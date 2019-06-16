ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нелегальная иностранная рабочая сила на стройках и множество дорожных хулиганов

Сегодня после 17:30 в Таллинне на перекрестке улиц Койдула и Фельманни задержали пьяного водителя. По данным Delfi, это был Аллан Роозилехт.

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У предпринимателя внезапно забрали сайт. Единственная возможность вернуть — выкупить

Foto: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Александер Мисиор, трудящийся в сфере ИТ, в конце марта обнаружил, что у его веб-сайта gio.ee — новый владелец. И жаловаться — некому.

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ФОТО и ВИДЕО | В Вырумаа загорелось рыбоводческое хозяйство

Сегодня утром около половины восьмого Спасательный департамент получил сообщение о горящем рыбоводческом хозяйстве в деревне Ханикезе в Вырумаа. В 9:38 распространение огня было ограничено, но работы по тушению еще шли.

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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

Internet

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", говорится в сообщении епархии, распространенном в воскресенье, передает ТАСС.

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ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне водитель Mazda пытался сбежать от полиции, но был задержан

Вчера вечером полиция заметила на Пирита теэ совершавший подозрительные маневры красный автомобиль Mazda, управлявшему которым мужчине блюстители порядка дали сигнал остановиться. Водитель же проигнорировал его, и это перешло в более масштабную погоню, где пострадал, к счастью, только дорожный знак.

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Страдавший СМА Йоханн прожил чуть больше года. Его семья организовала аукцион в поддержку Аннабель

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Йоханну был всего год и 23 дня, когда он умер в результате тяжелого генетического заболевания, спинальной мышечной атрофии (СМА). Этим же заболеванием страдает Аннабель, на лечение которой стоимостью два миллиона евро собирают пожертвования.

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Можно ли заразиться корью через клубнику, если ее собирал зараженный?

Põhja Prefektuuri politseinikud kiirust mõõtmas Foto: PPA kommunikatsioonibüroo

На Украине — вспышка кори. Есть вероятность, что носители болезни приехали и в Эстонию, например, собирать клубнику. Существует ли риск заболеть, если съесть клубнику, собранную зараженным?

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В этом году полиция поймала примерно в два раза больше любителей быстрой езды, чем в прошлом

Движение на наших дорогах уже некоторое время действует в летнем ритме: безумные гонщики — повседневное явление и, к сожалению, случаются и тяжелые ДТП.

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"Как можно это показывать?!" Экс-директор Чернобыльской АЭС заявил о вранье в сериале "Чернобыль"

Kadunud inimestest teavitatakse politseid üha rohkem. Foto: Madis Veltman

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин выступил с критикой американского сериала "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе - самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.

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