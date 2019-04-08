ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Тоомпеа подписан коалиционный договор EKREIKE, а в Нарве избран новый мэр

Центристы, EKRE и Isamaa подписали коалиционный договор. Новым мэром Нарвы избран Алексей Евграфов. Цены на топливо побили очередной рекорд. Читайте, зачем ходить на дорогой и долгий TEDxLasnamäe и кто потратил больше всего личных денег на предвыборную кампанию и не прошел в Рийгикогу.
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В Пярнумаа при столкновении грузовика и легковушки погиб молодой мужчина
Сегодня утром в Пярнумаа произошло трагическое ДТП, где в столкновении легкового автомобиля и грузовика погиб управлявший легковушкой 22-летний мужчина. Водителя грузовика доставили в больницу. Loe edasi...
Избранные в Рийгикогу министры прежнего правительства пока отказались от депутатской зарплаты
Все министры из состава предыдущего правительства, которым удалось переизбраться в Рийгикогу нового созыва, пока отказались от получения депутатской зарплаты. Loe edasi...
Эстония начинает подготовку к строительству хранилища радиоактивных отходов
В 2019-2023 годах в Эстонии будут проведены исследования, необходимые для создания в стране к 2040 году хранилища радиоактивных отходов, пишет rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО: "Мы нашли равновесие". Центристы, EKRE и Isamaa подписали коалиционный договор
Сегодня в Рийгикогу председатели Центристской партии, EKRE и Isamaa и члены фракций подписали документ коалиционного договора, одобренного в субботу советами уполномоченных партий. Loe edasi...
Кылварт: в коалиционном договоре удалось отстоять русскую школу
Читатель — о коалиции: пассивность привела к проигрышу
У меня как у избирателя появилось желание высказать свое мнение на тему отказа центристов реформистам в создании коалиции с ними, то есть коалиции Каллас-Ратас. Конкретно понятно, что центристы поступили правильно, усложнив этим создание коалиции реформистрам. Loe edasi...
2:1:0 в пользу EKRE. Расплывчатые формулировки коалиционного договора приведут к постоянным спорам
Кажется, что центристы получили в коалиционном договоре совсем ничего, в то время как EKRE и Isamma удалось прописать в нем свои основные обещания. Счет EKRE 2, Isamaa 1, центристы 0, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: Цены на топливо снова изрядно выросли и побили очередной рекорд
Новая неделя принесла прибавку в цене, в результате чего на заправках рекордно высокие для этого года цены. Loe edasi...
ГРАФИКИ | Кто потратил больше всего личных денег на предвыборную кампанию и кто из этих людей прошел в Рийгикогу
В Интернете все есть, дорого, долго: Зачем ходить на TEDxLasnamäe? Отвечают организатор, посетитель и педагог
В субботу в Таллинне состоялась конференция TEDxLasnamäe. В зале около 400 человек, 10 спикеров, темы важные — мотивация, дизайн, технологии, формат — старый: выступления по 10-20 минут, паузы между блоками, обед. Само мероприятие длилось с 10 до 18 часов.
Все видео выкладываются в Сеть. Там же можно найти запись речей ТОП-спикеров и лекции лучших университетов. Спрашивается, нужны ли подобные встречи, которые занимают 8 часов, а цена билета — 30 евро? Loe edasi...
Теперь в магазинах Prisma можно сдавать и тару без залоговой маркировки
Теперь во всех расположенных при таллиннских, тартуских и нарвских магазинах Prisma автоматах по приему тары можно возвращать упаковку без залоговой маркировки, в том числе и тару из Латвии. Автоматы принимают без выплаты залоговой стоимости только металлическую и пластиковую тару из-под напитков, сообщается в пресс-релизе сети. Loe edasi...
ФОТО: Новым мэром Нарвы избран Алексей Евграфов
В понедельник, 8 апреля, на внеочередной сессии Нарвского горсобрания новым мэром города был избран Алексей Евграфов. За Евграфова проголосовали 22 депутата, а остальные 9 депутатов Нарвского горсобрания отказались от участия в голосовании/ Loe edasi...