ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наступление коронавируса, эстонки в перуанской тюрьме и ярость королевы
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 3 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 3 марта.
Департамент здоровья подтвердил сегодня, 3 марта, второй случай заражения новым китайским коронавирусом в Эстонии. У заразившегося человека легкие симптомы, и он находится под наблюдением у себя дома.
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Вчера в Латвии был выявлен первый зараженный новым китайским коронавирусом — прилетевшая из Милана женщина. Как выяснилось, вместе с ней в самолете находились 15 граждан Эстонии. Эстонские медики общаются с этими людьми.
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Пропагандист, поддерживающий действующие иранские власти, Хамед Джалали Кашани заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом ради хайпа, а затем подхватил эту инфекцию и умер. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает телеканал ”Аль-Арабия”.
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Департамент здоровья Эстонии постарался ответить на основные вопросы про коронавирус.
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Организатор наркопреступления отделался намного более легко, чем эстонки, которые проведут за решеткой в Перу около девяти лет, пишет Eesti Ekspress.
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29 февраля на следовавшем из Стокгольма в Талллин пароме Baltic Queen родилась девочка. По словам Рийны Оргла, которая принимала роды, все произошло очень быстро.
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Несколько дней назад Турция открыла свои границы с ЕС для пропуска беженцев, что незамедлительно привело к ряду инцидентов.
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До конца месяца принц Гарри и Меган Маркл продолжают сохранять статус старших членов королевской семьи, а это значит, что они должны выполнить ряд определенных обязательств, — пишет Teleprogramma. В частности, супруги посетят День содружества 9 марта, и для этого Меган впервые после отречения прибудет на территорию королевства.
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