ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: мясо из Литвы, убийца из Таиланда, таксист из 90-х
В Таллинне шторма не было, поэтому главные новости за субботу, 8 февраля, пришли из-за рубежа. Читайте подборку RusDelfi.
В Таллинне шторма не было, поэтому главные новости за субботу, 8 февраля, пришли из-за рубежа. Читайте подборку RusDelfi.
с 1 января в Эстонии повысились пенсии и пособия, произошли важные изменения в Регистре строений, выросли акцизы и многое другое. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому "МК-Эстония" сделала подборку самых важных изменений в законах, которые коснутся простых людей.
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Получив информацию от литовской сети магазинов "Maxima" о подозрениях по поводу плохого качества продукции одного из поставщиков, розничный торговец Maxima Latvija (Латвия) снял с продажи отдельные мясные продукты, сообщила руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
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В редакцию RusDelfi пожаловалась читательница, у которой произошел конфликт с водителем такси компании Amigo из-за неработающих ремней безопасности.
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Более 3000 человек заразились за сутки коронавирусом 2019-nCoV. Он выявлен у почти 35 000 человек в мире. Большинство зараженных находятся в Китае
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Гостем Youtube канала ”И Грянул Грэм” стал политик, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью он отметил важность добрососедских отношений между Россией и странами Балтии. Главный условием для этого политик считает выход Латвии, Литвы и Эстонии из состава НАТО.
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Сегодня утром полиция достала упавший на железнодорожные рельсы автомобиль. Смотрите видео!
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В рамках криминального дела по подозрению в нарушении международных санкций ЕС были проведены обыски в помещениях медиа-холдинга Baltic Media Alliance (BMA) в Риге и Таллинне. В BMA входят печатные издания, а также несколько российских телеканалов, ретранслируемых в странах Балтии, а также телевизионный ”Первый балтийский канал” (ПБК).
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В городе Накхонратчасима в центральной части Таиланда капрал армии Джакрапант Томма открыл стрельбу у торгового центра, после чего взял нескольких человек в заложники, пишет "Медуза".
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“Для того, чтобы получить пособие для одиноких пенсионеров, на жилплощади человека больше никого не должно быть зарегистрировано. Я на самом деле живу одна, как пенсионер получаю небольшую пенсию, но в прошлом году я этого пособия не получила. Когда я пошла узнавать, то мне сказали, что по данным Регистра народонаселения в моей квартире зарегистрирован еще один человек”, — пишет читательница газеты Maaleht.
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