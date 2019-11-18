ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающееся похолодание и исповедь бывшей продавщицы
Самые важные новости этого понедельника, 18 ноября, читайте в нашей ежедневной подборке.
Самые важные новости этого понедельника, 18 ноября, читайте в нашей ежедневной подборке.
Татьяна из Таллинн рассуждает в "МК-Эстонии" о незавидном положении пенсионеров:
Loe edasi...
По данным метеослужбы, до четверга в Эстонии сохранится несвойственная среднему ноябрю теплая погода, однако с пятницы станет холоднее, а в некоторых местах выпадет снег и мокрый снег.
Loe edasi...
На прошлой неделе внимание общественности привлекло высказывание бывшей леди Эвелин Ильвес о том, что достаточно взглянуть на стройку и на Maxima и сразу становится ясно, где работа человеку не по силам и где отсутствует всяческая безопасность. В редакцию Naistekas написала молодая женщина, которая сама работала в одной из крупных сетей.
Loe edasi...
Представляем вашему вниманию подборку выставленных на сайтах недвижимости квартир с самой большой арендной платой. Примечательно, что разница в стоимости аренды квартир класса-люкс в зависимости от города может различаться в десять раз!
Loe edasi...
Человек, который угрожал лидеру Партии реформ Кае Каллас в Facebook, использует фейковый аккаунт под именем Калле Тамм Вахур и ранее с этого аккаунта распространял новости с сайта EKRE.
Loe edasi...
Человек, который в четверг угрожал лидеру Партии реформ Кае Каллас, в марте угрожал и журналистке Вилье Кийслер, которая тогда работала в Postimees.
Loe edasi...
Кажется, в нашей стране практически невозможно услышать в свой адрес от незнакомого человека — "я тебя убью". Но истории последних лет доказывают, что такое все-таки происходит. Читайте материал RusDelfi о том, каким эстонским политикам угрожали в последнее время, и насколько разными могут быть последствия.
Loe edasi...
В последние недели угрожали двум политикам. Случалось ли что-то такое с депутатами Рийгикогу и в каком случае автор угрозы должен нести наказание?
Loe edasi...
Полиция установила лиц, которые могут стоять за использованным для размещения поста фейковым аккаунтом, сообщил глава Кесклиннаского отделения Кайдо Саарнийт.
Loe edasi...
Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов сделал, возможно, самое подробное интервью с Алексеем Евграфовым. Теперь мы знаем, пьет ли мэр Нарвы алкоголь, за что он попадал на штрафы, кто заказывает музыку в его семье и как на одеяльный бизнес в Нарве повлияла война в Украине.
Loe edasi...
Персонал британской сети гостиниц Travelodge рассказал о самых необычных запросах, поступивших от постояльцев в 2019 году.
Loe edasi...
С 1 декабря в Таллинне появится новая автобусная линия №62, которая соединит столичные районы Хааберсти и Мустамяэ.
Loe edasi...
В воскресенье, 17 ноября, Центр тревоги получил в 17.08 сообщение об утечке газа в одном из домов на улице Сяэсе в таллиннском районе Мустамяэ.
Loe edasi...
M.V.Wool хочет полностью избавиться от бактерии листерия штамма ST1247. Для этого предприятие представило Ветеринарно-продовольственному департаменту план действий, который предполагает временную остановку производства в начале 2020 года для проведения тщательной дезинфекции.
Loe edasi...
В связи с начинающейся сегодня первичной подпиской на акции Coop, и желанием привлечь к этому внимание своих клиентов, банк SEB предлагает своим клиентам бесплатную подписку на акции.
Loe edasi...
В понедельник утром произошло ДТП около на Палдиском шоссе под Таллинном. Столкнулись грузовик и легковушка. Водитель легкового автомобиля была пьяна, ее доставили в больницу.
Loe edasi...
Страны Северной Европы и Балтии пока не отреагировали на приглашение на парад Победы, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Loe edasi...
Лыунаская префектура обнародовала в Facebook любопытную историю о том, как пьяный водитель сам вызвал себе полицию, а затем еще и похвалил за работу.
Loe edasi...
На странице RusDelfi в воскресенье прошел опрос: "Хотите ли вы назад в СССР". Оказывается, в 2019 году до сих пор много людей, кто скучает по советскому времени.
Loe edasi...
Общее собрание Партии народного единства (Rahva Ühtsuse Erakonna — RÜE) приняло решение о прекращении деятельности этой политической организации. Наиболее активные члены партии продолжат работу в рамках целевого учреждения "Euroopa rahvusrinne" ("Европейский национальный фронт").
Loe edasi...
В субботу рано утром в Мустамяэ на улицах Тилдри и Мустамяэ многие автовладельцы обнаружили, что боковые зеркала заднего вида на их машинах разбиты. Насколько известно Delfi, тот же самый вандал повредил еще один автомобиль в Кристийне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну теэ.
Loe edasi...
Эстонская Финансовая инспекция решила прекратить производство, касающееся Swedbank, с тем, чтобы обеспечить продолжение расследования возбужденного Госпрокуратурой уголовное дела и избежать возможного двойного наказания.
Loe edasi...
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