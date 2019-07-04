ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Найденный в эстонской клубнике химикат, пропавшие без вести и история женщины, которой грозит депортация



Марина Колло родилась и выросла в Эстонии. В 1991 году после замужества переехала в Белоруссию, но там жизнь не сложилась, пришлось развестись. Будучи уже иностранкой, Марина вернулась в Эстонию, где встретила новую любовь и снова вышла замуж. Со временем супруги стали жить раздельно, что поставило под угрозу дальнейшее пребывание Марины в Эстонии, поскольку документ о регистрации брака был утерян. Женщина говорит, что уже два года пытается получить вид на жительство в Эстонии, потому что Департамент полиции и погранохраны (PPA) поставил условие: найти работу с зарплатой в 1310 евро. В Эстонии у Марины проживает 76-летняя мать, за которой необходим уход.

Loe edasi...



Сеэдер: Кылварт вводит общественность в заблуждение. Мы все равно перейдем на эстоноязычную систему образования



Председатель Isamaa Хелир Валдор Сеэдер считает, что Михаил Кылварт своим заявлением относительно сохранения образования на русском языке сознательно вводит общественность в заблуждение. По словам Сеэдера, в том, что Эстония полностью перейдет на эстоноязычную систему образования, нет никакого сомнения.

Loe edasi...



Зачистка в "Торпедо" обернулась увольнением легенды эстонского хоккея

Toivo Suursoo Foto: vk.com/mhc_chaika



Один из старейших хоккейных клубов России нижегородское "Торпедо" сотрясают финансовые скандалы. За растрату под следствием находятся двое менеджеров, а побывавший на допросе генеральный директор Ян Голубовский подал в отставку. Уволен и знаменитый эстонский хоккеист Тойво Суурсоо, который возглавлял выступающую в МХЛ нижегородскую "Чайку" - этот клуб входит в хоккейную структуру "Торпедо".

Loe edasi...



ВИДЕО | Плохая шутка: в Таллинне группа молодых людей сымитировала похищение девушки

Foto: Eero Vabamägi



В субботу вечером на пульт дежурного Центра тревоги поступило сообщение о том, что на площади Вабадузе похитили девушку. Звонивший заявил, что видел, как ее силой запихали в багажник автомобиля.

Loe edasi...



ФОТО и ВИДЕО: "Не обижайте ее, пожалуйста!" На реке Нарова замечена редкая балтийская нерпа

Foto: Karin Kaljuläte

ТОП Результаты исследования: в эстонской клубнике нашли запрещенный химикат! дополнено в 08:55 Синоптик объясняет: придет ли в Эстонию аномальная жара из Европы? “Меня ждет депортация как преступника, если я не устроюсь на работу с зарплатой 1310 евро”. Эксклюзив RusDelfi



Участник группы Подслушано Ивангород [ИВН] в VK Роман Александрович опубликовал фото и видео, сделанное на реке Нарова.

Loe edasi...



“Этот парень покупает люксовые дома на наши деньги”, — работники о новой роскошной недвижимости совладельца Uber

Коллаж. Фото: Pixabay



Один из основателей международного сервиса заказа такси Гаррет Кэмп приобрел особняк в Лос-Анджелесе за 72,5 миллиона долларов. Работающие в городе таксисты обрушили на предпринимателя шквал критики — они отмечают, что Кэмп сколотил свое состояние за их счет, а им между тем приходится спать в машинах, передает ”Лента.ру” со ссылкой на The Guardian.

Loe edasi...



ФОТО: Пропали без вести. Полиция получает все больше сообщений об исчезнувших в 90-х людях

PPA



Полиции все чаще сообщают о пропавших людях, но среди этих сообщений все больше про пропавшую молодежь и исчезнувших в 90-х людях.

Loe edasi...



Яна Тоом: Эстония, Россия и логика бойкота

Arvamusfestival 2017 esimene päev Foto: Hendrik Osula



У эстонского художника Тоомаса Тетлоффа есть картина ”Идеальный пейзаж”: обычная карта мира, только России нет, на ее месте — океан.

Loe edasi...



Читатель спрашивает: мужчина дал концерт в ласнамяэском автобусе — законно ли это?

Lugeja foto



Читатель RusDelfi некоторое время назад стал свидетелем импровизированного концерта в одном из таллиннских автобусов и интересуется: насколько это законно?

Loe edasi...



Синоптик объясняет: придет ли в Эстонию аномальная жара из Европы?