ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Хийумаа волк напал на женщину, Европа изнывает от жары

ФОТО | Стрельба, взрывы и безумные гонки на Лаагна теэ. Похоже, блокбастер Нолана будет по-настоящему захватывающим!

Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019 Foto: Andres Putting



Сегодня — последний день съемок блокбастера Кристофера Нолана на Лаагна теэ. И, похоже, сцена будет действительно, захватывающей. Здесь есть все: от стрельбы и взрывов до безумной погони.

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ФОТО: Из торгового центра Ülemiste из-за угрозы взрыва эвакуировали людей. Утром взрывом угрожали и Таллиннскому аэропорту

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Сегодня во второй половине дня торговому центру Ülemiste угрожали взрывом. Людей из центра эвакуировали.

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Служба безопасности Украины задержала российский танкер, после допроса экипаж отпустили

Neyma Фото: Корабел.ру



Российский танкер "Neyma" был задержан в порту Измаил в ответ на блокирование Россией украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает СБУ.

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У производителя популярных в Эстонии яиц Balticovo упала прибыль и снизился оборот

Foto on illustratiivne Foto: Raivo Tasso



Предприятие по производству яиц и яичных продуктов Balticovo завершило прошлый год с оборотом в 48,67 млн евро и прибылью в 5,37 млн евро.

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Алексей Навальный арестован на 30 суток, к незарегистрированным кандидатам пришли с обыском

Aleksei Navalnõi Foto: Pavel Golovkin, AP

ТОП Жара свыше 30 градусов и дождь: синоптики уточнили прогноз погоды в Эстонии Страшный случай на Хийумаа: волк набросился на женщину прямо на пороге ее дома и разодрал ей лицо. "Все было в крови" дополнено в 12:47 Самая высокооплачиваемая звезда Instagram за один пост получает столько, сколько средний житель Эстонии заработает за 64 года



Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает "Медиазона". Одновременно полиция пришла с обыском к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, которые вместе с Навальным призывали выходить на акцию протеста.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Нападение на охраняемую эстонцами базу в Мали: как двигались террористы-смертники

Mali graafiku pilt Foto: Mart Nigola



В понедельник произошла террористическая атака в городе Гао в Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали пять эстонских военных. Вдобавок были ранены также французские и малийские солдаты.

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ВИДЕО: Переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра

Foto: Kuvatõmmis



RMK сообщает в своем блоге, что одна из камер наблюдения за природой запечатлела неприятный инцидент: переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра.

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Ушла из дома и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 15-летней Келли

PPA



Полиция просит помощи в поиске 15-летней Келли, которая 22 июля ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.

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