18.11.2019, 21:41

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающееся похолодание и исповедь бывшей продавщицы


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Esimene lumi 2018 Tartumaal
Esimene lumi 2018 TartumaalFoto: Argo Ingver

Самые важные новости этого понедельника, 18 ноября, читайте в нашей ежедневной подборке.

Пенсионерка: неужели 600 евро — это такая роскошь, что с этой суммы обязательно надо платить налоги?

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver


Татьяна из Таллинн рассуждает в "МК-Эстонии" о незавидном положении пенсионеров:
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Теплу конец: к выходным сильно похолодает и даже выпадет снег

Foto on illustreeriv. Foto: Kenno Soo


По данным метеослужбы, до четверга в Эстонии сохранится несвойственная среднему ноябрю теплая погода, однако с пятницы станет холоднее, а в некоторых местах выпадет снег и мокрый снег.
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Ильвес права? Бывшая продавщица: я ощущала себя бесполезным винтиком, который за мизерную сумму делает тяжелую работу

Kauplus. Pilt on antud loole illustreeriv. Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht


На прошлой неделе внимание общественности привлекло высказывание бывшей леди Эвелин Ильвес о том, что достаточно взглянуть на стройку и на Maxima и сразу становится ясно, где работа человеку не по силам и где отсутствует всяческая безопасность. В редакцию Naistekas написала молодая женщина, которая сама работала в одной из крупных сетей.
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ФОТО | Вот это цены! Самые дорогие квартиры из сдающихся сейчас в аренду в разных городах Эстонии

Foto: LVM Kinnisvara


Представляем вашему вниманию подборку выставленных на сайтах недвижимости квартир с самой большой арендной платой. Примечательно, что разница в стоимости аренды квартир класса-люкс в зависимости от города может различаться в десять раз!
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Фейковый аккаунт, с которого угрожали Каллас, до этого распространял идеи EKRE

Illustratiivne foto Foto: Ilmar Saabas


Человек, который угрожал лидеру Партии реформ Кае Каллас в Facebook, использует фейковый аккаунт под именем Калле Тамм Вахур и ранее с этого аккаунта распространял новости с сайта EKRE.
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Угрожавший Каллас ”Калле Тамм Вахур” еще в марте присылал угрозы журналистке Вилье Кийслер

SPIOON Foto: Tiit Blaat


Человек, который в четверг угрожал лидеру Партии реформ Кае Каллас, в марте угрожал и журналистке Вилье Кийслер, которая тогда работала в Postimees.
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Кроме Каи Каллас в Эстонии угрожали и другим политикам. Как это было и что из этого вышло?

Juhtimine. Foto: Siim Lõvi


Кажется, в нашей стране практически невозможно услышать в свой адрес от незнакомого человека — "я тебя убью". Но истории последних лет доказывают, что такое все-таки происходит. Читайте материал RusDelfi о том, каким эстонским политикам угрожали в последнее время, и насколько разными могут быть последствия.
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ВИДЕО | Сийм Каллас: действительно трудно убить, вероятно, только президентов США и России


В последние недели угрожали двум политикам. Случалось ли что-то такое с депутатами Рийгикогу и в каком случае автор угрозы должен нести наказание?
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Полиция установила, кто угрожал Кае Каллас


Полиция установила лиц, которые могут стоять за использованным для размещения поста фейковым аккаунтом, сообщил глава Кесклиннаского отделения Кайдо Саарнийт.
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Мэр Нарвы Алексей Евграфов: Стране важно ощущать, что Нарва — это часть Эстонии. Такая же, как Вильянди и Пайде

Алексей Евграфов ФОТО: Прийт Симсон


Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов сделал, возможно, самое подробное интервью с Алексеем Евграфовым. Теперь мы знаем, пьет ли мэр Нарвы алкоголь, за что он попадал на штрафы, кто заказывает музыку в его семье и как на одеяльный бизнес в Нарве повлияла война в Украине.
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Сотрудники отелей перечислили самые странные просьбы постояльцев

Foto: Roman Vikulov


Персонал британской сети гостиниц Travelodge рассказал о самых необычных запросах, поступивших от постояльцев в 2019 году.
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В Таллинне появится новая автобусная линия: она свяжет Ыйсмяэ и Мустамяэ

Foto: Madis Veltman


С 1 декабря в Таллинне появится новая автобусная линия №62, которая соединит столичные районы Хааберсти и Мустамяэ.
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В Мустамяэ произошла утечка газа: два взрослых и два ребенка были доставлены в больницу

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid


В воскресенье, 17 ноября, Центр тревоги получил в 17.08 сообщение об утечке газа в одном из домов на улице Сяэсе в таллиннском районе Мустамяэ.
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M.V.Wool временно остановит производство в начале 2020 года

AS M.V.Wool, Mati Vetevool Foto: Sven Arbet


M.V.Wool хочет полностью избавиться от бактерии листерия штамма ST1247. Для этого предприятие представило Ветеринарно-продовольственному департаменту план действий, который предполагает временную остановку производства в начале 2020 года для проведения тщательной дезинфекции.
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SEB предлагает своим клиентам бесплатную подписку на акции Coop

Ettevõtlik Eesti: Hiiumaa Foto: Madis Veltman


В связи с начинающейся сегодня первичной подпиской на акции Coop, и желанием привлечь к этому внимание своих клиентов, банк SEB предлагает своим клиентам бесплатную подписку на акции.
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ФОТО | На Палдиском шоссе столкнулись грузовик и легковушка. Пьяную женщину-водителя доставили в больницу

Liiklusõnnetus Tallinna-Paldiski maanteel Hüüru külas Foto: Scanpix


В понедельник утром произошло ДТП около на Палдиском шоссе под Таллинном. Столкнулись грузовик и легковушка. Водитель легкового автомобиля была пьяна, ее доставили в больницу.
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МИД РФ: страны Балтии не ответили на приглашение на парад Победы в Москву

Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA


Страны Северной Европы и Балтии пока не отреагировали на приглашение на парад Победы, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
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Пьяный вызвал себе полицию: выпил много водки, но хочется сесть за руль. Запретите мне!

Jörgen Norkroos, Õhtuleht


Лыунаская префектура обнародовала в Facebook любопытную историю о том, как пьяный водитель сам вызвал себе полицию, а затем еще и похвалил за работу.
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Результаты опроса: почти половина читателей RusDelfi хотят назад в СССР

Banaane ei ole Foto: Jaanus Lensment


На странице RusDelfi в воскресенье прошел опрос: "Хотите ли вы назад в СССР". Оказывается, в 2019 году до сих пор много людей, кто скучает по советскому времени.
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Партия Кристины Оюланд приказала долго жить

Priit Simson


Общее собрание Партии народного единства (Rahva Ühtsuse Erakonna — RÜE) приняло решение о прекращении деятельности этой политической организации. Наиболее активные члены партии продолжат работу в рамках целевого учреждения "Euroopa rahvusrinne" ("Европейский национальный фронт").
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ВИДЕО И ФОТО | В Мустамяэ разбили зеркала не менее 11 машин


В субботу рано утром в Мустамяэ на улицах Тилдри и Мустамяэ многие автовладельцы обнаружили, что боковые зеркала заднего вида на их машинах разбиты. Насколько известно Delfi, тот же самый вандал повредил еще один автомобиль в Кристийне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну теэ.
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Финансовая комиссия закрыла дело против Swedbank в интересах уголовного расследования

Tiit Blaat


Эстонская Финансовая инспекция решила прекратить производство, касающееся Swedbank, с тем, чтобы обеспечить продолжение расследования возбужденного Госпрокуратурой уголовное дела и избежать возможного двойного наказания.
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