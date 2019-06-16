16.06.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нелегальная иностранная рабочая сила на стройках и множество дорожных хулиганов


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Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt
Illegaalse tööjõu otsimine ehituseltFoto: Jaanus Lensment

Самые важные новости этого воскресенья, 16 июня, читайте в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО | Полиция искала на стройках нелегальную иностранную рабочую силу. И нашла!

Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt Foto: Jaanus Lensment

В четверг бюро Департамента полиции и погранохраны ходило проверять, нет ли на строительных объектах нелегальной иностранной рабочей силы. Была.
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Что случилось? Вылетевший в Вену самолет Nordica вернулся в Таллинн

Nordica reisilennuk pidi tehnilise rikke tõttu otsa ümber pöörama. Foto: Andres Putting

Сегодня утром около 7 часов направлявшийся из Таллинна в Вену самолет вынужден был развернуться над Ригой, потому что у самолета обнаружили техническую неисправность.
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В Вильяндимаа под колесами автомобиля погиб мужчина. Он лежал на шоссе

Sündmuspaik Foto: Delfi lugeja

Сегодня ночью в Вильяндимаа произошло ДТП — находившийся на проезжей части мужчина попал под машину и погиб.
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ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Радиоведущего Аллана Роозилехта поймали пьяным за рулем

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Сегодня после 17:30 в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельманни задержали пьяного водителя. По данным Delfi, это был Аллан Роозилехт.
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У предпринимателя внезапно забрали сайт. Единственная возможность вернуть — выкупить

Foto: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Александер Мисиор, трудящийся в сфере ИТ, в конце марта обнаружил, что у его веб-сайта gio.ee — новый владелец. И жаловаться — некому.
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ФОТО и ВИДЕО | В Вырумаа загорелось рыбоводческое хозяйство

Сегодня утром около половины восьмого Спасательный департамент получил сообщение о горящем рыбоводческом хозяйстве в деревне Ханикезе в Вырумаа. В 9:38 распространение огня было ограничено, но работы по тушению еще шли.
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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

Internet

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", говорится в сообщении епархии, распространенном в воскресенье, передает ТАСС.
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ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне водитель Mazda пытался сбежать от полиции, но был задержан

ТОП

Вчера вечером полиция заметила на Пирита теэ совершавший подозрительные маневры красный автомобиль Mazda, управлявшему которым мужчине блюстители порядка дали сигнал остановиться. Водитель же проигнорировал его, и это перешло в более масштабную погоню, где пострадал, к счастью, только дорожный знак.
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Страдавший СМА Йоханн прожил чуть больше года. Его семья организовала аукцион в поддержку Аннабель

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Йоханну был всего год и 23 дня, когда он умер в результате тяжелого генетического заболевания, спинальной мышечной атрофии (СМА). Этим же заболеванием страдает Аннабель, на лечение которой стоимостью два миллиона евро собирают пожертвования.
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Можно ли заразиться корью через клубнику, если ее собирал зараженный?

Põhja Prefektuuri politseinikud kiirust mõõtmas Foto: PPA kommunikatsioonibüroo

На Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что носители болезни приехали и в Эстонию, например, собирать клубнику. Существует ли риск заболеть, если съесть клубнику, собранную зараженным?
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В этом году полиция поймала примерно в два раза больше любителей быстрой езды, чем в прошлом

Foto: Sputnik/Scanpix

Движение на наших дорогах уже некоторое время действует в летнем ритме: безумные гонщики — повседневное явление и, к сожалению, случаются и тяжелые ДТП.
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"Как можно это показывать?!" Экс-директор Чернобыльской АЭС заявил о вранье в сериале "Чернобыль"

Kadunud inimestest teavitatakse politseid üha rohkem. Foto: Madis Veltman

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин выступил с критикой американского сериала "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе - самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.
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47 раз за год! В полицию все больше сообщают о пропавших людях, особая проблема — постоянно сбегающие из дома дети

Gerli Liinamäe Foto: Karli Saul

Полиция обеспокоена. Если в 2013 году им сообщили о 1592 пропавших людях, то в прошлом году помощи полиции ждали в три раза больше, чтобы найти 4699 человек. Из каждых десяти пропавших людей шесть - несовершеннолетние, и в свою очередь 80% из них сбегают неоднократно. Именно из-за часто уходящих из дома молодых людей полиция попросила помощи с профилактической работой у Министерства внутренних дел.
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Таллинн примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года

Фото: Главное управление МВД России по Воронежской области

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о том, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года пройдет в Таллинне.
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СТРАШНЫЕ КАДРЫ | При аварии с микроавтобусом под Воронежем погибли восемь человек

Helme sõnutsi ta ei ületanud enda volitusi. Foto: Dmitri Fedotkin

ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области. Там столкнулись Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. Изначально в полиции сообщали о семи жертвах случившегося, позже их число увеличилось.
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Мартин Хельме: я не превышал свои полномочия в Люксембурге

Tundub, et tänavu saab jaanilaupäeval rõõmsalt lõket teha, kuna praegu vihma ei lubata. Foto: Madis Veltman

В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.
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Удастся ли посидеть у костра? Какая погода будет в канун Яанова дня

Foto: AFP/SCANPIX

Сейчас есть причина для радости — по данным на воскресенье после полудня, синоптики обещают в канун Яанова дня сухую погоду.
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ФОТО и ВИДЕО | Аргентина и Уругвай остались без электроэнергии

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.
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В трагической аварии погиб руководивший спасательной операцией на пароме "Эстония" Паси Стафф

В Финляндии в трагическом ДТП погиб командир Паси Стафф, который осенью 1994 года руководил спасением находившихся на борту парома "Эстония" во время катастрофы.
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Марта Хельме оштрафовали на 128 евро за агитацию в день выборов

Siseminister Mart Helme Foto: Tiit Blaat

Председатель Консервативной народной партии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме получил от полиции штраф в размере 128 евро за агитацию по радио в день выборов в Европейский парламент.
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Южно-Эстонский центр опеки требует с PERH более 100 000 евро. За что?

Foto: Robin Roots, Õhtuleht

AS Lõuna-Eesti hooldekeskus через суд требует с Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) 113 856 евро и вдобавок еще неизвестную сумму пени, поскольку больница продала центру, как утверждается, участок с загрязненной почвой.
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ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | Опаснейшая ситуация! На Таллиннской окружной дороге внедорожник промчался по встречной полосе

Читатель Delfi поделился с редакцией видео сегодняшней ситуации на Таллиннской окружной дороге в районе Таммемяэ. Он спокойно ехал в сторону Кейла, когда навстречу попался водитель на внедорожнике, которые несся по той же полосе в противоположном направлении.
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ВИДЕО | Дорожный хулиган сломя голову несется на Audi без техосмотра и страховки

В редакцию Delfi в последнее время поступает все больше видео с дорожными хулиганами, которые не считаются с безопасностью других участников движения. Здесь очередной пример озорника, который мчится по городу, как будто завтра не наступит.
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