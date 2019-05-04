ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мужчина на крыше центра Viru и новые автоматы в торговых центрах

Мужчина грозился спрыгнуть с крыши торгового центра Viru — и в итоге сделал это. В торговых центрах рядом с банкоматами появились новые необычные автоматы. Грудной ребенок 15 часов ждал операции — без еды и в стрессе.
Департамент намерен и увеличить, и снизить максимальную скорость движения на дорогах. Почему и зачем?
Скорость — тема, вызывающая много споров и эмоций. Одним кажется, что скорость на дорогах слишком низка, и ее следовало бы повысить, другие — что высока, и надо бы ограничить. Loe edasi...
Грязная нефть "Дружбы" в трубах ЕС: проблемы нарастают, решения нет
В главный экспортный нефтепровод России и в порт Усть-Луга могли попасть 5 миллионов тонн загрязненного сырья. Труба не работает вторую неделю, страны ЕС распечатывают резервы. Loe edasi...
Грудной ребенок 15 часов ждал операции — без еды и в стрессе
В соцсети распространяется история, которая случилась в Таллинне в Детской больнице. Маленький ребенок был вынужден с ночи ждать операции без пищи. В Детской больнице сказали, что время незапланированных операций невозможно назначить точно, а на время ожидания ребенку была назначена внутривенная инфузия. Loe edasi...
Доклад: преследование христиан в мире - почти на уровне геноцида
Преследования христиан в некоторых регионах мира почти достигает уровня геноцида, говорится в исследовании, проведенном по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта. Loe edasi...
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Настоящие гиганты! Сравните размеры круизных лайнеров, которые приходят в порт Таллинна
Начался туристический сезон — за это время в Таллиннский порт должны прийти 339 круизных кораблей с тысячами туристов на борту. Насколько эти гиганты велики на самом деле? Loe edasi...
ФОТО: Что происходит? В торговых центрах рядом с банкоматами появились необычные автоматы
Те таллиннцы, которые недавно побывали, например, в магазинах Prisma на Сикупилли или в Ласнамяэ, быть может, уже заметили, что у привычных банкоматов появились новые необычные банкоматы — для криптовалюты. Loe edasi...
ФОТО: Грозившийся спрыгнуть с крыши торгового центра Viru мужчина поскользнулся и упал на установленный полицией батут
В 15:05 в полицию поступило сообщение о том, что на крыше торгового центра Viru находится мужчина. На место прибыли полицейские и оцепили территорию, перекрыв улицу А. Лайкмаа. Они пытаются сделать все, чтобы мужчина спустился с крыши и остался невредим. Loe edasi...
Пятничный розыгрыш Eurojackpot стал удачным для одного эстоноземельца, который получил 5+0 и выиграл 161 157,60 евро. Loe edasi...
ВИДЕО: Во Флориде Boeing 737 с пассажирами на борту съехал со взлетно-посадочной полосы в реку
Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида). Loe edasi...
Застройщик Коплиских линий должен восстановить пострадавшее при пожаре здание царского времени
Застройщику Коплиских линий в Таллинне необходимо восстановить сильно пострадавший при пожаре дом царского времени по Лийнивахе, 17, потому что частичное разрушение здания не освобождает владельца от этого обязательства. Loe edasi...
ВИДЕО: Бодрое начало и неудачный конец. Контавейт проиграла белоруске
В Мадриде стартовал крупный теннисный турнир с призовым фондом 6,5 млн долларов. Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 15) в первом круге проиграла в испанской столице белоруске Александрой Саснович (WTA 34) - 6:0, 3:6, 2:6. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Туктамышева и Самодурова открыли в Тарту "Астри Арену"
В Тарту состоялось торжественное открытие "Астри Арены" - такое официальное название носит теперь каток в "Лыунакескусе". В ледовом шоу приняли участие фигуристы с мировым именем - победительница чемпионата мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова. Loe edasi...
Призыв к 9 мая: Помогите установить имена летчиков из братской могилы в Клоога!
Андрей Лазурин, представитель военно-исторического объединения Front Line, написал в "МК Эстонию" с призывом к читателям посмотреть, нет ли среди их фотографий советского времени фото с 9 мая у памятника погибшим летчикам в Клоога, который сейчас уже снесли — так можно было бы установить имена погибших. Loe edasi...