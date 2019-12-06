ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нашествие иностранной рабсилы в Ласнамяэ и сокращение работников M.V.Wool

Старейшина района: спасите Ласнамяэ от неконтролируемого нашествия иностранной рабочей силы!

Madis Veltman

Сегодня одной из насущных проблем столицы является стремительный рост числа иммигрантов, огромная часть которых оседает в Ласнамяэ. Люди едут из Украины, Латвии, Сирии, но важен даже не географический аспект, а то, как с этим справится городу и району. Возможно ли обеспечить всех этих людей жильем и другими необходимыми для жизни ресурсами?

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Сама виновата? Женщина родила сына, но он прожил всего час. С помощью суда семье обрести душевный покой не удалось

Illustratsioon: Ats Nukki

30 августа 2015 года в Пярнуской больнице родился мальчик Хенри, но прожил он всего один час. Его родители через суд потребовали у больницы компенсацию. Суд первой инстанции компенсацию назначил, но суд второй инстанции аннулировал, пишет Eesti Ekspress.

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