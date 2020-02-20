20.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в Мустамяэ, репортажи из Кохтла-Ярве и пришествие Lidl


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Предлагаем вам подборку основных новостей за четверг, 20 февраля.

ГАЛЕРЕЯ | Необыкновенный подвал: смотрите, какую красоту создала жительница Кохтла-Ярве в своем доме

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Журналисты RusDelfi совершенно случайно попали в один из подвалов обычного многоквартирного дома в Кохтла-Ярве. То, что они там увидели, завораживает. Смотрите нашу галерею!
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ФОТО | Кажется, мы нашли самое смешное название улицы в Эстонии

Andres Putting

В одном из районов Кохтла-Ярве есть улица Сийдисука (Siidisuka), в переводе с эстонского — шелковые чулки. Улица совсем небольшая, на ней находятся несколько домов.
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Война началась! Lidl еще до своего прихода вынуждает эстонские сети снижать цены

AFP, AP / Scanpix

Точное время открытия магазинов Lidl в Эстонии пока неизвестно. Но известно, что они будут открыты уже в этом году, в связи чем другие представленные на рынке сети уже начали борьбу за то, чтобы удержать клиентов, пишет Eesti Päevaleht.
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Нападение в Мустамяэ: раненый мужчина скончался в больнице, нападавший задержан

Foto: Karli Saul

В четверг в 14:00 полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он в среду вечером напал на 56-летнего мужчину и ранил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, где через два часа он, к сожалению, скончался.
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На рынке квартир в Таллинне и Харьюмаа произошло историческое событие

Volta loftid Foto: Priit Simson

В январе 2020 года на рынке объектов новой застройки Таллинна и Харьюмаа произошло историческое событие: впервые за один месяц было зафиксировано в качестве забронированных или продано более 500 новых квартир.
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В немецком городе неизвестные открыли по людям огонь: 11 человек погибли, пять тяжело ранены

Reuters

В двух районах гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника.
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Наркобизнес, проституция, кражи. Криминальные дела эстонских спортсменов

KRISTJAN RAHNU KOHTUS Foto: TERJE LEPP

Большой резонанс в спортивных кругах вызвала публикация Eesti Ekspress о известном деятеле эстонского спорта Рихо Соонике, который вел сладкую жизнь с банковской карточкой Хоккейного союза. В этой связи уместно вспомнить криминальные дела других представителей эстонского спорта.
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