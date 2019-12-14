ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Неудачная покупка автомобиля, эстонец в элитарном авиаклубе и Юлия Высоцкая о Таллинне

Сегодня мы писали о том, как финн приобрел в Таллинне автомобиль, но сильно пожалел. А также о снятой в Таллинне программе Юлии Высоцкой и эстонце, который стал членом клуба, куда простым людям не попасть. Эти и другие интересные новости дня читайте в нашей подборке!
Мир привилегий на борту: как житель Эстонии стал клиентом самого элитарного авиаклуба мира
Что нужно сделать для того, чтобы стать членом элитарного клуба Lufthansa HON Circle, в котором числятся всего пару тысяч человек со всего мира? О всех правилах этого закрытого сообщества рассказывает Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ВИДЕО | "Мне это нравится!" Юлия Высоцкая посвятила новый выпуск своей передачи Таллинну
Новый выпуск передачи Юлии Высоцкой "Мне это нравится!" снимался в Таллинне, во время визита актрисы и ее мужа, режиссера Андрея Кончаловского на кинофестиваль PÖFF, на котором Высоцкая и Кончаловский показывали свою первую совместную работу 17-летней давности "Дом дураков", а режиссеру вручили премию за выдающийся вклад в кинематограф. Loe edasi...
"Трогает до слез". Семилетняя девочка пожертвовала свои накопления на лечение больных раком
Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщил у себя на Facebook, что получил пожертвование от семилетней девочки по имени Марелле. Девочка собирала эти деньги целый год. Loe edasi...
ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!
Первая рождественская открытка была отправлена в Англии в 1843 году, а в Эстонии это новомодное веяние начало распространяться в 1880-х годах. К началу 20-го века это превратилось уже в устоявшуюся и широко распространенную традицию в городах, а в 20-х и 20-х годах вся Эстония посылала рождественские открытки. Смотрите, как выглядели открытки в прошлом веке! Loe edasi...
Нелепая авария: велосипедист захотел перейти дорогу, но оказался в больнице
ВИДЕО: В центре Риги несколько мужчин и женщин подрались из-за ДТП
14 июня 2017 года в период с 17.33 до 17.35 в Риге, напротив дома номер 38 по бульвару Аспазияс произошла драка. Loe edasi...
Финн приобрел в Таллинне автомобиль, в котором была скрыта опасная неисправность. Продавец отказывался признавать проблему
Приобретенный гражданином Финляндии в Таллинне подержанный автомобиль хоть и был мало использован, но имел хитроумно скрытую неисправность. В итоге ему пришлось более года заниматься его ремонтом. Фирма Viking Motors не согласна утверждениями клиента Loe edasi...
Драматичный финиш эстафеты: Россия упустила победу в биатлоне
Победой норвежских биатлонисток завершилась женская эстафета 4х6 км на австрийском этапе Кубка мира в Хохфильцене. Долго лидировавшие россиянки заняли второе место. Неудачно провели эстафету эстонские биатлонистки, финишировавшие на 18-м месте. Loe edasi...
Украина обошла Эстонию по числу прибывающих в Финляндию работников
В Эстонии средняя зарплата выросла, и эстонские работники стали возвращаться на родину. Освободившиеся на трудовом рынке места теперь охотно заполняют украинцы, пишет yle. Loe edasi...
ВИДЕО: Что происходит? Женщина заливает топливо в пакет и кладет его в багажник
На заправке в Хьюстоне, штат Техас, очевидец стал свидетелем любопытной картины — женщина наливает топливо в мешок для покупок и кладет его в багажник автомобиля, пишет rus.delfi.lv. Loe edasi...
Сборная России вырвала победу у Чехии в серии буллитов
Во втором туре Кубка Первого канала сборная России одолела в серии буллитов Чехию - 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0). Loe edasi...
Алексей Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы
Сенатор Алексей Пушков оценил в своем Twitter возможные последствия испытания США прежде запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) баллистической ракеты, пишут РИА-Новости. Loe edasi...
В реке Эмайыги нашли тело пропавшего мужчины
Сегодня утром в реке Эмайыги нашли тело пропавшего в ночь на 7 декабря 25-летнего Айти. Loe edasi...
Не потратив ни цента. Какие услуги можно получить бесплатно в Таллинне и других городах
Иногда случается так, что человек попадает в сложное положение и не может удовлетворить свои самые насущные потребности. Бывают экстренные случаи, когда негде переночевать, нет возможности купить продукты или одежду, помыться, сходить к парикмахеру и многое другое. "МК-Эстония" составила список, где и какие услуги можно получить бесплатно, добавили и бесплатные возможности досуга. Loe edasi...
Здесь живи, здесь – не живи. Что делать, если сосед сдает квартиру сомнительным личностям?
В Финляндии недавно был создан любопытный прецедент: в Турку появился необычный в своем роде жилищный кооператив, в уставе которого – полный запрет на кратковременную сдачу квартир в аренду типа Airbnb, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Кто первый снял, того и деньги? Можно ли распоряжаться банковским счетом после смерти человека
Смерть близкого не всегда может сплотить семейство, объединенное одним горем. Если после покойного осталось наследство, то его раздел может наделать много шума и рассорить между собой даже самых родных людей. Пенсионерка в шоке: деньги со счета ее матери успели снять быстрее, чем ее похоронили. Можно ли распоряжаться банковским счетом умершего человека и в каком случае банк может выдать деньги до вступления в наследство — узнала ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
«Слава богу, что он умер сейчас», - Жириновский о смерти Лужкова
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