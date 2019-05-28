ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мужчина с пистолетом в силламяэской школе и тройняшки в Пельгулиннаском роддоме

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и на месяц взял под стражу мужчину, угрожавшего детям в Силламяэ.

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Директор силламяэской школы: мы радовались, что мы не Чикаго, но это добралось и до нас

В понедельник в силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. Он пришел в школу вместе с девочкой, которая подвергалась издевательствам. С девочкой мужчину связывает лишь знакомство с ее матерью, которая была в курсе того, что он пошел в учебное заведение ”на разборки”.

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Осторожно, JOKK-квартиры! Новое явление на столичном рынке недвижимости

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В столице широко распространяется так называемая JOKK-схема, где для проживания предлагают квартиры, зарегистрированные как офис. Цель — избежать требований, установленных городом относительно парковочных мест, пишет Äripäev.

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В роддоме Пельгулинна на свет появились тройняшки! Они получили красивые и необычные имена

Erakogu

В воскресенье в таллиннском родильном доме Пельгулинна родились тройняшки: две девочки и мальчик. Дети и мама чувствуют себя хорошо.

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ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько будет стоить алкоголь после снижения акциза

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Правительство вчера сообщило, что нынешний алкогольный акциз с 1 июля снизится на 25%. Delfi Kasulik выяснил, насколько меньше будут стоить алкогольные напитки в наших магазинах.

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Борьба за алкотуристов: Латвия вслед за Эстонией может снизить акциз на алкоголь

Foto: Sven Arbet

ТОП Уже в этот четверг в аэропорту Таллинна торжественно откроют новую прямую линию В Силламяэ мужчина пришел в школу с пистолетом и угрожал им ребенку. Полиция: это был не родитель школьника существенно дополнено в 13:00 ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько будет стоить алкоголь после снижения акциза

Министр финансов Латвии Янис Рейрс ("Новое Единство") отреагировал на новости о том, что Эстония с 1 июля на 25% снижает ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки. Этот шаг прекратит приграничную торговлю в том виде, в котором она существует сейчас. Чтобы обсудить выход из ситуации, на следующей неделе Минфин соберет специальную рабочую группу, рассказал Рейрс.

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И снова отмывание денег: Финансовая инспекция отозвала у одного финансового учреждения лицензию на деятельность

KILVAR KESSLER: Finantsinspektsiooni juht muretseb, et krüptoäriga seotud skandaalid võivad hakata kahjustama Eesti mainet. Ilmar Saabas

Руководство Фининспекции признало своим решением от 27 мая 2019 недействительным разрешение на деятельность, выданное GFC Good Finance Company AS. Данное решение вызвано серьезными нарушениями закона, связанными с отмыванием денег.

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Эмигрантка Светлана Ирвал: бывает, что финское спокойствие раздражает

Sooma karjäär (JANA, mai 2019) Foto: Galina Deinega Photography

Я переехала в Финляндию в 2008 году. Муж к тому времени уже проработал там 4 года. Он не мог найти нормальную работу в Эстонии, мы виделись только на выходных. Мне, в принципе, Финляндия всегда нравилась. И мы решили переехать. Дочка сразу пошла во второй класс. Конечно, ей поначалу было тяжело. Но школа была смешанная, там было довольно много эстонцев. Она закончила школу, выучилась на профессию косметолога. Сейчас работает у меня. У нас дом в Порвоо (население 50 000 жителей, – JANA), на острове, в 45 км от Хельсинки, и мы никуда уже не собираемся.

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ВИДЕО: В России загорелся большой десантный корабль ВМФ

В России на борту большого десантного корабля ”Митрофан Москаленко” ВМФ РФ вспыхнул пожар.

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ГРАФИКИ: О победителях и проигравших. Большой обзор того, как прошли в Эстонии выборы в Европарламент