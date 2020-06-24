24.06.2020, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Найссаар полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море, в Москве в условиях пандемии прошел парад Победы


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LAEV MONICA
Laev MonicaFoto: VÄINO SILM

Главные новости за 24 июня в подборке RusDelfi.

ФОТО С МЕСТА ДТП | На автостраде под Каунасом погибла гражданка Эстонии

© DELFI / Nerijus Povilaitis

24 июня, в 14.50 ч., на 117-м км автострады Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Каунасском районе с дороги съехал мотоцикл BMW, которым управляла гражданка Эстонии. На месте происшествия выяснилось, что мотоцикл врезался в разделяющие полосы заграждения, а потом скользил по асфальту, пока не съехал с дороги, сообщает ru.delfi.lt.
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Полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море с пассажирами на борту

LAEV MONICA Foto: VÄINO SILM

Три капитана пассажирского судна попытались выйти в море, чтобы дойти с острова Найссаар до материка. Поскольку капитаны употребляли алкоголь, то полиция не позволила им отчалить с пирса. До материка судно довел другой капитан.
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ФОТО | Иванова ночь в Вильнюсе: пьяный водитель вез пристегнутым графин бренди

Foto: © DELFI / Ainis Gurevičius

Иванову ночь в Вильнюсе отметили шумно, однако преступлений было немного: драки на улице и дома, взлом магазина на ул. Архитекту, на ул. Фанийонишкё около 6 ч. утра ножом был ранен 25-летний молодой (подозреваемый сбежал, но его личность установлена). Больше всего в эту ночь люди жаловались на шум.
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В России подготовили проект о выплатах проживающим в Прибалтике гражданам РФ

9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018 Foto: Karin Kaljuläte

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Минтруд РФ разработал проект о выплатах гражданам России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии. Это единовременная выплата гражданам РФ, которые не получают российскую пенсию. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Аномальная жара с грозой: синоптики предупредили об опасной погоде

Purskaevus kümblejad Foto: Tiit Blaat

По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра превысит отметку в 30 градусов. В субботу возможна гроза.
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ФОТО | Излюбленные места таллиннцев для празднования Ивановой ночи в этом году оказались практически безлюдными

Jaanipäeva tühjad peokohad Foto: Jaanus Lensment

Из-за пандемии коронавируса привычные места, где в прежние годы зажигали костры Ивановой ночи, этим летом оказались практически безлюдными.
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За последние сутки в Эстонии был диагностирован один позитивный случай COVID-19

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 268 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, диагностирован один позитивный случай.
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ВИДЕО | В Москве на Красной площади состоялся парад Победы в условиях пандемии

Сегодня в 10:00 на Красной площади в Москве начался юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса. К настоящему моменту трансляция с Красной площади закончилась.
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Адвокат Халилова: мы не видим причин, почему необходимо помещать его в тюрьму

Laagna teel traagilise avarii põhjustanud juht võeti vahi alla Foto: Rauno Volmar

Вчера решением суда под стражу на два месяца был взят 20-летний Иса Халилов, который превысил скорость на Лаагна теэ на 130 км/ч и стал предполагаемым виновником ДТП, унесшего жизни двух человек. С решением суда не согласен его адвокат его Индрек Пыдер.
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Что нужно знать, чтобы получить жилищный кредит, и что на самом деле влияет на кредитную историю

Pixabay

Специалисты прогнозируют, что к осени цены на недвижимость снизятся. Однако люди волнуются: они, может, и хотели бы купить себе жилье, и даже деньги на первый взнос есть, но во время коронакризиса они получали пособие от Кассы по безработице. Дадут ли им теперь кредит? А если человек брал во время карантина кредитный отпуск, не перечеркнет ли это впоследствии все его возможности взять заем? И вообще, что влияет на кредитную историю и как долго давние ”ошибки” потом хранятся в базах данных?
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