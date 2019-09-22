22.09.2019, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На шоссе сгорели фура и легковушка, полиция применила силу при задержании агрессивного мужчины


rus.delfi.ee
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Pärnumaal Sindis põles öösel reka
Pärnumaal Sindis põles öösel rekaFoto: Lauri Lankots

Самые важные новости этого воскресенья, 22 сентября, читайте в нашей ежедневной подборке.

Через месяц после развода бывший муж подчистую вынес все из общего дома. Даже окна, двери и проводку из стен!

Foto: Shutterstock

В марте прошлого года, через месяц после развода, женщина обнаружила, что бывший муж вынес все из их общей квартиры, действительно подчистую: даже снял окна, двери и электрические провода из стена достал. Кроме того, он успел отогнать и три транспортных средства, от сарая оставил один фундамент и срубил 2,6 гектара растущего леса. От общего имущества в 140 000 евро после действий бывшего мужа осталось лишь 16 000, чтобы поделить на двоих.
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Пенсионерка: в стране закрывают целые предприятия, а мы все твердим о русских школах и алкоголе

Sandor Liive lõpukõne Eesti Elektrijaamas Foto: Rauno Volmar

Пенсионерка из Кохтла-Ярве Мария Гудым в эфире ток-шоу "Своя правда" на телеканале ETV+ выразила недовольство тем, что на фоне закрытия крупных предприятий в стране предпочитают говорить о русских школах и акцизе на алкоголь, передает rus.err.ee.
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Ратас: центристы не забыли об обещании повысить пенсии

Jüri Ratas Ilmar Saabas

Одной из тем, которые на субботнем заседании совета Центристской партии затронул её председатель, премьер-министр Юри Ратас, был государственный бюджет на 2020 год. Он заверил, что составление бюджета подходит к концу, и в ходе работы Центристская партия не забывает о важности внеочередного повышения пенсии.
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Маклер: купить квартиру в кредит дешевле, чем арендовать

Lasnamäe majad Foto: Martin Dremljuga

Высокая арендная плата за квартиру способствует тому, чтобы люди покупали собственное жилье с помощью кредита, даже несмотря на то, что и стоимость квартир продолжает расти, пишет на dv.ee маклер бюро недвижимости Uus Maa Эгон Юхансон.
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В Москве сегодня дадут праздничный салют в честь годовщины "освобождения Таллинна"

Ilutulestik Vene vägede väljaviimise aastapäeval Foto: Ilmar Saabas

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Эстонии от войск нацистской Германии дадут в Москве в воскресенье.
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ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Пярнумаа полыхала фура, а утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль

Pärnumaal Sindis põles öösel reka Foto: Lauri Lankots

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Сегодня ночью на Пярнуском шоссе загорелся грузовик, от горевшей открытым пламенем фуры остался только прицеп. Утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль, который был полностью уничтожен огнем. Люди при пожарах не пострадали.
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"Откуда мы знаем, что третий ребенок — не просто чей-то друг?" Почему Таллинн не увеличивает число детей в семейном билете

SVEN ARBET

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев не склонен доверять посещающим городские бассейны семьям и допускает, что при увеличении числа детей, которым разрешено проходить по семейному билету, до трех, возможны злоупотребления: в бассейн станут брать просто чьих-то друзей.
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Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Сын основателя знаменитой сети отелей и дедушка Пэрис Хилтон ушел из жизни на 92-м году жизни.
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Погода на следующей неделе: вернется тепло или придут морозы?

Hommik Pääskülas Foto: Rauno Volmar

Читайте прогноз погоды на первую половину следующей недели от pogoda.ee.
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Сторонница лечения MMS снова продает раствор, несмотря на запрет департамента

Mineral Garden e-poest saab MMSi suuloputusvahendina soetada. Foto: Priit Simson

Несколько лет назад активно пропагандировавшая вредный для человеческого организма диоксид хлора (MMS) Мерили Кукушкин продает раствор в качестве средства для полоскания рта в своем интернет-магазине Mineral Garden, хотя Департамент здоровья в феврале этого года запретил это. Вдобавок в качестве чистящего средства продается диметилсульфоксид (DMSO), который известен как сопутствующий препарат MMS.
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ФОТО | В ралли-парке Лайтсе ребенок упал с трибуны

Tribüün ja trossid Laitse rallipargis Foto: Delfi lugeja

Во время проходивших сегодня в ралли-парке Лайтсе соревнований произошел несчастный случай, когда отправившийся лазать на трибуну ребенок упал оттуда. Ребенок отделался испугом, но ему оказали первую помощь на месте и доставили дальше на осмотр.
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ОТЧАЯННЫЙ ШАГ | В Эстонии тысячи человек пытаются покончить с собой: что нужно знать, чтобы не случилось трагедии?

Suitsiidne mees aknal Foto: Hendrik Osula

10 сентября — Международный день предотвращения самоубийств. Более 800 000 человек во всем мире ежегодно совершают самоубийство. Это означает, что каждые 40 секунд кто-то лишает себя жизни. В Эстонии суицид совершают около 200 человек в год, и в 25 раз больше — тех, кто пытается это сделать, но их чудом удается в последний момент спасти. Причем выжившие говорят, что если бы им накануне кто-то позвонил и спросил, как у них дела, они бы перестали думать о самоубийстве, пишет "МК-Эстония".
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Прицелился в продавца, схватил алкоголь и ушел. Полиция задержала подозреваемого в ограблениях магазина в Кохтла-Ярве

Kurjategija Foto: Anni Õnneleid

Полицейские в субботу задержали 23-летнего молодого человека, которому сегодня было предъявлено подозрение в двух случаях ограбления магазина в Кохтла-Ярве за последнюю неделю.
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"Забрызгала все кровью, распугала гостей". Известный паб отказал клиентке в обслуживании — законно ли это?

Alkohoolsed joogid Foto: Anni Õnneleid

Ежедневно тысячи людей по всей стране несут свои деньги в рестораны, бары, кафе, кинотеатры и другие развлекательные заведения. Казалось бы, пока клиент готов платить, он везде желанный гость. Кристина столкнулась с тем, что ее больше не пускают в бар, в котором раньше она проводила много времени. Почему заведения отказывают клиентам во входе и законно ли это — разбиралась ”МК-Эстония”.
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При задержании агрессивного мужчины с ножом и топором полиция применила газ, тазер и резиновые пули. Он в тяжелом состоянии

Politseinik Foto: Veiko Vares

Вчера в полночь в Кехра полиция использовала при задержании агрессивного мужчины электрошоковое оружие, или тазер, и резиновые пули. 68-летний мужчина после задержания потерял сознание и был доставлен в больницу, его состояние сейчас тяжелое.
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