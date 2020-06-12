ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: на выходных — хорошая погода

ФОТО | На заправках в Эстонии подорожало топливо

В четверг сети заправок подняли цену 95-го бензина на 2 цента с 1.179 евро до 1.199 евро за литр. Цена на дизельное топливо осталась прежней, за дизельное топливо придется выложить 0,99 евро за литр.

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Погода в Эстонии: в выходные будет ясно и сухо, но в понедельник все изменится

mesilane Foto: Ago Tammik

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.

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Фермерам предлагают денежную помощь за трудоустройство безработных, но они хотят иностранцев

Foto: Raivo Tasso

Фермеры хотят, чтобы государство открыло границу для иностранцев, а правительство против, но предлагает взамен фермерам денежную помощь, если они возьмут на работу местных безработных, пишет rus.err.ee.

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Наступил сезон клубники: продавцы на рынке опять начали обманывать покупателей?

Eesti maasikad Tartu avaturul 12. juunil. Foto: Argo Ingver

На открытом рынке и в здании рынка в Тарту сегодня было в общей сложности девять прилавков, где продавали эстонскую клубнику. Если по большей части цена местной клубники была 12 евро за килограмм, то у некоторых продавцов она была заметно дешевле, пишет Maaleht.

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У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Foto: EPA, Scanpix

У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус. Об этом украинская первая леди сообщила на своей странице в Facebook 12 июня, передает mail.ru.

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"Вы давно ненавидели Ефремова, но бессильны были что-то сделать. А сейчас ваше время". Российский политик — о главной новости недели

Михаил Ефремов на сцене Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский политик Леонид Гозман в своей колонке для сайта "Эхо Москвы" высказался в адрес тех, кто в федеральных СМИ и социальных сетях осуждает Михаила Ефремова за устроенную им аварию. Сам Гозман актера, впрочем, тоже не оправдывает.

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Писатель Яан Каплински: у меня диагностировано тяжелое заболевание, интересно наблюдать за его прогрессом