали известны члены нового правительства России: много новых имен

AP

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров РФ.
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