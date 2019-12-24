ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наглые мошенники в Maxima и прогноз метеорологов на январь
Самые важные новости рождественского сочельника читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости рождественского сочельника читайте в нашей ежедневной подборке.
В то время, как Финансовая инспекция занималась расследованием отмывания денег в Danske bank, местная полиция расследовала масштабное мошенничество с чеками автоматов по приему тары, пишет Eesti Päevaleht.
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С нового года минимальная ставка алиментов увеличится на 22 евро на одного ребенка.
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Семья из Джорджии обнаружила спрятавшуюся в рождественской елке сову.
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Январь в Северной Европе будет теплым, богатым на осадки, а также ветряным. Морозы наступят в феврале и марте, свидетельствуют прогнозы Датского института метеорологии, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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В Эстонии начинаются рождественские праздники, но для многих русскоязычных жителей страны главным зимним праздником всегда остается Новый год. Или все-таки нет? Узнавала Алина Захарова.
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В понедельник, 23 декабря, в 20:48 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теэстузе, 58.
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В Хабаровском крае 24 декабря потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50), передает ТАСС.
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Во вспыхнувшем в квартире в Пылва утром 24 декабря пожаре погибла пожилая женщина.
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По данным Земельного департамента, в этом году резидирующие в Эстонии частные лица и фирмы совершили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму в 3,7 млрд евро. За местными следуют резиденты Финляндии с 500 и России с 405 сделками.
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Политик Яак Мадисон и его спутница жизни, певица Мерит Мяннисте впервые стали родителями, сообщает молодая мать в Facebook.
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Прокуроры время от времени покидают свои посты, но уход Марека Вахинга в "отцовский отпуск" будет для правоохранителей серьзной потерей.
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В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт объявил Рождественский мир, по традиции зачитав из окна Ратуши историческое послание.
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В последнее время Россия всеми силами пытается переписать историю, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.
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В австралийском Сиднее покупатели устроили давку во время раздачи воздушных шариков с подарками в торговом центре Westfield Parramatta. Об этом сообщает издание The Guardian.
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У болота Пяэскюла сегодня утром собралось более 60 добровольцев, чтобы оттуда искать пропавшую на прошлой неделе Кяролин.
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Сегодня утром ДТП унесло жизнь 60-летнего велосипедиста, который ехал без шлема.
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Националист Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения российско-эстонской государственной границы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Дорогие друзья, с наступающим Рождеством!
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