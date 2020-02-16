ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающийся шторм, мифы о прописке и угрозы сегрегации

Синоптики дали штормовое предупреждение: готовимся к худшему

Irina Mägi

Служба погоды Эстонии предупреждает, что сегодня в Эстонию придет шторм: сила ветра до 28 метров в секунду, пройдут дожди. Возможны перебои в электроснабжении, ветер может поломать деревья и нарушить паромное сообщение.

Loe edasi...

Хватит заблуждений. Какие права на самом деле дает регистрация места жительства?

Unsplash

Согласно закону все мы обязаны регистрировать место жительства в регистре народонаселения, т.е., говоря простым языком, иметь прописку. Адвокат Hedman Partners разъясняет, какое значение имеет регистрация по месту жительства в правовом смысле и какие права она дает.

Loe edasi...

Теплая зима сильно ударила по доходам многих жителей Эстонии

Tartu Maratoni juubelimatka rada Foto: Argo Ingver

Есть те, кто радуется теплу за окном, а есть те, кто каждый день ждет снега. Потому что для них такая зима — убытки. Кто же пострадал этой аномально теплой зимой и почему?

Loe edasi...

Несчастье за рулем: приступ у водителя привел к аварии

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman

Во второй половине дня в субботу в Таллинне произошло ДТП: у водителя легкового автомобиля случился приступ прямо во время движения. К счастью, всё закончилось легкой аварией.

Loe edasi...