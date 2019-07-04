ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Найденный в эстонской клубнике химикат, пропавшие без вести и история женщины, которой грозит депортация

“Меня ждет депортация как преступника, если я не устроюсь на работу с зарплатой 1310 евро”. Эксклюзив RusDelfi
Марина Колло родилась и выросла в Эстонии. В 1991 году после замужества переехала в Белоруссию, но там жизнь не сложилась, пришлось развестись. Будучи уже иностранкой, Марина вернулась в Эстонию, где встретила новую любовь и снова вышла замуж. Со временем супруги стали жить раздельно, что поставило под угрозу дальнейшее пребывание Марины в Эстонии, поскольку документ о регистрации брака был утерян. Женщина говорит, что уже два года пытается получить вид на жительство в Эстонии, потому что Департамент полиции и погранохраны (PPA) поставил условие: найти работу с зарплатой в 1310 евро. В Эстонии у Марины проживает 76-летняя мать, за которой необходим уход. Loe edasi...
Сеэдер: Кылварт вводит общественность в заблуждение. Мы все равно перейдем на эстоноязычную систему образования
Председатель Isamaa Хелир Валдор Сеэдер считает, что Михаил Кылварт своим заявлением относительно сохранения образования на русском языке сознательно вводит общественность в заблуждение. По словам Сеэдера, в том, что Эстония полностью перейдет на эстоноязычную систему образования, нет никакого сомнения. Loe edasi...
Зачистка в "Торпедо" обернулась увольнением легенды эстонского хоккея
Один из старейших хоккейных клубов России нижегородское "Торпедо" сотрясают финансовые скандалы. За растрату под следствием находятся двое менеджеров, а побывавший на допросе генеральный директор Ян Голубовский подал в отставку. Уволен и знаменитый эстонский хоккеист Тойво Суурсоо, который возглавлял выступающую в МХЛ нижегородскую "Чайку" - этот клуб входит в хоккейную структуру "Торпедо". Loe edasi...
ВИДЕО | Плохая шутка: в Таллинне группа молодых людей сымитировала похищение девушки
В субботу вечером на пульт дежурного Центра тревоги поступило сообщение о том, что на площади Вабадузе похитили девушку. Звонивший заявил, что видел, как ее силой запихали в багажник автомобиля. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: "Не обижайте ее, пожалуйста!" На реке Нарова замечена редкая балтийская нерпа
“Этот парень покупает люксовые дома на наши деньги”, — работники о новой роскошной недвижимости совладельца Uber
Один из основателей международного сервиса заказа такси Гаррет Кэмп приобрел особняк в Лос-Анджелесе за 72,5 миллиона долларов. Работающие в городе таксисты обрушили на предпринимателя шквал критики — они отмечают, что Кэмп сколотил свое состояние за их счет, а им между тем приходится спать в машинах, передает ”Лента.ру” со ссылкой на The Guardian. Loe edasi...
ФОТО: Пропали без вести. Полиция получает все больше сообщений об исчезнувших в 90-х людях
Полиции все чаще сообщают о пропавших людях, но среди этих сообщений все больше про пропавшую молодежь и исчезнувших в 90-х людях. Loe edasi...
Яна Тоом: Эстония, Россия и логика бойкота
У эстонского художника Тоомаса Тетлоффа есть картина ”Идеальный пейзаж”: обычная карта мира, только России нет, на ее месте — океан. Loe edasi...
Читатель спрашивает: мужчина дал концерт в ласнамяэском автобусе — законно ли это?
Читатель RusDelfi некоторое время назад стал свидетелем импровизированного концерта в одном из таллиннских автобусов и интересуется: насколько это законно? Loe edasi...
Синоптик объясняет: придет ли в Эстонию аномальная жара из Европы?
В Европе уже долгое время наблюдается аномальная жара, но в Северной Европе и Эстонии температура последние дни не превышает и 20 градусов, а в ближайшие дни обещает стать еще холоднее. Как такое возможно? Loe edasi...
Ратас сглазил? В Таллинне произошло первое ЧП с участием электросамоката
В среду днем на улице Юхкентали вТаллинне пьяный 24-летний мужчина ехал на электрическом самокате Segway и упал с него, пытаясь избежать столкновения с пешеходом. Падение было неудачным и алководитель был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Loe edasi...
Мать задушенной девушки: я поддалась давлению адвоката и теперь не узнаю правду о смерти моей дочери
Ангелина В., мать задушенной 28-летней Мари-Анны, испытывает глубокое разочарование тем, что убийца ее дочери получил всего восемь месяцев реального тюремного заключения. В то же время, она сама дала согласие на договорный порядок судебного процесса, результатом чего и стало такое легкое наказание. Сейчас женщина говорит, что сделала это сквозь слезы и под давлением адвоката. Loe edasi...
На дорогах Эстонии уже завтра появятся мобильные камеры слежения за скоростью
27 июня правительство ЭР одобрило проект постановления, который позволяет полиции использовать мобильные камеры слежения за скоростью. Мобильные камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже с этой пятницы, 5 июля, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Loe edasi...
Самая масштабная утечка данных из эстонского интернет-магазина: личные данные 14 000 эстоноземельцев оказались в открытом доступе
Вчера до половины третьего в интернете в свободном доступе была база данных эстонского интернет-магазина Charlot (charlot.ee), которая содержала личные данные около 14 000 эстонских пользователей, пишет Geenius. Loe edasi...
ФОТО | Пирожки по 5 евро! Смотрите, по каким ценам кормят участников Праздника танца
Репортер издания Maaleht побывал на стадионе ”Калев”, чтобы выяснить, по каким ценам торговцы предлагают подкрепиться участникам Праздника танца, которые проводят там репетиции. Оказалось, что цены зашкаливают. Loe edasi...
Результаты исследования: в эстонской клубнике нашли запрещенный химикат!
Maaleht отправил клубнику из Эстонии, Греции и Польши на лабораторный анализ, и результаты полностью меняют представление о содержании в этих ягодах остатков химикатов. Более того, в эстонской клубнике обнаружили запрещенный химикат. Loe edasi...
"Мы потеряли кого-то очень особенного”. Смерть молодого подающего надежды рэпера потрясла эстонскую общественность
На прошлой неделе прервалась одна из глав книги эстонской музыкальной культуры. Чем могла бы закончиться эта глава, мы никогда не узнаем. Никогда не узнаем, чего бы мог достичь Брэндон-Энрико Леббин, пишет музыкальный критик Сийм Нестор в Eesti Ekspress. Loe edasi...
Шпажистка-красавица снова за бортом сборной Эстонии
15 июля в Будапеште начинается чемпионат мира по фехтованию. Состав женской сборной Эстонии был утвержден после бурных споров, сообщает Eesti Päevaleht Loe edasi...
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