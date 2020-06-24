ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Найссаар полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море, в Москве в условиях пандемии прошел парад Победы

ФОТО С МЕСТА ДТП | На автостраде под Каунасом погибла гражданка Эстонии

© DELFI / Nerijus Povilaitis

24 июня, в 14.50 ч., на 117-м км автострады Вильнюс-Каунас-Клайпеда, в Каунасском районе с дороги съехал мотоцикл BMW, которым управляла гражданка Эстонии. На месте происшествия выяснилось, что мотоцикл врезался в разделяющие полосы заграждения, а потом скользил по асфальту, пока не съехал с дороги, сообщает ru.delfi.lt.

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Полиция помешала трем пьяным капитанам выйти в море с пассажирами на борту

LAEV MONICA Foto: VÄINO SILM

Три капитана пассажирского судна попытались выйти в море, чтобы дойти с острова Найссаар до материка. Поскольку капитаны употребляли алкоголь, то полиция не позволила им отчалить с пирса. До материка судно довел другой капитан.

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ФОТО | Иванова ночь в Вильнюсе: пьяный водитель вез пристегнутым графин бренди

Foto: © DELFI / Ainis Gurevičius

Иванову ночь в Вильнюсе отметили шумно, однако преступлений было немного: драки на улице и дома, взлом магазина на ул. Архитекту, на ул. Фанийонишкё около 6 ч. утра ножом был ранен 25-летний молодой (подозреваемый сбежал, но его личность установлена). Больше всего в эту ночь люди жаловались на шум.

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В России подготовили проект о выплатах проживающим в Прибалтике гражданам РФ

9. mai tähistamine Pronkssõduri juures 2018 Foto: Karin Kaljuläte

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Минтруд РФ разработал проект о выплатах гражданам России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии. Это единовременная выплата гражданам РФ, которые не получают российскую пенсию. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Аномальная жара с грозой: синоптики предупредили об опасной погоде

Purskaevus kümblejad Foto: Tiit Blaat

По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра превысит отметку в 30 градусов. В субботу возможна гроза.

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ФОТО | Излюбленные места таллиннцев для празднования Ивановой ночи в этом году оказались практически безлюдными