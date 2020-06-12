ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: на выходных — хорошая погода
В эту пятницу в Эстонии не было особо громких событий, но самые интересные новости дня мы для вас все равно собрали.
В эту пятницу в Эстонии не было особо громких событий, но самые интересные новости дня мы для вас все равно собрали.
В четверг сети заправок подняли цену 95-го бензина на 2 цента с 1.179 евро до 1.199 евро за литр. Цена на дизельное топливо осталась прежней, за дизельное топливо придется выложить 0,99 евро за литр.
Loe edasi...
Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.
Loe edasi...
Фермеры хотят, чтобы государство открыло границу для иностранцев, а правительство против, но предлагает взамен фермерам денежную помощь, если они возьмут на работу местных безработных, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...
На открытом рынке и в здании рынка в Тарту сегодня было в общей сложности девять прилавков, где продавали эстонскую клубнику. Если по большей части цена местной клубники была 12 евро за килограмм, то у некоторых продавцов она была заметно дешевле, пишет Maaleht.
Loe edasi...
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня, передает mail.ru.
Loe edasi...
Российский политик Леонид Гозман в своей колонке для сайта "Эхо Москвы" высказался в адрес тех, кто в федеральных СМИ и социальных сетях осуждает Михаила Ефремова за устроенную им аварию. Сам Гозман актера, впрочем, тоже не оправдывает.
Loe edasi...
Маленькой Эстонии дано не много мыслителей и писателей такого калибра, как Яан Каплински, которому в следующем году исполнится 80 лет. В этом году у него вышло две книги. По этому случаю Eesti Päevaleht взяла у него интервью.
Loe edasi...
Вице-мэр Таллинн Калле Кландорф высказал свою точку зрения на ситуацию с застройкой Таллиннского ипподрома. Есть основания полагать, что пожертвования в 50 000 евро Центристской партии могли быть связаны с данной территорией.
Loe edasi...
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Испании похвалили российскую космонавтику
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Всё время плакала от боли: в Ингушетии судят детского гинеколога