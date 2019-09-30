30.09.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающийся шторм, самоубийство банкира и вечеринка экс-премьера

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Äikesetorm Türisalu pangalt vaadates
Äikesetorm Türisalu pangalt vaadatesFoto: Karli Saul

Предлагаем вашему вниманию обзор основных событий за понедельник, 30 сентября.

Foto: Kaur Jasson

На Эстонию движется жестокий шторм: ожидаются перебои в энергоснабжении и подтопления (126)

Государственная Служба погоды дала на предстоящую ночь и завтрашний день общеэстонское штормовое предупреждение. В пяти уездах погодные условия будут особенно неблагоприятными.

Погода 1 ч
Täna hommikul päästeti lainetest üle Silja Europa parda hüpanud mees.
Täna hommikul päästeti lainetest üle Silja Europa parda hüpanud mees.Foto: Delfi lugeja

ФОТО | Ночное ЧП на судне Tallink: мужчина выпрыгнул за борт (23)

Сегодня рано утром гражданин Финляндии выпрыгнул за борт судна Silja Europa компании Tallink, которое стояло в Таллиннском порту. Мужчину спасли, и вошедшая в это же время в порт яхта взяла его на борт.

RUS Delfi 1 ч
Aivar Rehe
Aivar ReheFoto: Ilmar Saabas

Судебный врач подтвердил: Айвар Рехе совершил самоубийство

Полиция и прокуратура сообщили, что все собранные доказательства и информация указывали на то, что обнаруженный мертвым банкир Айвар Рехе совершил самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач.

RUS Delfi 1 ч
Politsei otsis Aivar Rehet päevi, kuid ei leidnud teda kõige elementaarsemast otsimispaigast.
Aivar Rehe koduhoov 25.09.2019Foto: Andres Putting

Полиция и прокуратура: все доказательства говорят, что Айвар Рехе покончил с собой (10)

Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся доказательства и информация прямо указывают на то, что имело место самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик относительно смерти банкира Айвара Рехе.

RUS Delfi 1 ч
Taavi Rõivas 40 juubel Fotografiskas
Taavi Rõivas 40 juubel FotografiskasFoto: Mati Leet

ГАЛЕРЕЯ | Самая горячая вечеринка в Теллискиви! Таави Рыйвас с размахом отпраздновал свой 40-летний юбилей (44)

26 сентября исполнилось 40 лет одному из ведущих политиков Партии реформ, бывшему премьер-министру и нынешнему депутату Таави Рыйвасу. Со своими близкими и друзьями он целый вечер гулял в новом арт-центре "Фотографиске". На вечеринку пришли самые знаменитые эстонские политики и артисты. Смотри галерею!

Бублик 1 ч
Фото: Pixabay

Это фиалка, братан | 20 вещей, которых не должно быть в приличном доме. И в вашем тоже

Dunelm, британская сеть магазинов товаров для дома, сделала себе необычный подарок на 40-летие: аналитики компании опросили две тысячи человек, чтобы выявить лучшие и худшие интерьерные решения последних десятилетий. В список отличных идей попали кухонные островки, объединенные домашние пространства (когда столовая, например, не отделена от кухни), светодиодное освещение и прочие “фишки” — правда, хорошие.

Dekor 1 ч
Julia Natšalova matus
Julia Natšalova matusFoto: Artyom Geodakyan, Artyom Geodakyan/TASS

Все на продажу! Мужья, болезнь и смерть Началовой - очередная постановка Первого канала! (2)

Родственники певицы и российский Первый канал тайно договорились о съемках биографического фильма об умершей полгода назад Юлии Началовой. Семья получит гонорар за согласие, канал - рейтинги.

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