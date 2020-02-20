ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в Мустамяэ, репортажи из Кохтла-Ярве и пришествие Lidl
Предлагаем вам подборку основных новостей за четверг, 20 февраля.
Предлагаем вам подборку основных новостей за четверг, 20 февраля.
Журналисты RusDelfi совершенно случайно попали в один из подвалов обычного многоквартирного дома в Кохтла-Ярве. То, что они там увидели, завораживает. Смотрите нашу галерею!
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В одном из районов Кохтла-Ярве есть улица Сийдисука (Siidisuka), в переводе с эстонского — шелковые чулки. Улица совсем небольшая, на ней находятся несколько домов.
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Точное время открытия магазинов Lidl в Эстонии пока неизвестно. Но известно, что они будут открыты уже в этом году, в связи чем другие представленные на рынке сети уже начали борьбу за то, чтобы удержать клиентов, пишет Eesti Päevaleht.
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В четверг в 14:00 полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он в среду вечером напал на 56-летнего мужчину и ранил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где через два часа он, к сожалению, скончался.
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В январе 2020 года на рынке объектов новой застройки Таллинна и Харьюмаа произошло историческое событие: впервые за один месяц было зафиксировано в качестве забронированных или продано более 500 новых квартир.
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В двух районах гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника.
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Большой резонанс в спортивных кругах вызвала публикация Eesti Ekspress о известном деятеле эстонского спорта Рихо Соонике, который вел сладкую жизнь с банковской карточкой Хоккейного союза. В этой связи уместно вспомнить криминальные дела других представителей эстонского спорта.
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