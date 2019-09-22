ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На шоссе сгорели фура и легковушка, полиция применила силу при задержании агрессивного мужчины

Одной из тем, которые на субботнем заседании совета Центристской партии затронул её председатель, премьер-министр Юри Ратас, был государственный бюджет на 2020 год. Он заверил, что составление бюджета подходит к концу, и в ходе работы Центристская партия не забывает о важности внеочередного повышения пенсии.

Loe edasi...

Маклер: купить квартиру в кредит дешевле, чем арендовать

Высокая арендная плата за квартиру способствует тому, чтобы люди покупали собственное жилье с помощью кредита, даже несмотря на то, что и стоимость квартир продолжает расти, пишет на dv.ee маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон.

Loe edasi...

В Москве сегодня дадут праздничный салют в честь годовщины "освобождения Таллинна"

Ilutulestik Vene vägede väljaviimise aastapäeval Foto: Ilmar Saabas

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Эстонии от войск нацистской Германии дадут в Москве в воскресенье.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Пярнумаа полыхала фура, а утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль

Pärnumaal Sindis põles öösel reka Foto: Lauri Lankots

ТОП Через месяц после развода бывший муж подчистую вынес все из общего дома. Даже окна, двери и проводку из стен! Прогноз на осень: стоит ли ждать бабьего лета или придется свыкнуться с холодами Браки в эстонских тюрьмах: почему женщины выходят замуж за отъявленных мерзавцев и самых жестоких рецидивистов

Сегодня ночью на Пярнуском шоссе загорелся грузовик, от горевшей открытым пламенем фуры остался только прицеп. Утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль, который был полностью уничтожен огнем. Люди при пожарах не пострадали.

Loe edasi...

"Откуда мы знаем, что третий ребенок — не просто чей-то друг?" Почему Таллинн не увеличивает число детей в семейном билете

SVEN ARBET

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев не склонен доверять посещающим городские бассейны семьям и допускает, что при увеличении числа детей, которым разрешено проходить по семейному билету, до трех, возможны злоупотребления: в бассейн станут брать просто чьих-то друзей.

Loe edasi...

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Сын основателя знаменитой сети отелей и дедушка Пэрис Хилтон ушел из жизни на 92-м году жизни.

Loe edasi...

Погода на следующей неделе: вернется тепло или придут морозы?

Hommik Pääskülas Foto: Rauno Volmar

Читайте прогноз погоды на первую половину следующей недели от pogoda.ee.

Loe edasi...

Сторонница лечения MMS снова продает раствор, несмотря на запрет департамента