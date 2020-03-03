03.03.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наступление коронавируса, эстонки в перуанской тюрьме и ярость королевы


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наступление коронавируса, эстонки в перуанской тюрьме и ярость королевы
pixabay.com

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 3 марта.

В Эстонии обнаружили второго больного коронавирусом. Он вернулся из Италии

Jaanus Lensment

Департамент здоровья подтвердил сегодня, 3 марта, второй случай заражения новым китайским коронавирусом в Эстонии. У заразившегося человека легкие симптомы, и он находится под наблюдением у себя дома.
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С зараженной коронавирусом женщиной из Латвии контактировали более десятка жителей Эстонии

Andres Putting

Вчера в Латвии был выявлен первый зараженный новым китайским коронавирусом — прилетевшая из Милана женщина. Как выяснилось, вместе с ней в самолете находились 15 граждан Эстонии. Эстонские медики общаются с этими людьми.
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Иранский журналист хотел подцепить коронавирус ради хайпа. Заразился и умер

Twitter

Пропагандист, поддерживающий действующие иранские власти, Хамед Джалали Кашани заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом ради хайпа, а затем подхватил эту инфекцию и умер. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает телеканал ”Аль-Арабия”.
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Где взять маски? Где сдать анализы? Департамент здоровья отвечает на популярные вопросы про коронавирус

Foto: Alex Plavevski, EPA/Scanpix

Департамент здоровья Эстонии постарался ответить на основные вопросы про коронавирус.
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Настоящий ад | Из-за чемодана с кокаином эстонские девушки оказались на долгие годы в перуанской тюрьме. Отец одной из них винит во всем себя

SINI-MUST-VALGE: vanglas on Anneli (pildil) leidnud kire ka kostüümikunstnikuna. Riided õmbleb ta valmis vangla töökojas ning projektiga on seotud ka kohalik ülikool. Foto toimetas Euroopasse Anneli leedulannast sõbranna, kes oli samuti värvatud narkokulleriks, kuid, erinevalt Annelist, sai armu ja pääses tagasi kodumaale.

Организатор наркопреступления отделался намного более легко, чем эстонки, которые проведут за решеткой в Перу около девяти лет, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО | ”Очень быстрые роды. Четыре часа”. Как на следовавшем из Стокгольма в Таллинн пароме появился на свет ребенок

Õnnelik juhus: laeval sünnitanule tulid abiks kiirabivelsker, pereõde ja kiirabitöötaja.

29 февраля на следовавшем из Стокгольма в Талллин пароме Baltic Queen родилась девочка. По словам Рийны Оргла, которая принимала роды, все произошло очень быстро.
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ВИДЕО | Открытие Турцией границ: береговая охрана толкает лодку с мигрантами обратно и открывает огонь

Несколько дней назад Турция открыла свои границы с ЕС для пропуска беженцев, что незамедлительно привело к ряду инцидентов.
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ВИДЕО | Узнав о решении принца Гарри и Меган Маркл, королева Елизавета пришла в ярость

50931450 Foto: Dominic Lipinski, PA

До конца месяца принц Гарри и Меган Маркл продолжают сохранять статус старших членов королевской семьи, а это значит, что они должны выполнить ряд определенных обязательств, — пишет Teleprogramma. В частности, супруги посетят День содружества 9 марта, и для этого Меган впервые после отречения прибудет на территорию королевства.
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