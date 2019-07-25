ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: На Хийумаа волк напал на женщину, Европа изнывает от жары
Читайте самые важные новости этого четверга, 25 июля, в нашей традиционной подборке.
Читайте самые важные новости этого четверга, 25 июля, в нашей традиционной подборке.
Рано утром 24 июля в районе полуострова Тахкуна на Хийумаа произошел несчастный случай: волк напал на женщину, пишет Maaleht.
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По данным эстонских синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра поднимется до 31 градуса.
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Западная Европа охвачена сильной жарой. Во многих районах температура воздуха превышает 40 градусов или подбирается к этой отметке. Рекорды обновлены в нескольких странах при том, что пик экстремальных погодных условий еще не пройден.
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Сегодня — последний день съемок блокбастера Кристофера Нолана на Лаагна теэ. И, похоже, сцена будет действительно, захватывающей. Здесь есть все: от стрельбы и взрывов до безумной погони.
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Сегодня во второй половине дня торговому центру Ülemiste угрожали взрывом. Людей из центра эвакуировали.
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Российский танкер "Neyma" был задержан в порту Измаил в ответ на блокирование Россией украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает СБУ.
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Предприятие по производству яиц и яичных продуктов Balticovo завершило прошлый год с оборотом в 48,67 млн евро и прибылью в 5,37 млн евро.
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Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает "Медиазона". Одновременно полиция пришла с обыском к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, которые вместе с Навальным призывали выходить на акцию протеста.
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В понедельник произошла террористическая атака в городе Гао в Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали пять эстонских военных. Вдобавок были ранены также французские и малийские солдаты.
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RMK сообщает в своем блоге, что одна из камер наблюдения за природой запечатлела неприятный инцидент: переломившееся дерево упало прямо на находившегося в воде бобра.
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Полиция просит помощи в поиске 15-летней Келли, которая 22 июля ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.
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“Сеть отелей Radisson пытается избавиться от предварительной бронировки номеров на время концерта Rammstein в Риге”— пишет взволнованный читатель, пытаясь найти номер в гостинице на 6-ое августа, сообщает Kroonika
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Согласно сегодняшнему решению правительства, Евроакадемия лишится права на ведение образовательной деятельности. Министерство образования и науки внесло в правительство соответствующее предложение после проведения государственного надзора, результаты которого указывают на серьезные и усугублявшиеся в течение долгого времени проблемы в проведении учебной работы, управлении высшим учебным заведением и его развитии.
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Вот в чем EKRE не откажешь, так это в последовательности и упорстве при продвижении своих замыслов. Всем надо у них учиться, учиться и еще раз учиться…
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В России оштрафовали мужчину за неуважение власти. Он репостнул новость о первом штрафе за неуважение власти, пишет Newsru.
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Редактор портала Matchtv.ru Вадим Тихомиров в фэйсбуке прокомментировал причины тяжелых травм на ринге и смерть российского боксера Максима Дадашева.
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Департамент шоссейных дорог опубликовал короткий ролик, в котором призывает водителей быть внимательнее и замечать дорожных рабочих.
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По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, районная управа по-прежнему поддерживает идею установить возле Балтийского вокзала памятник певцу Яаку Йоале и, в случае необходимости, готова представить соответствующую заявку.
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В редакцию обратился читатель — его бабушка физически не может подписать документ, чтобы получить новую банковскую карту. На что жить, если оформление доверенности на родственников займет месяц?
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Чиновники отдела общественного транспорта Департамента шоссейных дорог 2 и 10 июня этого года осуществляли надзор в Ида-Вирумаа на общественных линиях города Нарва. Оба раза обслуживающий линию номер 41 автобус ATKO не забрал имитировавших пассажиров чиновников с остановки.
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Покинувший пост командира Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли теперь будет трудиться в стратегическом штабе НАТО, защищая интересы Эстонии на восточной границе альянса, пишет Maaleht.
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Через два года в силу вступят новые правила обложения налогом с оборота, призванные уравнять конкуренцию между интернет-магазинами ЕС и третьих стран, например, Китая, пишет Eesti Päevaleht.
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