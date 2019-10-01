01.10.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нападение в Финляндии, шторм, неудача на экзамене и закрытие сети кафе


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KOHVIK MAMO
KOHVIK MAMOFoto: Vallo Kruuser

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за вторник, 1 октября.

ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погиб один и ранены десять человек. Преступник использовал меч

Foto: Delfi lugeja foto

По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, один человек погиб и еще десять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Опытный водитель завалил экзамен на права — на своей машине и в Хаапсалу. В чем проблема?

Rauno Volmar

Часто люди едут в другие города, чтобы сдать на права, так как в родном городе у них не получается сдать экзамен. Журналист Eesti Päevaleht Туули Йыэсаар решила провести эксперимент — сможет ли опытный водитель сдать экзамен по вождению, имея такие преимущества, как езда своей машине и сдача экзамена в небольшом городе.
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В Эстонии закрылась известная сеть кафе

KOHVIK MAMO Foto: Vallo Kruuser

Десяток лет действовавшая и несколько лет находившаяся в убытках сеть ресторанов Mamo завершила деятельность, пишет Äripäev.
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Живущая в Таллинне юная сирийка | Подошел один мужчина и сказал: "Я вас здесь не хочу, уезжайте". Но есть и хорошие эстонцы

Pexels

На портале pagulasabi.ee публикуются отрывки воспоминаний сирийской девушки-подростка, семья которой нашла себе второй дом в Эстонии.
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ФОТО | Первый осенний шторм в этом году — уже здесь. Море разбушевалось не на шутку

Tormine meri 1.10.2019 Foto: Andres Putting

На сегодня метеослужба объявила штормовое предупреждение, скорость ветра достигает порывами 25 м/с.
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Родители избавились от позорного наследства Жанны Фриске

žanna Friske Foto: Vitaliy Bezrukih, RIA Novosti

В скандале с многомиллионным долгом Жанны Фриске поставлена точка. Все вопросы уладили родители певицы и телеведущий Дмитрий Шепелев, пишет Dni.ru.
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