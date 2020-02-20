ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в Мустамяэ, репортажи из Кохтла-Ярве и пришествие Lidl

ГАЛЕРЕЯ | Необыкновенный подвал: смотрите, какую красоту создала жительница Кохтла-Ярве в своем доме

Kohtla-Järve 19.02.2020 Foto: Andres Putting

Журналисты RusDelfi совершенно случайно попали в один из подвалов обычного многоквартирного дома в Кохтла-Ярве. То, что они там увидели, завораживает. Смотрите нашу галерею!

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ФОТО | Кажется, мы нашли самое смешное название улицы в Эстонии

Andres Putting

В одном из районов Кохтла-Ярве есть улица Сийдисука (Siidisuka), в переводе с эстонского — шелковые чулки. Улица совсем небольшая, на ней находятся несколько домов.

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Война началась! Lidl еще до своего прихода вынуждает эстонские сети снижать цены

AFP, AP / Scanpix

Точное время открытия магазинов Lidl в Эстонии пока неизвестно. Но известно, что они будут открыты уже в этом году, в связи чем другие представленные на рынке сети уже начали борьбу за то, чтобы удержать клиентов, пишет Eesti Päevaleht.

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