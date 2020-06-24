ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Найссаар полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море, в Москве в условиях пандемии прошел парад Победы
Главные новости за 24 июня в подборке RusDelfi.
Главные новости за 24 июня в подборке RusDelfi.
24 июня, в 14.50 ч., на 117-м км автострады Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Каунасском районе с дороги съехал мотоцикл BMW, которым управляла гражданка Эстонии. На месте происшествия выяснилось, что мотоцикл врезался в разделяющие полосы заграждения, а потом скользил по асфальту, пока не съехал с дороги, сообщает ru.delfi.lt.
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Три капитана пассажирского судна попытались выйти в море, чтобы дойти с острова Найссаар до материка. Поскольку капитаны употребляли алкоголь, то полиция не позволила им отчалить с пирса. До материка судно довел другой капитан.
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Иванову ночь в Вильнюсе отметили шумно, однако преступлений было немного: драки на улице и дома, взлом магазина на ул. Архитекту, на ул. Фанийонишкё около 6 ч. утра ножом был ранен 25-летний молодой (подозреваемый сбежал, но его личность установлена). Больше всего в эту ночь люди жаловались на шум.
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В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Минтруд РФ разработал проект о выплатах гражданам России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии. Это единовременная выплата гражданам РФ, которые не получают российскую пенсию. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра превысит отметку в 30 градусов. В субботу возможна гроза.
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Из-за пандемии коронавируса привычные места, где в прежние годы зажигали костры Ивановой ночи, этим летом оказались практически безлюдными.
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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 268 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, диагностирован один позитивный случай.
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Сегодня в 10:00 на Красной площади в Москве начался юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса. К настоящему моменту трансляция с Красной площади закончилась.
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Вчера решением суда под стражу на два месяца был взят 20-летний Иса Халилов, который превысил скорость на Лаагна теэ на 130 км/ч и стал предполагаемым виновником ДТП, унесшего жизни двух человек. С решением суда не согласен его адвокат его Индрек Пыдер.
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Специалисты прогнозируют, что к осени цены на недвижимость снизятся. Однако люди волнуются: они, может, и хотели бы купить себе жилье, и даже деньги на первый взнос есть, но во время коронакризиса они получали пособие от Кассы по безработице. Дадут ли им теперь кредит? А если человек брал во время карантина кредитный отпуск, не перечеркнет ли это впоследствии все его возможности взять заем? И вообще, что влияет на кредитную историю и как долго давние ”ошибки” потом хранятся в базах данных?
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