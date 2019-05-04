ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мужчина на крыше центра Viru и новые автоматы в торговых центрах

В соцсети распространяется история, которая случилась в Таллинне в Детской больнице. Маленький ребенок был вынужден с ночи ждать операции без пищи. В Детской больнице сказали, что время незапланированных операций невозможно назначить точно, а на время ожидания ребенку была назначена внутривенная инфузия.

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Доклад: преследование христиан в мире - почти на уровне геноцида

kontsert Foto: Andres Putting

Преследования христиан в некоторых регионах мира почти достигает уровня геноцида, говорится в исследовании, проведенном по распоряжению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Настоящие гиганты! Сравните размеры круизных лайнеров, которые приходят в порт Таллинна

Foto: Kruiisilaevade graafiku kuvatõmmis

Начался туристический сезон — за это время в Таллиннский порт должны прийти 339 круизных кораблей с тысячами туристов на борту. Насколько эти гиганты велики на самом деле?

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ФОТО: Что происходит? В торговых центрах рядом с банкоматами появились необычные автоматы

Krüptorahaautomaat Foto: Priit Simson

Те таллиннцы, которые недавно побывали, например, в магазинах Prisma на Сикупилли или в Ласнамяэ, быть может, уже заметили, что у привычных банкоматов появились новые необычные банкоматы — для криптовалюты.

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ФОТО: Грозившийся спрыгнуть с крыши торгового центра Viru мужчина поскользнулся и упал на установленный полицией батут

Foto: Delfi lugeja

В 15:05 в полицию поступило сообщение о том, что на крыше торгового центра Viru находится мужчина. На место прибыли полицейские и оцепили территорию, перекрыв улицу А. Лайкмаа. Они пытаются сделать все, чтобы мужчина спустился с крыши и остался невредим.

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Победитель Eurojackpot выиграл 161 158 евро

Пятничный розыгрыш Eurojackpot стал удачным для одного эстоноземельца, который получил 5+0 и выиграл 161 157,60 евро.

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ВИДЕО: Во Флориде Boeing 737 с пассажирами на борту съехал со взлетно-посадочной полосы в реку

Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида).

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Застройщик Коплиских линий должен восстановить пострадавшее при пожаре здание царского времени

Tulekahju kustutamine Kopli liinidel Foto: Jaanus Lensment

Застройщику Коплиских линий в Таллинне необходимо восстановить сильно пострадавший при пожаре дом царского времени по Лийнивахе, 17, потому что частичное разрушение здания не освобождает владельца от этого обязательства.

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ВИДЕО: Бодрое начало и неудачный конец. Контавейт проиграла белоруске

В Мадриде стартовал крупный теннисный турнир с призовым фондом 6,5 млн долларов. Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 15) в первом круге проиграла в испанской столице белоруске Александрой Саснович (WTA 34) - 6:0, 3:6, 2:6.

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ФОТО и ВИДЕО: Туктамышева и Самодурова открыли в Тарту "Астри Арену"