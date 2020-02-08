ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: мясо из Литвы, убийца из Таиланда, таксист из 90-х

В рамках криминального дела по подозрению в нарушении международных санкций ЕС были проведены обыски в помещениях медиа-холдинга Baltic Media Alliance (BMA) в Риге и Таллинне. В BMA входят печатные издания, а также несколько российских телеканалов, ретранслируемых в странах Балтии, а также телевизионный ”Первый балтийский канал” (ПБК).

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В Таиланде военнослужащий убил командира части, а потом открыл стрельбу в торговом центре. Он снимал это на видео и фото

В городе Накхонратчасима в центральной части Таиланда капрал армии Джакрапант Томма открыл стрельбу у торгового центра, после чего взял нескольких человек в заложники, пишет "Медуза".

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Может ли владелец "выписать" из квартиры зарегистрированного в ней человека без его ведома?

Lasnamägi Foto: Madis Veltman

“Для того, чтобы получить пособие для одиноких пенсионеров, на жилплощади человека больше никого не должно быть зарегистрировано. Я на самом деле живу одна, как пенсионер получаю небольшую пенсию, но в прошлом году я этого пособия не получила. Когда я пошла узнавать, то мне сказали, что по данным Регистра народонаселения в моей квартире зарегистрирован еще один человек”, — пишет читательница газеты Maaleht.

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