ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятная рыбалка, конфискат и акция Репинского

По сообщению Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) практически ежедневно у граждан Украины возникают проблемы с пересечением границы в таллиннском аэропорту. Минувший уик-энд не стал исключением.

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Гражданин РФ пытался пронести в Эстонию более 130 000 евро... в носках: деньги конфисковали, мужчине запретили въезд в страну

Foto: Tiit Blaat

В силу вступил приговор суда, согласно которому 28 декабря прошлого года Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 68-летнего Сергея виновным. Суд вынес ему наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежит 15 дней, остальную часть не станут обращать к исполнению, если Сергей не совершит во время назначенного ему испытательного срока на один год нового умышленного преступления.

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ФОТО | "Катюшечка, я тебя люблю": Мартин Репинский необычным способом рассказал о своих чувствах в центре города

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Политик Мартин Репинский признался в любви Екатерине Васильевой. В центре Йыхви он развесил плакат с надписью: "Катюшечка, я тебя люблю".

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Налоговая обнаружила 10 млн нелегальных сигарет. Это самая крупная партия за последнее десятилетие

Foto: Maksu- ja tolliamet

В конце прошлого года немецкие коллеги проинформировали работников Налогово-таможенного департамента Эстонии (MTA) о прибывающем в Эстонию из Ливана контейнере с контрабандными сигаретами. Эстонские налоговики обнаружили в контейнере 10 млн сигарет марки Prince.

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Стали известны члены нового правительства России: много новых имен