ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в Финляндии, шторм, неудача на экзамене и закрытие сети кафе
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 1 октября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 1 октября.
По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, один человек погиб и еще десять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.
Loe edasi...
Часто люди едут в другие города, чтобы сдать на права, так как в родном городе у них не получается сдать экзамен. Журналист Eesti Päevaleht Туули Йыэсаар решила провести эксперимент — сможет ли опытный водитель сдать экзамен по вождению, имея такие преимущества, как езда своей машине и сдача экзамена в небольшом городе.
Loe edasi...
Десяток лет действовавшая и несколько лет находившаяся в убытках сеть ресторанов Mamo завершила деятельность, пишет Äripäev.
Loe edasi...
На портале pagulasabi.ee публикуются отрывки воспоминаний сирийской девушки-подростка, семья которой нашла себе второй дом в Эстонии.
Loe edasi...
На сегодня метеослужба объявила штормовое предупреждение, скорость ветра достигает порывами 25 м/с.
Loe edasi...
В скандале с многомиллионным долгом Жанны Фриске поставлена точка. Все вопросы уладили родители певицы и телеведущий Дмитрий Шепелев, пишет Dni.ru.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Эль-класико во втором круге состоится 1 марта
Смертельный аттракцион: почему Андара должна была умереть?
Пристройку к школе №8 в Балашихе начнут возводить в 2019 году
История беженца: «Немцы толерантны и дружелюбны»