ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающийся шторм, мифы о прописке и угрозы сегрегации
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 16 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за воскресенье, 16 февраля.
Служба погоды Эстонии предупреждает, что сегодня в Эстонию придет шторм: сила ветра до 28 метров в секунду, пройдут дожди. Возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение.
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Согласно закону все мы обязаны регистрировать место жительства в регистре народонаселения, т.е., говоря простым языком, иметь прописку. Адвокат Hedman Partners разъясняет, какое значение имеет регистрация по месту жительства в правовом смысле и какие права она дает.
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Есть те, кто радуется теплу за окном, а есть те, кто каждый день ждет снега. Потому что для них такая зима — убытки. Кто же пострадал этой аномально теплой зимой и почему?
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Во второй половине дня в субботу в Таллинне произошло ДТП: у водителя легкового автомобиля случился приступ прямо во время движения. К счастью, всё закончилось легкой аварией.
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Некоторые жители Эстонии обнаружили, что, хотя за окном в декабре была преимущественно плюсовая температура, счета за тепло меньше не стали. У кого-то даже остались на уровне прошлой зимы, когда в декабре было заметно холоднее. А у некоторых выросли на несколько евро. ”МК-Эстония” решила узнать у поставщиков тепла в Таллинне, Кохтла-Ярве и Нарве, почему так может быть и не планируют ли они в ближайшее время повышение тарифов?
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Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти девушки на конкурсе поедания пирожных в баре Killfish в центре Москвы.
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Как выяснилось из европейского исследования ”Социально-экономическая сегрегация в столицах Европы. Восток встречает Запад”, процессы сегрегации в Таллинне, по сравнению с остальными столицами Европы, протекают быстрее всего, пишет "МК-Эстония".
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Жительница Таллинна Екатерина недавно обнаружила, что она полгода (!) ездила без обязательной дорожной страховки. ”Я до сих пор в шоке! — говорит она. — Полис закончился, а напоминания никакого не пришло. А я и ездила, будучи уверенной, что у меня все в порядке”. Небольшой опрос, проведенный ”МК-Эстонией”, показал: почти у каждого были в жизни случаи, когда он забыл заключить новый страховой полис или был уверен, что со страховкой все в порядке. А ведь случись что, люди оказались бы должны тысячи и десятки тысяч евро! Что же следует знать, чтобы избежать таких ситуаций?
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