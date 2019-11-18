ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Надвигающееся похолодание и исповедь бывшей продавщицы



Кажется, в нашей стране практически невозможно услышать в свой адрес от незнакомого человека — "я тебя убью". Но истории последних лет доказывают, что такое все-таки происходит. Читайте материал RusDelfi о том, каким эстонским политикам угрожали в последнее время, и насколько разными могут быть последствия.

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ВИДЕО | Сийм Каллас: действительно трудно убить, вероятно, только президентов США и России



В последние недели угрожали двум политикам. Случалось ли что-то такое с депутатами Рийгикогу и в каком случае автор угрозы должен нести наказание?

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Полиция установила, кто угрожал Кае Каллас



Полиция установила лиц, которые могут стоять за использованным для размещения поста фейковым аккаунтом, сообщил глава Кесклиннаского отделения Кайдо Саарнийт.

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Мэр Нарвы Алексей Евграфов: Стране важно ощущать, что Нарва — это часть Эстонии. Такая же, как Вильянди и Пайде

Алексей Евграфов ФОТО: Прийт Симсон



Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов сделал, возможно, самое подробное интервью с Алексеем Евграфовым. Теперь мы знаем, пьет ли мэр Нарвы алкоголь, за что он попадал на штрафы, кто заказывает музыку в его семье и как на одеяльный бизнес в Нарве повлияла война в Украине.

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Сотрудники отелей перечислили самые странные просьбы постояльцев

Foto: Roman Vikulov



Персонал британской сети гостиниц Travelodge рассказал о самых необычных запросах, поступивших от постояльцев в 2019 году.

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