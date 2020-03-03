ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наступление коронавируса, эстонки в перуанской тюрьме и ярость королевы

В Эстонии обнаружили второго больного коронавирусом. Он вернулся из Италии

Jaanus Lensment

Департамент здоровья подтвердил сегодня, 3 марта, второй случай заражения новым китайским коронавирусом в Эстонии. У заразившегося человека легкие симптомы, и он находится под наблюдением у себя дома.

Loe edasi...

С зараженной коронавирусом женщиной из Латвии контактировали более десятка жителей Эстонии

Andres Putting

Вчера в Латвии был выявлен первый зараженный новым китайским коронавирусом — прилетевшая из Милана женщина. Как выяснилось, вместе с ней в самолете находились 15 граждан Эстонии. Эстонские медики общаются с этими людьми.

Loe edasi...

Иранский журналист хотел подцепить коронавирус ради хайпа. Заразился и умер

Twitter

Пропагандист, поддерживающий действующие иранские власти, Хамед Джалали Кашани заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом ради хайпа, а затем подхватил эту инфекцию и умер. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает телеканал ”Аль-Арабия”.

Loe edasi...

Где взять маски? Где сдать анализы? Департамент здоровья отвечает на популярные вопросы про коронавирус