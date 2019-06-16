ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нелегальная иностранная рабочая сила на стройках и множество дорожных хулиганов
Самые важные новости этого воскресенья, 16 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
Самые важные новости этого воскресенья, 16 июня, читайте в нашей традиционной подборке.
В четверг бюро Департамента полиции и погранохраны ходило проверять, нет ли на строительных объектах нелегальной иностранной рабочей силы. Была.
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Сегодня утром около 7 часов направлявшийся из Таллинна в Вену самолет вынужден был развернуться над Ригой, потому что у самолета обнаружили техническую неисправность.
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Сегодня ночью в Вильяндимаа произошло ДТП — находившийся на проезжей части мужчина попал под машину и погиб.
Loe edasi...
Сегодня после 17:30 в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельманни задержали пьяного водителя. По данным Delfi, это был Аллан Роозилехт.
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Александер Мисиор, трудящийся в сфере ИТ, в конце марта обнаружил, что у его веб-сайта gio.ee — новый владелец. И жаловаться — некому.
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Сегодня утром около половины восьмого Спасательный департамент получил сообщение о горящем рыбоводческом хозяйстве в деревне Ханикезе в Вырумаа. В 9:38 распространение огня было ограничено, но работы по тушению еще шли.
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Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", говорится в сообщении епархии, распространенном в воскресенье, передает ТАСС.
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Вчера вечером полиция заметила на Пирита теэ совершавший подозрительные маневры красный автомобиль Mazda, управлявшему которым мужчине блюстители порядка дали сигнал остановиться. Водитель же проигнорировал его, и это перешло в более масштабную погоню, где пострадал, к счастью, только дорожный знак.
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Йоханну был всего год и 23 дня, когда он умер в результате тяжелого генетического заболевания, спинальной мышечной атрофии (СМА). Этим же заболеванием страдает Аннабель, на лечение которой стоимостью два миллиона евро собирают пожертвования.
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На Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что носители болезни приехали и в Эстонию, например, собирать клубнику. Существует ли риск заболеть, если съесть клубнику, собранную зараженным?
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Движение на наших дорогах уже некоторое время действует в летнем ритме: безумные гонщики — повседневное явление и, к сожалению, случаются и тяжелые ДТП.
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Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин выступил с критикой американского сериала "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе - самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.
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Полиция обеспокоена. Если в 2013 году им сообщили о 1592 пропавших людях, то в прошлом году помощи полиции ждали в три раза больше, чтобы найти 4699 человек. Из каждых десяти пропавших людей шесть - несовершеннолетние, и в свою очередь 80% из них сбегают неоднократно. Именно из-за часто уходящих из дома молодых людей полиция попросила помощи с профилактической работой у Министерства внутренних дел.
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о том, что чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 года пройдет в Таллинне.
Loe edasi...
ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области. Там столкнулись Ford Focus и микроавтобус Volkswagen Transporter. Изначально в полиции сообщали о семи жертвах случившегося, позже их число увеличилось.
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В прошедшую пятницу на встрече стран еврозоны у министра финансов Мартина Хельме оказалось особое мнение по касающемуся реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM) вопросу. Хотя премьер-министр Юри Ратас неоднократно утверждал, что Хельме не давали такого мандата, Хельме в социальной сети сообщает другое.
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Сейчас есть причина для радости — по данным на воскресенье после полудня, синоптики обещают в канун Яанова дня сухую погоду.
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Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.
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В Финляндии в трагическом ДТП погиб командир Паси Стафф, который осенью 1994 года руководил спасением находившихся на борту парома "Эстония" во время катастрофы.
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Председатель Консервативной народной партии (EKRE), министр внутренних дел Март Хельме получил от полиции штраф в размере 128 евро за агитацию по радио в день выборов в Европейский парламент.
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AS Lõuna-Eesti hooldekeskus через суд требует с Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) 113 856 евро и вдобавок еще неизвестную сумму пени, поскольку больница продала центру, как утверждается, участок с загрязненной почвой.
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Читатель Delfi поделился с редакцией видео сегодняшней ситуации на Таллиннской окружной дороге в районе Таммемяэ. Он спокойно ехал в сторону Кейла, когда навстречу попался водитель на внедорожнике, которые несся по той же полосе в противоположном направлении.
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В редакцию Delfi в последнее время поступает все больше видео с дорожными хулиганами, которые не считаются с безопасностью других участников движения. Здесь очередной пример озорника, который мчится по городу, как будто завтра не наступит.
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