ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающийся шторм, самоубийство банкира и вечеринка экс-премьера(1)
Предлагаем вашему вниманию обзор основных событий за понедельник, 30 сентября.
Предлагаем вашему вниманию обзор основных событий за понедельник, 30 сентября.
Государственная Служба погоды дала на предстоящую ночь и завтрашний день общеэстонское штормовое предупреждение. В пяти уездах погодные условия будут особенно неблагоприятными.
Сегодня рано утром гражданин Финляндии выпрыгнул за борт судна Silja Europa компании Tallink, которое стояло в Таллиннском порту. Мужчину спасли, и вошедшая в это же время в порт яхта взяла его на борт.
Полиция и прокуратура сообщили, что все собранные доказательства и информация указывали на то, что обнаруженный мертвым банкир Айвар Рехе совершил самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач.
Полиция и прокуратура подтверждают, что все имеющиеся доказательства и информация прямо указывают на то, что имело место самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Оля Кивистик относительно смерти банкира Айвара Рехе.
26 сентября исполнилось 40 лет одному из ведущих политиков Партии реформ, бывшему премьер-министру и нынешнему депутату Таави Рыйвасу. Со своими близкими и друзьями он целый вечер гулял в новом арт-центре "Фотографиске". На вечеринку пришли самые знаменитые эстонские политики и артисты. Смотри галерею!
Dunelm, британская сеть магазинов товаров для дома, сделала себе необычный подарок на 40-летие: аналитики компании опросили две тысячи человек, чтобы выявить лучшие и худшие интерьерные решения последних десятилетий. В список отличных идей попали кухонные островки, объединенные домашние пространства (когда столовая, например, не отделена от кухни), светодиодное освещение и прочие “фишки” — правда, хорошие.
Родственники певицы и российский Первый канал тайно договорились о съемках биографического фильма об умершей полгода назад Юлии Началовой. Семья получит гонорар за согласие, канал - рейтинги.
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