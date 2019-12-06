06.12.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нашествие иностранной рабсилы в Ласнамяэ и сокращение работников M.V.Wool


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AS M.V.Wool kalatööstus Harkus
AS M.V.Wool kalatööstus HarkusFoto: Sven Arbet

Читайте самые важные новости этой пятницы, 6 декабря, в нашей ежедневной подборке.

Старейшина района: спасите Ласнамяэ от неконтролируемого нашествия иностранной рабочей силы!

Madis Veltman

Сегодня одной из насущных проблем столицы является стремительный рост числа иммигрантов, огромная часть которых оседает в Ласнамяэ. Люди едут из Украины, Латвии, Сирии, но важен даже не географический аспект, а то, как с этим справится городу и району. Возможно ли обеспечить всех этих людей жильем и другими необходимыми для жизни ресурсами?
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Сама виновата? Женщина родила сына, но он прожил всего час. С помощью суда семье обрести душевный покой не удалось

Illustratsioon: Ats Nukki

30 августа 2015 года в Пярнуской больнице родился мальчик Хенри, но прожил он всего один час. Его родители через суд потребовали у больницы компенсацию. Суд первой инстанции компенсацию назначил, но суд второй инстанции аннулировал, пишет Eesti Ekspress.
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Он не невоспитанный, у него СДВГ. Ребенок нападает на одноклассников, колотит по стенам: число таких детей растет из года в год

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Vallo Kruuser

13-летний Мартин, ученик 7 класса одной из столичных школ, во время урока напал на одноклассника за то, что тот, несмотря на замечание, щелкал ручкой, пишет Eesti Pävaleht.
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ГРАФИК | Неужели эстонские пенсионеры самые бедные в мире? Процент относительно бедных выше, чем в России и Индии

Foto: Anni Õnneleid

В странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) 13% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В Эстонии же эта цифра значительно выше — 35%, согласно обзору ОЭСР.
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ПОСЛЕДНИЕ КАДРЫ | Вчера сгорело одно из исторических зданий Балтийской мануфактуры. У владельца на него были большие планы

Kollaaž

Вчера рано утром в комплексе Балтийской мануфактуры в столичном районе Пыхья-Таллинн произошел пожар, в результате которого дотла сгорел дом, имеющий большую историческую ценность. В свое время в нем проживал директор Балтийской мануфактуры. Здание построили в 1899 году, оно было внесено в государственный регистр памятников культуры и являлось частью всего комплекса.
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Сегодняшнее выступление отменяется! Тима Белорусских в бешенстве от поведения эстонского организатора

Tima Foto: Mikhail Tereshchenko, Mikhail Tereshchenko/TASS

Сегодня в ледовом холле Тондираба на концерте MJ Young Fest должен был выступить очень успешный и популярный артист Тима Белорусских. Но совсем недавно Тима выставил в своем Instagram новость о том, что когда они уже были в аэропорту, организатор прислал сообщение об отмене выступления артиста.
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Немецкие ученые объясняют, замерзнет ли Евросоюз, если Россия остановит украинский транзит газа

Gaasipliit Foto: Anni Õnneleid

Насколько вырастут цены на газ при прекращении российских поставок по украинскому маршруту? Немецкие ученые EWI подсчитали: сильно пострадают лишь три страны ЕС и сам "Газпром", пишет DW.
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Выявленные в Эстонии заболевания листериозом не связаны с обнаруженным на M.V.Wool штаммом

AS M.V.Wool kalatööstus Harkus Foto: Sven Arbet

В этом году в Эстонии зарегистрировано 20 случаев заболевания листериозом, ни одно из них не связано со штаммом ST1247, который был обнаружен на заводе M.V.Wool, сообщает rus.err.ee.
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KFC намерен завоевать эстонский рынок быстрого питания. Чем привлекают работников и где закупают курицу?

KFC avamine Ülemiste keskuses Foto: Madis Veltman

Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания KFC начинает быстро расширяться в Эстонии, самый крупный конкурент McDonald’s перед ними страха не испытывает, пишет Eesti Päevaleht.
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Внимание! На Пярнуском шоссе в Лаагри начинается период больших пробок

Pärnu maantee Laagris, kus algab teeremont. Foto: Andres Putting

Сегодня на границе Таллинна в Лаагри начинаются работы по замене трубы в реке Пяэскюла, что может привести к большим пробкам.
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ГРАФИК | Число вакансий в Эстонии только растет. Смотрите, в какой сфере их больше всего!

Foto: Hendrik Osula

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2019 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было 11 892 вакантных должностей. Такое количество вакансий – более десяти тысяч – сохраняется с первого квартала 2017 года.
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В США умер сбежавший на Запад майор КГБ

olgaarts.com

В США в возрасте 73 лет умер бывший майор КГБ Виктор Шеймов. Как сообщила газете Washington Post его супруга Ольга, причиной смерти стала болезнь легких.
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ФОТО: Белорусы вернули после тяжелой аварии поезд Elron в строй

Hendrik Osula

20 февраля прошлого года в Кулна (под Кейла) произошла тяжелая авария, в результате которой значительные повреждения получил электропоезд. В ближайшие дни он вновь возвращается в работу.
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M.V.Wool начинает сокращение 125 работников

Mati Kalapood Foto: Andres Putting

14 декабря M.V.Wool AS начинает сокращение 125 работников. Об этом предприятие сообщило своим сотрудникам. В настоящее время большая часть персонала занята стерилизацией фабрик в Харку и Вихтерпалу, а другая часть находится в принудительном отпуске.
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ВИДЕО: Бывший зэк отправил хоккеиста КХЛ на больничную койку

Kiirabiauto Foto: Maxim Kimerling/TASS

В неприятную ситуацию угодил капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев. После стычки на автопарковке бывший защитник сборной России по хоккею оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой.
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Глава M.V. Wool: узнав о сокращении, люди были в шоке. Никто и в страшном сне не мог представить такого

Meelis Vetevool Foto: Madis Veltman

Оказавшееся в центре скандала с листерией рыбное производство M.V.Wool 14 декабря передаст своим работникам уведомления о сокращении. Поскольку, как сказал один из владельцев фирмы Меэлис Ветевоол в интервью Ärileht, все будет сделано по закону, люди останутся при своих местах как минимум месяц.
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ВИДЕО: Тяжеловесы Поветкин и Джошуа взвесились перед шейхами

Alexander Povetkin Foto: Alan Stanford, imago images / Focus Images

7 декабря в Саудовской Аравии пройдет самый ожидаемый бой года в тяжелом дивизионе. Неожиданно потерявший летом четыре чемпионских пояса британский боксер Энтони Джошуа (22-1) постарается взять реванш у американца мексиканского происхождения Энди Руиса (33-1).
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"Извращенцы потеряли всякое чувство меры!" Организатор ЛГБТ-кинофестиваля прислал членам EKRE открытку с целующимися мужчинами

Kas suudlevate meestega jõulukaart on provotseeriv, jäävad Poolamets ja Soomelt eriarvamusele.

Организаторы раквереского ЛГБТ-кинофестиваля Festheart прислали рождественскую открытку с изображение целующихся мужчин семье известных членов Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).
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ГАЛЕРЕЯ | Эффектное появление! Олег Гросс прилетел в дом призрения на вертолете

Foto: Kenno Soo

В четверг в полдень Олег Гросс приземлился на своем вертолете возле дома призрения в Вильянди, чтобы навестить его постояльцев. Смотри фото!
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ГАЛЕРЕЯ: Сегодня на Певческом поле открывается фестиваль китайских фонарей

OÜ Agenda Public Relations, Press

Сегодня в Таллинне на Певческом поле стартует крупнейший азиатский фестиваль фонарей. Посетители смогут увидеть 25 тематических инсталляций из шелка и 10 000 LED-лампочек.
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К декабрю готова! 7 эффектных образов на все случаи жизни от стилиста Светланы Агуреевой и эстонских дизайнеров

Foto: Maria Zavizion

В декабре такое количество праздничных мероприятий, что голова порой идет кругом! Стилист Светлана Агуреева уверена: все можно взять под контроль! На примере вещей эстонских дизайнеров из Tallinn Design House она показала, какие образы можно придумать для празднования Нового года, где бы он ни проходил: в офисе или заснеженном домике в лесу.
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15 вредных привычек в уборке, от которых нужно отказаться как можно быстрее

Фото: Pixabay

В попытках сделать уборку быстрее и эффективнее мы нередко допускаем ошибки, которые сводят все наши старания на нет. The Spruce рассказывает, какие привычки делают уборку более трудной, частой и утомительной, пишет Delfi Dom Sad.
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