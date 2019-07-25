25.07.2019, 21:37

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Хийумаа волк напал на женщину, Европа изнывает от жары


rus.delfi.ee
EST 2
Hunt
Foto on illustratiivne.Foto: Kaspar Pokk

Читайте самые важные новости этого четверга, 25 июля, в нашей традиционной подборке.

Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо. "Все было в крови"

Foto: Michael LaRosa, Unsplash


Рано утром 24 июля в районе полуострова Тахкуна на Хийумаа произошел несчастный случай: волк напал на женщину, пишет Maaleht.
Loe edasi...

Жара свыше 30 градусов и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Эстонии

Termomeeter näitab mitmel pool üle 30 kraadi sooja Foto: Imago images / Scanpix


По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется до 31 градуса.
Loe edasi...

ВИДЕО | Аномальная жара в Европе: рекорды побиты во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и ожидаются в Великобритании

Foto: Tiit Blaat


Западная Европа охвачена сильной жарой. Во многих районах температура воздуха превышает 40 градусов или подбирается к этой отметке. Рекорды обновлены в нескольких странах при том, что пик экстремальных погодных условий еще не пройден.
Loe edasi...

ФОТО | Стрельба, взрывы и безумные гонки на Лаагна теэ. Похоже, блокбастер Нолана будет по-настоящему захватывающим!

Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019 Foto: Andres Putting


Сегодня — последний день съемок блокбастера Кристофера Нолана на Лаагна теэ. И, похоже, сцена будет действительно, захватывающей. Здесь есть все: от стрельбы и взрывов до безумной погони.
Loe edasi...

ФОТО: Из торгового центра Ülemiste из-за угрозы взрыва эвакуировали людей. Утром взрывом угрожали и Таллиннскому аэропорту

Lugeja foto


Сегодня во второй половине дня торговому центру Ülemiste угрожали взрывом. Людей из центра эвакуировали.
Loe edasi...

Служба безопасности Украины задержала российский танкер, после допроса экипаж отпустили

Neyma Фото: Корабел.ру


Российский танкер "Neyma" был задержан в порту Измаил в ответ на блокирование Россией украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает СБУ.
Loe edasi...

У производителя популярных в Эстонии яиц Balticovo упала прибыль и снизился оборот

Foto on illustratiivne Foto: Raivo Tasso


Предприятие по производству яиц и яичных продуктов Balticovo завершило прошлый год с оборотом в 48,67 млн евро и прибылью в 5,37 млн евро.
Loe edasi...

Алексей Навальный арестован на 30 суток, к незарегистрированным кандидатам пришли с обыском

Aleksei Navalnõi Foto: Pavel Golovkin, AP

ТОП


Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает "Медиазона". Одновременно полиция пришла с обыском к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, которые вместе с Навальным призывали выходить на акцию протеста.
Loe edasi...

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Нападение на охраняемую эстонцами базу в Мали: как двигались террористы-смертники

Mali graafiku pilt Foto: Mart Nigola


В понедельник произошла террористическая атака в городе Гао в Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали пять эстонских военных. Вдобавок были ранены также французские и малийские солдаты.
Loe edasi...

ВИДЕО: Переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра

Foto: Kuvatõmmis


RMK сообщает в своем блоге, что одна из камер наблюдения за природой запечатлела неприятный инцидент: переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра.
Loe edasi...

Ушла из дома и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 15-летней Келли

PPA


Полиция просит помощи в поиске 15-летней Келли, которая 22 июля ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.
Loe edasi...

Сеть отелей Radisson избавляется от клиентов на время концерта Rammstein?

Fotod: Ekspress Meedia


“Сеть отелей Radisson пытается избавиться от предварительной бронировки номеров на время концерта Rammstein в Риге”— пишет взволнованный читатель, пытаясь найти номер в гостинице на 6-ое августа, сообщает Kroonika
Loe edasi...

Евроакадемия лишится права на ведение образовательной деятельности

Iga filoloog ei ole tõlkija Foto: erakogu, Euroakadeemia


Согласно сегодняшнему решению правительства, Евроакадемия лишится права на ведение образовательной деятельности. Министерство образования и науки внесло в правительство соответствующее предложение после проведения государственного надзора, результаты которого указывают на серьезные и усугублявшиеся в течение долгого времени проблемы в проведении учебной работы, управлении высшим учебным заведением и его развитии.
Loe edasi...

”Которые тут понаехавшие? Вылазь!”. Почему Март Хельме борется не только с нелегальной, но и с легальной иммиграцией

Ajakirjanik Vjatšeslav Ivanov Foto: Karin Kaljuläte


Вот в чем EKRE не откажешь, так это в последовательности и упорстве при продвижении своих замыслов. Всем надо у них учиться, учиться и еще раз учиться…
Loe edasi...

Автор фразы "Путин — сказочный …" получил еще один штраф за неуважение власти

Foto: Tiit Blaat


В России оштрафовали мужчину за неуважение власти. Он репостнул новость о первом штрафе за неуважение власти, пишет Newsru.
Loe edasi...

Редактор "Матч ТВ" о гибели боксера: Легко прекратить смерти на ринге — можно перестать смотреть бокс

Максим Дадашев Фото: fightnews.info


Редактор портала Matchtv.ru Вадим Тихомиров в фэйсбуке прокомментировал причины тяжелых травм на ринге и смерть российского боксера Максима Дадашева.
Loe edasi...

ВИДЕО | Оригинально! Ролик Департамента шоссейных дорог рассмешил жителей Эстонии

Youtube'i kuvahõive


Департамент шоссейных дорог опубликовал короткий ролик, в котором призывает водителей быть внимательнее и замечать дорожных рабочих.
Loe edasi...

Пространство перед Балтийским вокзалом изменится до неузнаваемости. Установят ли монумент Яаку Йоале?

Põhja-Tallinna linnaosa valitsus


По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, районная управа по-прежнему поддерживает идею установить возле Балтийского вокзала памятник певцу Яаку Йоале и, в случае необходимости, готова представить соответствующую заявку.
Loe edasi...

Читатель: бабушка физически не может подписать заявление, чтобы поменять банковскую карту — теперь месяц ждать суда, живя без пенсии?

Иллюстративное фото Foto: Karin Kaljuläte


В редакцию обратился читатель — его бабушка физически не может подписать документ, чтобы получить новую банковскую карту. На что жить, если оформление доверенности на родственников займет месяц?
Loe edasi...

Водители Atko неоднократно проезжали мимо ждавших на остановке людей. Фирме грозит штраф до 6400 евро

Foto on illustreeriv. Foto: Andres Putting


Чиновники отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог 2 и 10 июня этого года осуществляли надзор в Ида-Вирумаа на общественных линиях города Нарва. Оба раза обслуживающий линию номер 41 автобус ATKO не забрал имитировавших пассажиров чиновников с остановки.
Loe edasi...

Бывший командир Кайтселийта: находиться в черном списке России — это как иметь почетное звание

Kaitseliidu ülema kohalt NATO staapi tööle mineva kindralmajor Meelis Kiili sõnul on tal hea öelda, et saab riiki kaitsta tänu sellele, et abikaasa ja vanem tütar on kaitseliitlased ning noorem tütar kodutütar SVEN ARBET


Покинувший пост командира Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли теперь будет трудиться в стратегическом штабе НАТО, защищая интересы Эстонии на восточной границе альянса, пишет Maaleht.
Loe edasi...

Заказываете в интернете? Скоро многие приобретаемые за границей товары подорожают на 20%

Foto: Madis Veltman


Через два года в силу вступят новые правила обложения налогом с оборота, призванные уравнять конкуренцию между интернет-магазинами ЕС и третьих стран, например, Китая, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: