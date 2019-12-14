ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Неудачная покупка автомобиля, эстонец в элитарном авиаклубе и Юлия Выскоцкая о Таллинне



Фонд лечения рака ”Подаренная жизнь” сообщил у себя на Facebook, что получил пожертвование от семилетней девочки по имени Марелле. Девочка собирала эти деньги целый год.

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ФОТО | Смотрите, какие рождественские открытки посылали в Эстонии в прошлом веке!



Первая рождественская открытка была отправлена в Англии в 1843 году, а в Эстонии это новомодное веяние начало распространяться в 1880-х годах. К началу 20-го века это превратилось уже в устоявшуюся и широко распространенную традицию в городах, а в 20-х и 20-х годах вся Эстония посылала рождественские открытки. Смотрите, как выглядели открытки в прошлом веке!

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Нелепая авария: велосипедист захотел перейти дорогу, но оказался в больнице

Foto: Tanel Meos



Вчера в Хаапсалу в аварии на пешеходном переходе пострадал велосипедист.

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ВИДЕО: В центре Риги несколько мужчин и женщин подрались из-за ДТП

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14 июня 2017 года в период с 17.33 до 17.35 в Риге, напротив дома номер 38 по бульвару Аспазияс произошла драка.

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Финн приобрел в Таллинне автомобиль, в котором была скрыта опасная неисправность. Продавец отказывался признавать проблему

Foto: Egert Pärna



Приобретенный гражданином Финляндии в Таллинне подержанный автомобиль хоть и был мало использован, но имел хитроумно скрытую неисправность. В итоге ему пришлось более года заниматься его ремонтом. Фирма Viking Motors не согласна утверждениями клиента

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