ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мужчина с пистолетом в силламяэской школе и тройняшки в Пельгулиннаском роддоме

В Ваналиннаской основной школе в Силламяэ произошел инцидент, где взрослый мужчина угрожал ученику школы пистолетом, а в таллиннском родильном доме Пельгулинна родились тройняшки: две девочки и мальчик. Эти и другие новости этого вторника, 28 мая, читайте в нашей ежедневной подборке.
Уже в этот четверг в аэропорту Таллинна торжественно откроют новую прямую линию
30 мая в расписании главного эстонского аэропорта появится еще одна постоянная линия. Авиакомпания Belavia будет осуществлять прямые перелеты между Таллинном и Минском четыре раза в неделю. Loe edasi...
В Силламяэ мужчина пришел в школу с пистолетом и угрожал им ребенку. Полиция: это был не родитель школьника
Угрожавшего детям в Силламяэ мужчину арестовали на месяц
Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и на месяц взял под стражу мужчину, угрожавшего детям в Силламяэ. Loe edasi...
ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI | Директор силламяэской школы: мы радовались, что мы не Чикаго, но это добралось и до нас
В понедельник в силламяэскую Ваналиннаскую основную школу под видом родителя проник посторонний мужчина, который угрожал старшекласснику похожим на оружие предметом. Он пришел в школу вместе с девочкой, которая подвергалась издевательствам. С девочкой мужчину связывает лишь знакомство с ее матерью, которая была в курсе того, что он пошел в учебное заведение ”на разборки”. Loe edasi...
Осторожно, JOKK-квартиры! Новое явление на столичном рынке недвижимости
В столице широко распространяется так называемая JOKK-схема, где для проживания предлагают квартиры, зарегистрированные как офис. Цель — избежать требований, установленных городом относительно парковочных мест, пишет Äripäev. Loe edasi...
В роддоме Пельгулинна на свет появились тройняшки! Они получили красивые и необычные имена
В воскресенье в таллиннском родильном доме Пельгулинна родились тройняшки: две девочки и мальчик. Дети и мама чувствуют себя хорошо. Loe edasi...
ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько будет стоить алкоголь после снижения акциза
Правительство вчера сообщило, что нынешний алкогольный акциз с 1 июля снизится на 25%. Delfi Kasulik выяснил, насколько меньше будут стоить алкогольные напитки в наших магазинах. Loe edasi...
Борьба за алкотуристов: Латвия вслед за Эстонией может снизить акциз на алкоголь
Министр финансов Латвии Янис Рейрс ("Новое Единство") отреагировал на новости о том, что Эстония с 1 июля на 25% снижает ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки. Этот шаг прекратит приграничную торговлю в том виде, в котором она существует сейчас. Чтобы обсудить выход из ситуации, на следующей неделе Минфин соберет специальную рабочую группу, рассказал Рейрс. Loe edasi...
И снова отмывание денег: Финансовая инспекция отозвала у одного финансового учреждения лицензию на деятельность
Руководство Фининспекции признало своим решением от 27 мая 2019 недействительным разрешение на деятельность, выданное GFC Good Finance Company AS. Данное решение вызвано серьезными нарушениями закона, связанными с отмыванием денег. Loe edasi...
Эмигрантка Светлана Ирвал: бывает, что финское спокойствие раздражает
Я переехала в Финляндию в 2008 году. Муж к тому времени уже проработал там 4 года. Он не мог найти нормальную работу в Эстонии, мы виделись только на выходных. Мне, в принципе, Финляндия всегда нравилась. И мы решили переехать. Дочка сразу пошла во второй класс. Конечно, ей поначалу было тяжело. Но школа была смешанная, там было довольно много эстонцев. Она закончила школу, выучилась на профессию косметолога. Сейчас работает у меня. У нас дом в Порвоо (население 50 000 жителей, – JANA), на острове, в 45 км от Хельсинки, и мы никуда уже не собираемся. Loe edasi...
ВИДЕО: В России загорелся большой десантный корабль ВМФ
В России на борту большого десантного корабля ”Митрофан Москаленко” ВМФ РФ вспыхнул пожар. Loe edasi...
ГРАФИКИ: О победителях и проигравших. Большой обзор того, как прошли в Эстонии выборы в Европарламент
На выборах в Европарламент приняло участие 37,6% избирателей. Как распределились голоса по избирательным участкам? Сколько голосов получили правительственные партии, сколько — оппозиция? Кто получил меньше всего голосов? Кто немного недотянул до евродепутата? Что с противостоянием центристов и реформистов? Loe edasi...
В Эстонии поступили в оборот новые банкноты номиналом 100 и 200 евро
С сегодняшнего дня в оборот поступили новые банкноты номиналом 100 и 200 евро. Это две последние банкноты из новой серии. Loe edasi...
Конфликт в Косово разгорается с новой силой: cербская армия приведена в боевую готовность
Утром 28 мая президент Сербской Республики Александр Вучич приказал привести все подразделения вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Причиной для этого послужила ситуация в Косове и Метохии, где полиция непризнанной республики Косово вторглась на территорию муниципалитетов с преимущественно сербским населением. Loe edasi...
АРХИВНЫЕ ФОТО: Торговый центр Kristiine отмечает юбилей. Давайте вспомним, как он выглядел раньше и как сейчас!
Торговый центр Kristiine был открыт ровно 20 лет назад – 28 мая 1999 года. Предлагаем вспомнить, как менялся внешний облик центра в течение прошедших лет и заглянем в будущее. Loe edasi...
ФОТО: Нелегальный мигрант пытался попасть в Испанию в бардачке автомобиля
ФОТО: Нынешнее финансирование смерти подобно? Перед Министерством образования устроили похороны эстонской науки
В свете прошедшей в понедельник новости о том, что правительство не планирует обещанного перед выборами повышения финансирования науки до одного процента ВВП, сегодня к зданию Министерства образования и науки принесены свеча и цветы, чтобы таким символическим образом почтить память эстонской науки. Loe edasi...
Не все потеряно? Президент Кальюлайд проведет с лидерами партий, ректорами и учеными совещание по финансированию науки
Президент ЭстонииКерсти Кальюлайд считает, что составление бюджета — вопрос политических приоритетов, так и должно быть. Но она против того, чтобы забывалась касающаяся бюджета договоренность. Loe edasi...
Требовали почти 5 млн евро, но передумали. HKScan прекращает судиться с бывшими руководителями
HKScan прекращает три судебных дела, начатые против бывших руководителей, объяснив, что пришли к соглашению с Теэтом Соормом и Мати Туви. Loe edasi...
Выбор в пользу Европарламента: Свен Миксер отказался баллотироваться в лидеры соцдемов
Фирма ATKO досрочно расторгла договор на обслуживание автобусных маршрутов в Харьюмаа
Принадлежащая Арво Саарапуу фирма OÜ ATKO Liinid заключила компромиссное соглашение с НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, в соответствии с которым она досрочно прекращает обслуживание автобусных линий в волости Харку и в западном направлении в Харьюмаа, передает rus.err.ee. Loe edasi...
"Ленинград" выпустил новый клип. Главную роль сыграла телеведущая Алла Михеева
Группировка "Ленинград" выпустила новый клип, который, учитывая скорый распад группы, может стать для нее последним. Loe edasi...