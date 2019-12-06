ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нашествие иностранной рабсилы в Ласнамяэ и сокращение работников M.V.Wool
Читайте самые важные новости этой пятницы, 6 декабря, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные новости этой пятницы, 6 декабря, в нашей ежедневной подборке.
Сегодня одной из насущных проблем столицы является стремительный рост числа иммигрантов, огромная часть которых оседает в Ласнамяэ. Люди едут из Украины, Латвии, Сирии, но важен даже не географический аспект, а то, как с этим справится городу и району. Возможно ли обеспечить всех этих людей жильем и другими необходимыми для жизни ресурсами?
Loe edasi...
30 августа 2015 года в Пярнуской больнице родился мальчик Хенри, но прожил он всего один час. Его родители через суд потребовали у больницы компенсацию. Суд первой инстанции компенсацию назначил, но суд второй инстанции аннулировал, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi...
13-летний Мартин, ученик 7 класса одной из столичных школ, во время урока напал на одноклассника за то, что тот, несмотря на замечание, щелкал ручкой, пишет Eesti Pävaleht.
Loe edasi...
В странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) 13% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В Эстонии же эта цифра значительно выше — 35%, согласно обзору ОЭСР.
Loe edasi...
Вчера рано утром в комплексе Балтийской мануфактуры в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел пожар, в результате которого дотла сгорел дом, имеющий большую историческую ценность. В свое время в нем проживал директор Балтийской мануфактуры. Здание построили в 1899 году, оно было внесено в государственный регистр памятников культуры и являлось частью всего комплекса.
Loe edasi...
Сегодня в ледовом холле Тондираба на концерте MJ Young Fest должен был выступить очень успешный и популярный артист — Тима Белорусских. Но совсем недавно Тима выставил в своем Instagram новость о том, что когда они уже были в аэропорту, организатор прислал сообщение об отмене выступления артиста.
Loe edasi...
Насколько вырастут цены на газ при прекращении российских поставок по украинскому маршруту? Немецкие ученые EWI подсчитали: сильно пострадают лишь три страны ЕС и сам "Газпром", пишет DW.
Loe edasi...
В этом году в Эстонии зарегистрировано 20 случаев заболевания листериозом, ни одно из них не связано со штаммом ST1247, который был обнаружен на заводе M.V.Wool, сообщает rus.err.ee.
Loe edasi...
Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания KFC начинает быстро расширяться в Эстонии, самый крупный конкурент McDonald’s перед ними страха не испытывает, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Сегодня на границе Таллинна в Лаагри начинаются работы по замене трубы в реке Пяэскюла, что может привести к большим пробкам.
Loe edasi...
По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2019 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было 11 892 вакантных должностей. Такое количество вакансий – более десяти тысяч – сохраняется с первого квартала 2017 года.
Loe edasi...
В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов. Как сообщила газете Washington Post его супруга Ольга, причиной смерти стала болезнь легких.
Loe edasi...
20 февраля прошлого года в Кулна (под Кейла) произошла тяжелая авария, в результате которой значительные повреждения получил электропоезд. В ближайшие дни он вновь возвращается в работу.
Loe edasi...
14 декабря M.V.Wool AS начинает сокращение 125 работников. Об этом предприятие сообщило своим сотрудникам. В настоящее время большая часть персонала занята стерилизацией фабрик в Харку и Вихтерпалу, а другая часть находится в принудительном отпуске.
Loe edasi...
В неприятную ситуацию угодил капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев. После стычки на автопарковке бывший защитник сборной России по хоккею оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой.
Loe edasi...
Оказавшееся в центре скандала с листерией рыбное производство M.V.Wool 14 декабря передаст своим работникам уведомления о сокращении. Поскольку, как сказал один из владельцев фирмы Меэлис Ветевоол в интервью Ärileht, все будет сделано по закону, люди останутся при своих местах как минимум месяц.
Loe edasi...
7 декабря в Саудовской Аравии пройдет самый ожидаемый бой года в тяжелом дивизионе. Неожиданно потерявший летом четыре чемпионских пояса британский боксер Энтони Джошуа (22-1) постарается взять реванш у американца мексиканского происхождения Энди Руиса (33-1).
Loe edasi...
Организаторы раквереского ЛГБТ-кинофестиваля Festheart прислали рождественскую открытку с изображение целующихся мужчин семье известных членов Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
Loe edasi...
В четверг в полдень Олег Гросс приземлился на своем вертолете возле дома призрения в Вильянди, чтобы навестить его постояльцев. Смотри фото!
Loe edasi...
Сегодня в Таллинне на Певческом поле стартует крупнейший азиатский фестиваль фонарей. Посетители смогут увидеть 25 тематических инсталляций из шелка и 10 000 LED-лампочек.
Loe edasi...
В декабре такое количество праздничных мероприятий, что голова порой идет кругом! Стилист Светлана Агуреева уверена: все можно взять под контроль! На примере вещей эстонских дизайнеров из Tallinn Design House она показала, какие образы можно придумать для празднования Нового года, где бы он ни проходил: в офисе или заснеженном домике в лесу.
Loe edasi...
В попытках сделать уборку быстрее и эффективнее мы нередко допускаем ошибки, которые сводят все наши старания на нет. The Spruce рассказывает, какие привычки делают уборку более трудной, частой и утомительной, пишет Delfi Dom Sad.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Продолжение истории с фигой в городском автобусе
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Мать и отец Анастасии Ещенко сделали заявление