ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наступление коронавируса, изувер из Палдиски и хаос на дорогах
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 26 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 26 февраля.
В начале недели в отделение экстренной помощи Пярнуской больницы обратился житель Эстонии, вернувшийся из Северной Италии. Его направили на карантин в Пярнускую больницу, чтобы сделать анализ на коронавирус. На карантине находится и еще один человек из той же группы.
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Медбрат экстренных медицинских служб, ЭМО и Таллиннской скорой помощи Евгений Вайсбейн в своем Facebook поделился советами, как вести себя в ситуации, если есть подозрение на заражение коронавирусом. RusDelfi с разрешения Евгения публикует его статью.
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География распространения вируса COVID-19 в Европе расширяется. Ранее появилась информация о новых инфицированных в Испании и Италии. Коронавирус впервые зафиксирован в Австрии, Швейцарии, Хорватии и Румынии
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Мужчина, который прошлой зимой поджег свою жену, также бил ее трубой от пылесоса и резал ножом, но женщина ни разу не обращалась в полицию, пишет Eesti Ekspress.
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Фотокорреспондент Delfi запечатлел несколько ДТП на шоссе Таллинн - Тарту, которые произошли практически одновременно.
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В 12.30 в Ярвамаа на границе с Ляэне-Вируским уездом произошло ДТП: водитель Chrysler, двигавшийся в сторону Ярва-Яани, потерял контроль над машиной, которая перешла в боковое скольжение и врезалась во встречную Škoda.
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Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт представил новый проект развития Таллиннского городского холла с привлечением частных инвестиций.
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