ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в Финляндии, шторм, неудача на экзамене и закрытие сети кафе

ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погиб один и ранены десять человек. Преступник использовал меч

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По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, один человек погиб и еще десять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.

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ЭКСПЕРИМЕНТ: Опытный водитель завалил экзамен на права — на своей машине и в Хаапсалу. В чем проблема?

Rauno Volmar

Часто люди едут в другие города, чтобы сдать на права, так как в родном городе у них не получается сдать экзамен. Журналист Eesti Päevaleht Туули Йыэсаар решила провести эксперимент — сможет ли опытный водитель сдать экзамен по вождению, имея такие преимущества, как езда своей машине и сдача экзамена в небольшом городе.

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