ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наглые мошенники в Maxima и прогноз метеорологов на январь

Январь в Северной Европе будет теплым, богатым на осадки, а также ветряным. Морозы наступят в феврале и марте, свидетельствуют прогнозы Датского института метеорологии, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

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Видеоопрос RusDelfi: Рождество или Новый год?

В Эстонии начинаются рождественские праздники, но для многих русскоязычных жителей страны главным зимним праздником всегда остается Новый год. Или все-таки нет? Узнавала Алина Захарова.

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В Пыхья-Таллинне попал под машину 12-летний мальчик

Pimedassõidukoolitus Foto: Tiit Blaat

В понедельник, 23 декабря, в 20:48 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теэстузе, 58.

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В России разбился истребитель Су-57

Foto: Sergei Bobylev/TASS

В Хабаровском крае 24 декабря потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50), передает ТАСС.

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В рождественский сочельник при пожаре погибла пожилая женщина

Foto: Anni Õnneleid

Во вспыхнувшем в квартире в Пылва утром 24 декабря пожаре погибла пожилая женщина.

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Кто скупает в стране недвижимость? В этом году иностранцы потратили на земли и дома в Эстонии как минимум 100 млн евро

Uued kortermajad. Foto: Andres Putting

По данным Земельного департамента, в этом году резидирующие в Эстонии частные лица и фирмы совершили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму в 3,7 млрд евро. За местными следуют резиденты Финляндии с 500 и России с 405 сделками.

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Поздравляем! Яак Мадисон впервые стал отцом