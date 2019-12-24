24.12.2019, 20:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Наглые мошенники в Maxima и прогноз метеорологов на январь


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Smuuli tänava Maxima XX
Smuuli tänava Maxima XXFoto: Sven Arbet

Самые важные новости рождественского сочельника читайте в нашей ежедневной подборке.

Невероятная наглость: мошенники обналичивали в магазинах Maxima поддельные чеки за тару и неплохо ”наварились”

PALJU SEBIMIST, VÄHE VILLA: Kelmide gängi tegevusele jõuti jälile paari kuuga. Pildil vahetab üks tankistidest Maxima kassas tšekki raha vastu. Foto: Turvakaamera video/Politsei

В то время, как Финансовая инспекция занималась расследованием отмывания денег в Danske bank, местная полиция расследовала масштабное мошенничество с чеками автоматов по приему тары, пишет Eesti Päevaleht.
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С нового года увеличится минимальная ставка алиментов

perejalaps Foto: Andres Putting

С нового года минимальная ставка алиментов увеличится на 22 евро на одного ребенка.
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Семья купила домой рождественскую елку и через несколько дней нашла на ней нежданного жильца

Scanpix, AP By-line:Billy Newman

Семья из Джорджии обнаружила спрятавшуюся в рождественской елке сову.
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Каким будет январь в Северной Европе? Прогноз метеорологов

Lennujaam 02.01.2019 Foto: Andres Putting

Январь в Северной Европе будет теплым, богатым на осадки, а также ветряным. Морозы наступят в феврале и марте, свидетельствуют прогнозы Датского института метеорологии, передает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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Видеоопрос RusDelfi: Рождество или Новый год?

В Эстонии начинаются рождественские праздники, но для многих русскоязычных жителей страны главным зимним праздником всегда остается Новый год. Или все-таки нет? Узнавала Алина Захарова.
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В Пыхья-Таллинне попал под машину 12-летний мальчик

Pimedassõidukoolitus Foto: Tiit Blaat

В понедельник, 23 декабря, в 20:48 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теэстузе, 58.
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В России разбился истребитель Су-57

Foto: Sergei Bobylev/TASS

В Хабаровском крае 24 декабря потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50), передает ТАСС.
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В рождественский сочельник при пожаре погибла пожилая женщина

Foto: Anni Õnneleid

Во вспыхнувшем в квартире в Пылва утром 24 декабря пожаре погибла пожилая женщина.
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Кто скупает в стране недвижимость? В этом году иностранцы потратили на земли и дома в Эстонии как минимум 100 млн евро

Uued kortermajad. Foto: Andres Putting

По данным Земельного департамента, в этом году резидирующие в Эстонии частные лица и фирмы совершили чуть более 70 000 сделок с недвижимостью на общую сумму в 3,7 млрд евро. За местными следуют резиденты Финляндии с 500 и России с 405 сделками.
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Поздравляем! Яак Мадисон впервые стал отцом

Riigikogu liige Jaak Madison ja Merit Männiste Foto: Rauno Volmar

Политик Яак Мадисон и его спутница жизни, певица Мерит Мяннисте впервые стали родителями, сообщает молодая мать в Facebook.
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Прокурор по делу об отмывании денег в Danske уходит в отцовский отпуск. Работа встанет?

Kristjan Järv

Прокуроры время от времени покидают свои посты, но уход Марека Вахинга в "отцовский отпуск" будет для правоохранителей серьзной потерей.
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ФОТО и ВИДЕО | Мэр Таллинна Михаил Кылварт провозгласил Рождественский мир

В полдень сочельника мэр Таллинна Михаил Кылварт объявил Рождественский мир, по традиции зачитав из окна Ратуши историческое послание.
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Президент Литвы: Россия всеми силами пытается переписать историю

Foto: EPA

В последнее время Россия всеми силами пытается переписать историю, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.
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ВИДЕО | Пять посетителей торгового центра попали в больницу после битвы за подарки

Foto: Twitter

В австралийском Сиднее покупатели устроили давку во время раздачи воздушных шариков с подарками в торговом центре Westfield Parramatta. Об этом сообщает издание The Guardian.
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ФОТО и ВИДЕО | Более 60 человек сегодня утром прочесали болото Пяэскюла в поисках пропавшей Кяролин

У болота Пяэскюла сегодня утром собралось более 60 добровольцев, чтобы оттуда искать пропавшую на прошлой неделе Кяролин.
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В Харьюмаа погиб велосипедист. Он ехал без шлема

Küünlad Foto: Andres Putting

Сегодня утром ДТП унесло жизнь 60-летнего велосипедиста, который ехал без шлема.
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Российский националист задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Foto: ITAR-TASS

Националист Вячеслав Дацик задержан в Ленинградской области за попытку незаконного пересечения российско-эстонской государственной границы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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RusDelfi желает вам счастливого Рождества!

Счастливого рождества Ваша редакция RusDelfi

Дорогие друзья, с наступающим Рождеством!
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