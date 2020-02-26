ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наступление коронавируса, изувер из Палдиски и хаос на дорогах

С подозрением на коронавирус на карантин отправлены два жителя Эстонии. У одного зараза не обнаружена

Martina Niin

В начале недели в отделение экстренной помощи Пярнуской больницы обратился житель Эстонии, вернувшийся из Северной Италии. Его направили на карантин в Пярнускую больницу, чтобы сделать анализ на коронавирус. На карантине находится и еще один человек из той же группы.

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Медбрат Таллиннской скорой помощи рассказал, как не заразиться коронавирусом

Facebook

Медбрат экстренных медицинских служб, ЭМО и Таллиннской скорой помощи Евгений Вайсбейн в своем Facebook поделился советами, как вести себя в ситуации, если есть подозрение на заражение коронавирусом. RusDelfi с разрешения Евгения публикует его статью.

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География распространения коронавируса в Европе расширяется

Италия Foto: AP, Scanpix

География распространения вируса COVID-19 в Европе расширяется. Ранее появилась информация о новых инфицированных в Испании и Италии. Коронавирус впервые зафиксирован в Австрии, Швейцарии, Хорватии и Румынии

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